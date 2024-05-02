Çerçioğlu’nun sırrı ne?

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Bu kapsamda üçüncü ziyaretimizi Aydın’a gerçekleştirdik.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna üst üste 4’üncü kez oturan CHP’li Özlem Çerçioğlu ile yaklaşık 1.5 saat sohbet ettik.

‘Topuklu Efe’ unvanlı Çerçioğlu siyasetin deneyimli isimlerinden.

İki dönem milletvekilliği var.

Belediyede de dördüncü dönemi.

‘Değişim’ rüzgârı esen partisinde birçok başkan yeniden aday gösterilmezken…

O, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la birlikte adı ilk açıklanan üç kişiden biri oldu.

Ve…

Aydın büyük şehir olduktan sonra her seçimde yarıştığı AK Partili Mustafa Savaş’ı bir kez daha geçip koltuğunu korumayı başardı.

Kendisi yüzde 50.52 oy alırken, Savaş yüzde 36.72’de kaldı.

Özlem Hanım’ı kendinden çok daha emin ve rahat gördüm.

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Zira bir önceki seçime göre 4 artışla 17 ilçeden 13’ü CHP’de.

Daha önce CHP’li olup da sorun yaşanan yerlerde de yeni isimler görevde.

Köprülü kavşak dışında büyük projelerin çoğu tamamlanmış.

350 milyon TL civarında bir borç söz konusu.

Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıl için daha çok insan odaklı sosyal projeler gündemde.

Geçtiğimiz günlerde temsilcimiz Deniz Sipahi, Başkan Çerçioğlu’nun ilk kez seçilen başkanlara önerilerini, ‘en iyi hizmetim’ diye nitelendirdiği Otizm Destek Merkezleri’ni, tarıma ve üreticiye verdiği destekleri ayrıntılı bir şekilde yazdığı için o konulara girmiyorum.

Yeni dönemde Özlem Çerçioğlu’nun gündeminde kente diş ve göz hastaneleri kazandırmak var.

“Vatandaşlarımız sağlık alanında hizmet almakta zorlanıyor.

Örneğin, göz ve diş için kamu hastanelerinde aylarca sıra beklemek zorunda kalıyor.

Özel sağlık kurumlarına ise fiyatlar nedeniyle gidemiyor.

Hayata geçireceğimiz göz hastanemiz ve implant, ağız-diş sağlığı merkezimizle onlara yardımcı olacağız” diyor.

Çerçioğlu ayrıca ‘çağın hastalığı’ olarak kabul edilen ‘disleksi’ için de merkez açacaklarının sözünü veriyor.

Emeklilere yüzde 20 indirim uygulanan Halk Ege Et Market’lerinin yaygınlaştırılacağını…

Gençlerin 7/24 güvenli ve konforlu bir şekilde ders çalışabildikleri, bilgisayar ve internetten yararlanabildikleri, ücretsiz çay içip uygun şartlarda karınlarını doyurabildikleri ‘öğrenci çalışma salonları’na yenilerinin ekleneceğini…

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Aydın Tanıtım Ajansı aracılığıyla kente yapılan yatırımların ve hizmetlerin bilinirliğinin artırılıp ulusal-uluslararası alanda daha fazla tanıtılmasının sağlanacağını ve turizm açısından potansiyelin artırılmasına katkı sunulacağını da sözlerine ekliyor.

Öyle anlaşılıyor ki Özlem Hanım, bu dönemde de alt-üst yapı yatırımlarının yanı sıra insana dokunmaya, temas kurmaya devam edecek.

Yine halkın arasına karışacak.

Pazara, manava, markete, bakkala, kasaba vs. kendisi gidecek.

Nabzı kaynağından yerinde anlık ölçümleyecek.

“Biliyor musunuz benim en çok önem verdiğim bir konu da belediyemizin çağrı merkezine gelen telefonlar.

Hepsi tek tek not alınır ve ilgili birimlere iletilir.

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Ve mutlaka vatandaşa geri dönülür.

Ben de her gün gelen tüm aramalara bakarım.

Kimin ne şikayeti var kim ne talep etmiş, incelerim ve takibini yaparım.

Bazen kızlarımızın yerine oturur, kulaklığı takar ya gelen 5-10 çağrıya yanıt veririm ya da geri bildirimi ben yaparım” diyor.

Özlem Başkan’ın 4 dönemdir kazanmasının sırrı kim bilir belki de budur…

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Diplomasi dili kullanacak

ZİYARET turunda dördüncü durağımız ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay oldu.

Malum, Dr. Tugay’ın adaylığı bazı kesimler için sürpriz olmuştu.

Ama o hem partisi içindeki aday adayları arasından sıyrılmayı…

Hem de seçimde yüzde 48.97 oy alıp rakibi Cumhur İttifakı adayı AK Partili Hamza Dağ’a yüzde 11.91 fark atarak sandıktan birinci çıkmayı başardı.

