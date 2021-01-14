Koronavirüs tükenmişliği ile başa çıkmanın yolları

Bir daha eski normale dönemeyecekmiş gibi hissedebilir ve sürekli fiziksel, duygusal yorgun olabilirsiniz. Bu sadece size özgü değil, neredeyse herkesin yaşadığı bir durum. Peki bu durumdan sıyrılmak için neler yapabiliriz? İşte basit ama oldukça etkili öneriler…

Çevrenize yönelin

İyi bir ilk adım, bir arkadaşınızdan veya aile üyesinden yardım istemek olabilir. Yardım istemek ve insanlara yardım etmek sizi iyi hissettirebilir. Sevdiğiniz insanlarla görüşmeniz imkansız bile olsa, sık sık sanal görüşmeler düzenleyin. Bu süreçte aile ve arkadaşlarınızdan uzaklaşmayın.

Bir programa başlayın

Her gün aynı saatte kalkmak, duş almak ve giyinmek gibi normalde yaptığınız şeyleri yapın. Evde olduğunuz için bu rutinden sapmayın. İşe gider gibi giyinmek sizi de iyi hissettirebilir. Bu sayede bir normallik duygusu oluşturabilirsiniz. Bu programa da mutlaka bağlı kalın.

Kursa yazılın

Bu dönemde bir kursa gitmek neredeyse imkansız ama internet üzerinden katılabileceğiniz pek çok kurs var. İlginiz olan aktivitelere yönelin ve bu konularda uzmanlardan ders alın. Hatta bu kurslara çocuklarınızı da mutlaka yazdırın. Çünkü bu dönem en az sizin kadar çocuklarınızı da etkiliyor.

Kişisel bakımınıza dikkat edin

Evde olmak, sizi kişisel bakımdan uzaklaştırmasın. Tıpkı pandemi döneminden önce olduğu gibi saçlarınıza bakımınızı yapın, tırnaklarınızı düzenli olarak temizleyin veya düzenli olarak yaptığınız her şeyi devam ettirin. Hatta düzenli olarak egzersiz yapın, mola saatlerinizde veya işe başlamadan önce açık havada yaklaşık yarım saat yürüyün.

Bağlantıyı kestiğinizden emin olun

Negatif arkadaşlarınızdan ve negatif haberler alabileceğiniz mecralardan elinizden geldiğince uzak durun. Bu sayede yaşadığınız travmatik durumdan uzaklaşabilirsiniz. Bu tamamen gündemden uzak olmanız anlamına gelmiyor. Sadece sürekli canınızı sıkacak insanlardan uzak olun.

Bir uzmandan yardım alın

Pandemi döneminde yaşadığınız tükenmişlikle ne yaparsanız yapın başa çıkamıyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun. Uzmanlarla görüşmeyi de yine sanal ortamda gerçekleştirebilirsiniz.