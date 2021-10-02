Laminant parke zemin günümüzde modern evlerin vazgeçilmez dekorasyonu haline geldi. Laminant parke gerek estetik görünümü, gerekse temizlik açısından sıklıkla tercih edilen popüler bir zemin döşemesidir. Peki şık görüntüsünün yanında hassas olan laminant parke nasıl temizlenir? Hijyenik laminant parke temizliği püf noktalarını sizin için derledik.

Parkelerinizin çizilmemesi için evinizin girişinde ayakkabıların altına yapışan kum ve çakılları temizleyen iyi kalite bir paspas kullanmalısınız. Temizliğinizi ardında fazla su bırakarak yapmak parkelerinizin kabarmasına sebep olabilir. Temizlik ürünlerini her zaman kullanma talimatlarına göre uygulayın. Tavsiye edilen dozajdan daha fazlasını kullanmayın.



Laminant Parke Temizliği Nasıl Yapılır?

Laminant parke temizliği için öncelikle doğru ürünü seçmelisiniz. Belki de evin en çok kirlenen yeri olan laminant parkelerinizin hijyenik şekilde temizlenmesi, temizlenirken sert kimyasallarla zedelenmemesi için üretilmiş Domestos Yüzey Temizleyiciyi kullanabilirsiniz. Domestos Yüzey Temizleyici sayesinde farklı ürünleri karıştırmadan, tek ürünle, hijyenik ve ferah kokulu bir temizlik sağlayabilirsiniz.

Laminant temizliğinde maksimum hijyen için gerekli olan malzemeler:

Yer silme kovası-paspası

Ilık su

Süpürge

Kuru Bez

Domestos Yüzey Temizleyici

Laminant parke temizliği için ilk iş tozları yok etmek!

Zemininizi dikkatlice süpürün. Derinlemesine temizlik için tüm tozları çektiğinizden emin olun.

Etkili bir deterjanla silin.

Yoğun formülü sayesinde maksimum hijyen sağlayan Domestos Yüzey Temizleyiciyi kapağa dökün ve ılık su içerisine ekleyin. Ardında bıraktığı hijyenin ve ferah kokunun tadını çıkarın.

Laminantı çizmeyecek malzemeler seçtiğinizden emin olun.

Laminant parkenizin uzun ömürlü olması ve ilk günkü gibi kalabilmesi için laminantı çizmeyecek, yumuşak dokulu temizlik malzemeleri seçmeye özen gösterin. Süpürgenizin ucundan paspasınızın ucuna kadar kullandığınız tüm ürünlerde bu özelliğe dikkat edin.

Laminantlarınızın fazla miktarda suya maruz kalmasını önleyin.

Laminant parkeler fazla miktarda sıvı temasına maruz kalırsa uzun vadede kabarabilir ve kötü bir görüntü oluşturabilir. Bu yüzden temizlik yaparken paspası fazla sulardan arındırın ve silme işleminizi bu şekilde gerçekleştirin.

Parlak bir görüntü için kurulayın.

Laminantların uzun ömürlü olması için fazla suya maruz kalmamalı ve hatta temizlik sonrası kurulanmalıdır. Üstelik bu sayede temizliğiniz göz alıcı parlaklığıyla dikkat çekebilir. Laminantlarınızın kuruması için camları açarak havalandırabilir ya da kuru bir bez ile üzerinden geçebilirsiniz.

İşte hijyenik ve pırıl pırıl laminant parkeler elde etmek bu kadar basit!



Laminant Parkelerinizi Sudan Uzak Tutun

Laminant parkelerinizin dayanıklılığı ve ileriki zamanlarda kabarmamaları için, temizlik solüsyonları ile sildikten sonra parkelerinizi iz bırakmadan kurulamalısınız. Unutmayın ki su, parkelere zarar veren en büyük etkendir. Bu yüzden parkenizin üzerine sıvı ya da içecek döküldüğü takdirde kuru bir bezle hemen kurulamalısınız.

Bunun yanında ruj, oje, mürekkep, yapışkan malzemeler gibi temizlemesi zor ve inatçı lekeleri çıkarmak için hafif nemli bir beze bir miktar parke ve ahşap temizliğine uygun bir ürün katarak lekeyi silin. Daha sonra temiz suyla nemlendirilmiş bir bezle tekrar üzerinden geçin. Kullandığınız bezin metal içerikli olmamasına ve içinde parkelerinizi çizecek ya da zedeleyecek maddeler olmamasına dikkat etmelisiniz. Parkelerinize zamanı geldiğinde yaptıracağınız cila sayesinde de ahşabın yeni, parlak ve daha temiz görünmesini sağlayabilirsiniz.

Laminant Parke Neyle Silinir?

Laminant parke temizleme sırasında aşırı yoğun kimyasallar ya da cilalar kullanmamalısınız. Bunun yanında beyazlatıcılar, asit içeren ürünler, tuz ruhu, tiner, balmumu, çamaşır suyu ya da yoğun kir çözücü ürünler kullanmak parkelerinizde geri dönüşü olmayan deformasyonlara ve hasarlara neden olabilir.



Sıkça Sorulan Sorular

Her Ahşap Zemin Aynı Şekilde Temizlenir mi?

Hayır. İlk olarak, ahşap parkenin hangi çeşit olduğunu anlamanız gerekir. Poliakrilik yüzeyli laminat parke çeşitlerinin temizliğinde su kullanılabilirken, cilalı parkelerde daha az su kullanılmalıdır. Emin olamadığınız durumlarda da, temizlik boyunca az su kullanıp bir uzmana danışmalısınız.

Ahşap Parke Islatılır mı?

Su, ahşabın dostu değildir. Ahşabı fazla ıslatmak kabarmasına sebep olabilir, bu yüzden silme işlemine geçmeden yer bezini veya mopu iyice sıkın. Ahşap parke temizleme ile ilgili en kritik ayrıntı kurulamadır. Silme işleminden hemen sonra parkeleri çok iyi kurulamalı, nemli kalmadıklarından emin olmalısınız. Havlu veya mikrofiber bez yardımı ile parkelerinizi kurulayın.

Arap Sabunu Ahşap Yüzeylerde Kullanılır mı?

Evinizdeki bütün ahşap eşyaları ve parkeleri silerken tozlarını alırken arap sabununu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Güvenli yapısı ile ahşap yüzeylere zarar vermemenin yanında yağlı yapısıyla ahşap yüzeyleri hem korur hem de kirlenmesini geciktirir.

Parke Temizliğinde Çamaşır Suyu Kullanılır mı?

Laminat parke temizliği sırasında aşırı yoğun kimyasallar ya da cilalar kullanmamalısınız. Bunun yanında beyazlatıcılar, asit içeren ürünler, tuz ruhu, tiner, balmumu, çamaşır suyu ya da yoğun kir çözücü ürünler kullanmak parkelerinizde geri dönüşü olmayan deformasyonlara ve hasarlara neden olabilir.





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