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11 Mart’ta, yani seçimden 20 gün önce, Kemalpaşa'da meclis üyesi aday tanıtım toplantısı ve seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmasındaki…

“Biz sadece İzmir’i ve ilçelerini değil, Balıkesir’i de Denizli’yi de Manisa'yı da Uşak’ı da Bursa'yı da kazanıyoruz” sözleriyle siyasete olan hakimiyetini de ortaya koymuştu.

Büyükşehir’in Kemeraltı’ndaki Egemenlik Evi’nde bir araya geldiğimiz Dr. Cemil Tugay her zamanki gibi, konuşmasına da yansıyan sakin-dingin haliyle karşıladı bizi.

Ama medyaya bir minik sitemi de oldu.

Seçim sürecinde özellikle ulusal basında rakibi Dağ’la ilgili onca haber çıkarken kendisine neredeyse hiç yer verilmemesine olan üzüntüsünü dile getirdi.

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Siyaset arenasına yeni çıkmadığını, partide uzun yıllardır farklı görevler üstlendiğini, kurultay öncesinde tavrını net şekilde ortaya koyduğunu, zaten her zaman değişimden yana bir tavır içinde olduğunu söyledi.

Samimi bir itirafta da bulundu.

“Karşıyaka’daki başkanlığımın ilk günlerinde işin biraz acemiliğini yaşadım.

Kısa zamanda birçok önemli iş yaptım ama pek anlatamadım.

Zira kariyer olarak bir dahaki dönem için karar vermemiştim.

Hatta, ‘Bu dönemin sonunda bırakabilirim’ bile dedim.

Büyükşehir’i hiç düşünmemiştim.

Ama bugün sadece İzmir’e hizmet etmenin peşindeyim.

İzmir benim canım ciğerim, her şeyim” dedi.

Bu arada Dr. Tugay’ı yorgun gördüm.

Fiziki olmasa da zihinsel olarak dolu olduğu aşikar.

Zira, İzmir’de kısa, orta ve uzun vadede el atılmayı bekleyen birçok konu var.

Zaten Dr. Cemil Tugay da bunun bilincinde, sorumluluğunun farkında.

“Tahmin ettiğimiz gibi müdahale gerektiren birçok şey var.

Yoğun bir tempoyla bunlarla ilgili adımlar atmaya da başladık.

İzmir için planlama anlamında yeni bir sayfa açıyoruz.

Küçük küçük, parça parça yerine bütünsel bir planlama yapacağız.

Vatandaşlarımız da bunun etkilerini önümüzdeki dönemde görmeye başlayacaklar.

Bir an önce İzmir’in planlama anayasasını hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Trafik ve ulaşımla ilgili de çalışmaları olacağını, noktasal olarak nerede ne yapacaklarını bildiklerini paylaşan Dr. Tugay’ın açıklamalarından anladığım özetle şu oldu:

İlk etapta Anadolu Caddesi, Altınyol, Mürselpaşa ve Yeşildere gibi sıkışan yerlere el atılacak.

Buca Tüneli’nin yapımı hızlandırılacak.

Bayraklı Şehir Hastanesi’ne giden bağlantı yolu açılacak.

Metroda öncelik Buca’ya verilecek.

Karabağlar-Gaziemir Metrosu’nun yapımına başlanacak.

Bornova Metrosu Kemalpaşa’ya uzatılacak.

İkinci çevre yolu, Otogar-Halkapınar Metrosu ve İZBAN’a yeni hatlar eklenmesi için de ilgili bakanlıklarla temasa geçilecek.

Bu son madde önemli.

Önemli, zira; Dr. Cemil Tugay bu ifadesiyle önümüzdeki 5 yıllık dönemde merkezi hükümetle nasıl bir çalışma içinde olacağının ipuçlarını veriyor.

Birincisi, uyum.

İkincisi, diyalog.

Bunun için de fırsat buldukça Ankara’ya giden, bakanları ve ilgili kurumları ziyaret eden, beraber çalışma yönünde üzerine düşeni yapan bir belediye başkanı olacağının altını çiziyor.

İzmir’in kalkınması, büyümesi, gelişmesi için tüm kamu kurumlarıyla, Ankara’yla uyum içinde çalışıp diyalogla daha iyi sonuçlara erişeceğine inandığını vurguluyor.

İzmir’in kaybedecek bir 5 yılı daha yok.

Dilerim Dr. Tugay bu sözlerinde samimidir.

Hükümet de bu samimiyete aynı şekilde karşılık verir.

İzmir tek ve hepimizin.

Onu büyütüp geliştirmek için şimdi el ele, kol kola verme zamanı.