Maden suyu pek çok kişinin vazgeçilmez içeceği. Sadece güzel tadının yanı sıra birçok pratik kullanımı da var. İşte maden suyunu temizlikte kullanmanın yolları...

- Lekeleri yok edin

Kumaşlardaki yağ lekesini maden suyu ile kolayca çıkarabilirsiniz. Bunun için lekenin üzerine bir miktar maden suyu damlatın ve nazikçe fırçalayın. Halı veya giysilerdeki lekelerde ise biraz daha sert ovalayabilirsiniz.

- Değerli aksesuarlarınızı temizleyin

Takılarınıza parlaklık vermek için de maden suyundan faydalanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken maden suyunu bir kaba doldurmak ve içinde takılarınızı 1 gece bekletmek.

- Bitkilerinizin mineral ihtiyacını karşılayın

Maden suyunu, iç ve dış mekan bitkilerinizi sulamak için kullanabilirsiniz. İçerisindeki mineraller bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Ancak, çiçeklerinizi maden suyu ile haftada en fazla bir defa sulayın.

- Arabanızın ön canımı silin

Arabanızda maden suyu ile dolu olan bir sprey şişesi bulundurmanız işinize yarayacaktır. Ön camınızdaki lekeleri kolayca çıkarmanıza yardımcı olur.

- Mutfak tezgahınızı pırıl pırıl yapın

Tezgah, ocak veya lavabonuza bir miktar maden suyu damlatın, Daha sonra da yumuşak bir bezle güzelce silin ve ılık suyla da durulayın. Armatürlerin de üzerine bir miktar döküp yumuşak bir bezle temizleyin. Ayrıca buzdolabının içini de silebilirsiniz.

- Tencereleri yıkarken kullanın

Döküm tencerelerde yemekler bir başka lezzetlidir, ancak bu ağır tencere ve tavalarda oluşan yemek artıklarını temizlemek biraz uğraştırıcı olabilir. Bu lekelerden kurtulmak için maden suyu kullanabilirsiniz. Bunun için tencereniz ılıkken bir miktar dökerek temizliği daha kolay hale getirebilirsiniz.

- Aynalarınızı parlatın

Aynalarınızı parlatmak için de maden suyu kullanabilirsiniz. Tüm lekelerden ve parmak izlerinden kurtulmak için aynaya püskürterek temizleyin. Sonunda iz bırakmayan bir görünüm elde edebilirsiniz.