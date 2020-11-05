Lösemi tedavisinde aile hekim uyumu çok önemli

Doç. Dr. Ünal Uluca, halk arasında kan kanseri olarak bilinen löseminin, kemik iliğinde bulunan ve kan hücrelerinin üretiminden sorumlu olan kök hücrelerin kanserleşerek kontrolsüz ve hızla çoğalması sonucu oluştuğunu söyledi. Uluca, “Lösemi, akut ve kronik lösemi olarak iki ayrı gruba ayrılır. Aniden ortaya çıkan, hızlı ve agresif ilerleyen türüne akut lösemi, yavaş ilerleyen ve gelişimi uzun yılları bulan türüne ise kronik lösemi diyoruz. Çocukluk çağındaki kanser türlerinin yüzde 30-35’ini akut lösemi oluşturur. Akut lösemi hastalarında, asıl görevi enfeksiyonlara karşı savaşmak olan beyaz kan hücreleri yapılamadığından bu çocukların bağışıklık seviyesi oldukça düşük olur. Hafif enfeksiyonları dahi şiddetli geçirebilirler. Görevi kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombosit hücreleri de üretilemediği için cilt kanamaları, sindirim sistemi kanamaları ile de karşılaşılabilir” dedi.



Ebeveynler bazı belirtilere dikkat etmeli



Ebeveynlerin bazı belirtilere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Uluca, “Hastalığın geliştiği süreçte bazı şikayet ve belirtiler görülür. Bunların en belirgini yorgunluk, zayıflık ve solukluktur. Herhangi bir neden olmaksızın kilo kaybı yaşanması ciddiye alınmalıdır. Şişmiş lenf düğümleri, tekrarlayan enfeksiyonlar dikkate alınmalıdır. Uzun süren ateş, gece terlemeleri olabilir. Ciltte kolaylıkla morarmalar oluşabilir veya peteşi denilen küçük kırmızı noktalar görülebilir. Kemik, eklem veya karın ağrıları sık tekrar edebilir. Bu bulgular, sık görülen çocukluk çağı hastalıklarının belirtileriyle benzerlik gösterebilir. Belirtileri takip edip tedavi seçeneklerine yanıt verip vermediğine göre mutlaka uzman doktor kontrolüne başvurmak gerekir” diye konuştu.



Löseminin nedeni kesin olarak bilinmemektedir



Löseminin kesin olarak nedeninin bilinmediğini aktaran Ünal Uluca, “Bazı viral, genetik ve çevresel etkilerden söz edilebilir. Yüksek düzeyde radyasyona maruz kalma, down sendromu gibi kimi genetik hastalıklar iyi tanımlanmış nedenler olmakla beraber son dönemde çocuklarda alışkanlığa dönüşen tablet, telefon gibi cihazlara uzun süre maruz kalmak, hazır ve işlenmiş gıdalarla beslenmek, kirli hava gibi faktörler bilim insanlarınca nedenler arasında sayılıyor. Lösemi, tüm çocukluk döneminde görülebilmekle birlikte hastalığın en sık görüldüğü yaş aralığı, 2-5 yaş aralığıdır. Lösemiye işaret eden belirtiler dikkatle izlenmeli ve mutlaka uzman bir hekimin görüşü alınmalıdır. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi, hastalığı yolun başında yakalamak tedavi şansını da yükseltmektedir. Çocuğunuza lösemi teşhisi konmuşsa öncelikle, günümüz tıp teknolojisi ve etkin bir tedavi yöntemi ile iyileşme şansının çok yüksek olduğunu unutmayın. Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır ve son yıllarda denenmiş birçok yeni yöntemle başarı oranı giderek yükselmektedir. Ebeveynler olarak, çocuklarınıza güç verebilmek için hastalığın yenilebilir olduğunu unutmayın. Moral ve enerjinizi, uzun soluklu bir mücadeleye göre ayarlayın. Lösemi tedavisi yılları bulan bir tedavi şeklidir. Tedavinin başarı şansını arttırmak için aile-hekim uyumu çok önemlidir. Löseminin tipine göre kemoterapi uygulaması, kemik iliği nakli gibi uygulamalar ülkemizde dünya standartlarında uygulanabilmektedir” şeklinde konuştu.