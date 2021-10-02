Ütü yapmak zaman harcamanız gereken gündelik ev işleri arasında belki de en üst sırada yer alır. Verdiğimiz tüyolarla ütülemesi en zor giysilerden biri olan gömlekleri kolayca jilet gibi yapabilir, ütü yapmaktan keyif alır hale bile gelebilirsiniz. Yazımızı okuduktan sonra bu zaman alıcı ve yorucu işi hem enerjiden tasarruf ederek hem de çok daha kısa sürede bitirmenin kolay yollarını öğrenmiş olacaksınız. Peki, gömlek nasıl ütülenir? İşte gömlek ütüsü için işinizi kolaylaştıracak püf noktaları:

Kolay ütülenen gömlek modellerinin yanı sıra yalnızca kuru temizlemeye verilmesi uygun olan ürünler de vardır. Ütüleme işlemine başlamadan önce kullanma talimatlarına bakmak, gömleğinizin yıpranmasını ve zedelenmesini önlemeye yardımcı olur.



Doğru deterjan seçimi yapın.

Gömlekleriniz makineden daha az kırışık çıkabilir desek? Kulağa inandırıcı gelmiyor olabilir. Yumoş Uzman Kırışıklık Karşıtı ile yıkanan gömlekleriniz, makineden çıkarken daha az kırışıklıkla çıkar, ütüde size kolaylık sağlar.

Çamaşırları nemliyken ütüleyin.

Daha kolay bir ütü için çamaşırlarınız hafif nemliyken ütüleyin ya da ütünüzün su püskürtme özelliğini kullanın. Bu yöntemle daha kısa sürede dümdüz bir gömlek elde edebilirsiniz.

Mutlaka ütü masası kullanın.

Daha hızlı ve daha iyi bir sonuç için mutlaka ütü masası kullanın.



Gömlek Nasıl Ütülenir?

Ütüleme işlemine gömleğinizin yakasından başlamanızı tavsiye ederiz.

Öncelikle yaka kısmının arkasını ve önünü sırayla ütülemenizi ve yaka kısmına gereken şekli vermeniz gerekir.

Yaka kısmını belirlenen iz yerinden özenli bir şekilde katlayarak şekil vermeniz şık bir görünüm elde etmenize yardımcı olur.

Gömleğin omuz kısımlarını ütülerken ürünün omuzlarını ütü masasına geçirmeniz size kolaylık sağlayacaktır. Gömlek kolu nasıl ütülenir sorusu ise merak edilen diğer bir kritik detaydır. Kolları kırışık kalan bir gömlek asla tam olarak iyi görünmez. Gömleğin kol kısımlarını ütülerken öncelikle iç kısımlarından başlamanızı ve sonrasında dış kısmını ütülemenizi öneririz.

Kol kısımlarındaki kat izlerine dikkat etmeyi de ihmal etmeyin.

Gömleğin ön kısımlarını sırasıyla masaya yerleştirerek ütülemek de işinizi kolaylaştıracaktır. Ön bölümleri ütülerken, düğme aralarına dikkat etmenizi ve gömleğin arka kısmını çevirip ütüyü hafifçe bastırarak kırışıklıkları gidermenizi tavsiye ederiz. Gömleklerde kırışıklık bırakmadan ütülemek ve gömlek çizgilerine dikkat etmek ürünü kısa sürede giyime hazır hale getirir.



Kumaşınızın hassasiyetine göre ısı ayarı yapın.

Pamuklu gömlek hangi ayarda ütülenir diyorsanız, pamuklu gömlekleriniz için ütü ayarını sıcak bir dereceye getirmenizi öneririz.

Denim kumaşlar için de sıcaklık ayarını artırmanızın herhangi bir sakıncası olmazken, daha iyi bir sonuç almanız için ütü buharını da kullanmanız iyi olur.

İpek gibi hassas kumaş dokusuna sahip gömlek hangi ayarda ütülenir derseniz, ütü sıcaklık derecesini azaltmanızda fayda var.

Gömlek ütülemek için ütü bezi kullanmanız, ütünün direkt olarak gömleğinize temas etmesini önleyeceğinden, giysinizin hasar görmesini önler.

Gömlek ütüsüne başlamadan önce ütünün temiz olduğundan emin olun.





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Gömlek Nasıl Ütülenir | Kolay Gömlek Ütüsü | TemizSözlük (temizsozluk.com.tr)







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