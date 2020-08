Miyom tedavisinde rahimi korumak için en etkin yöntem hangisi?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, “Miyom, rahim düz kas dokusundan köken alan iyi huylu bir tümördür. Kişilerde çok sık görülmekle birlikte, özellikle üreme çağındaki kadınların neredeyse %50’sinde izlenmektedir.

Miyomlar çoğunlukla zararsız olup, tedavi gerektirmeyebilirler. Bununla beraber, boyut ve yerleşim yerlerine göre, bazı kadınlarda: adet düzensizliği, aşırı adet kanaması, tekrar eden alt karın ağrılarına yol açabilir. Daha nadiren, hamilelik planlayan kadınlarda, tekrarlayan düşük veya erken doğumla da ilişkili olabilir” dedi.

Rahim alma ameliyatlarının başlıca sebebi miyomlar

Kahramanoğlu,”Tüm dünya genelinde ve ülkemizde de, rahim alınması (histerektomi) ameliyatlarının en sık sebebi, miyomlardır. Bununla beraber, özellikle ileride gebe kalmayı planlayan veya herhangi bir sebeple rahmini aldırmak istemeyen kadınlarda, rahim korunarak miyomlar tedavi edilebilir” yorumunda bulundu.

Miyom tedavisi nasıl yapılır?

İlaçlı tedavi

İlker Kahramanoğlu, “İlk olarak medikal yani ilaçla tedavi seçeneklerine bakalım. Burada 2 amaç vardır;

İlki: Sadece semptomları azaltmak. Yani, hastanın kanama, ağrı gibi şikayetlerini geriletmek.

Diğeri ise semptomları azaltırken aynı zamanda miyomların boyutunun küçülmesini sağlamak. Antieinflamatuar ilaçlar, hormon içeren doğum kontrol yöntemleri (doğum kontrol hapı, yama, implant, hormonlu spiral) ve geçici menopoz sağlayan GnRH analogları bazı seçeneklerdendir. Daha önce yaptığımız bir klinik çalışmada, hormonlu rahim içi aracın (spiral) miyomlara ait semptomları gerilettiğini gözlemledik.” dedi.

Ameliyat

Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, “Miyoma ait tedavi gereken hastalarda ilaçlar dışında aslında daha çok önerilen tedavi seçeneği ise ameliyattır.

‘Myomektomi’ olarak isimlendirilen bu ameliyatla, açık veya laparoskopik yani kapalı yöntemle, hastanın rahmi korunarak miyomlar çıkarılmaktadır. İlaçlara kıyasla miyomların tamamen kaybolması nedeniyle daha etkin bir yöntemdir diyebiliriz.

Rahim damarı embolizasyonu

Kahramanoğlu, “Girişimsel diğer bir seçenek olan uterin arter (rahim damarı) embolizasyonunda, miyomları besleyen damarların tıkanması, böylece miyoma giden kan desteğinin blokaja uğraması ve haftalar içerisinde miyom boyutlarının küçülmesi hedeflenir.

Tıp alanında önde gelen The New England Journal of Medicine’da 30 Temmuz’da yayınlanan ve bu konuda 1. derece kanıt sunan çalışmada, hastaların yarısında myomektomi, diğer yarısında ise uterin arter embolizasyonu uygulanmıştır. Takip sürecinde, her 2 grupta da hayat kalitesi artmış olsa da, myomektomi ameliyatı olan hastalarda 2 yıl sonunda daha iyi sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir” sözlerini ifade etti.

Bizce ameliyat en faydalı yöntem…

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, “Kendi klinik gözlemlerimize ve klinik çalışmalara göre şunu söyleyebiliriz ki miyomları olup rahimini korumak isteyen kadınlarda, myomektomi ameliyatı, diğer yöntemlere göre daha yüksek bir hayat kalitesi sağlıyor. Uygun hastalarda ön planda laparoskopik myomektomi ile aynı gün taburculuk sağlanırken, daha çabuk iyileşme, minimum yara izi ve daha iyi estetik sonuca ulaşılabiliyor” dedi.