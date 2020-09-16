Büyük tehlike: Sokağa atılan maskeler mikroorganizma yuvası

Sokağa atılan maskelerin hem virüs hem de bakteri bulaşma riskini artırdığının altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, konuyla ilgili uyarılarda bulundu:

“Sokağa atılan maskeler mikroorganizma yuvası. Gerek virüsler, gerekse elleriyle dokunarak aldıkları tüm bakterileri maskelerin iç ya da dış yüzeyine taşımış oluyor insanlar. O yüzden sadece koronavirüs değil maskelerin diğer bütün virüs ve bakterilerle de enfekte olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Maskeleri kirli kabul edeceğiz. Tabii ki maskeye dokunarak attıktan sonra kendi ellerini yıkamaları ya da dezenfekte etmeleri gerekir. Sadece maskeler değil eldivenlerin de sokağa, bulunulan ortamda herhangi bir yere atılmaması gerekiyor. Bu çok tehlikeli. Artık ispatlandı, hayvandan Covid-19’un ya da başka bir virüsün geçmesi zor. Ama insandan hayvana geçebiliyor. O yüzden doğayı birlikte paylaştığımız için onları korumak gerekiyor. Çünkü sokağa atılan o maskeleri ve eldivenleri hayvanların bulup oynayabilecekleri, ağızlarına götürebilecekleri ihtimali göz ardı edilmemeli.”

Maskeler nasıl saklanmalı?

Maskeyi öncelikle doğru çıkarmayı bilmek gerektiğini vurgulayan Dr. Songül Özer, maskeyi ipliklerinden ya da lastiklerinden tutarak çıkartmamız ve ön yüzüne dokunmamamız gerektiğinin altını çiziyor. Özer, maskeyi muhafaza etme konusunda ise şunları söylüyor:

“Maskeyi çok kısa süre taktıysak o zaman kesinlikle kendimize özel bir torbanın ya da kutunun içine dış yüzü içeriye gelecek şekilde katlamalı ve muhafaza edeceğimiz torbaya koymalıyız. Bir cerrahi maske ortalama 4-6 saat takılabilir. Islanmadığı, nemlenmediği ve kirlenmediği sürece bu sürelerde kullanılabilir. Ancak çok kısa süreli yani 10-15 dakika takıp çıkarıldığında ve tekrar takılmayacaksa sadece kişiye özel bir torba ya da kutuda muhafaza edilebilir. Ancak N-95 maskeler için durum farklı. Normalde halkımızın zaten o maskeleri kullanmasını önermiyoruz. N-95 için birçok çalışma yapıyor bilim insanları. Şu an mevcut olan N-95 maskeler 72 saat kullanılabiliyor. Ama 72 saat kesintisiz değil tabii ki, birkaç saat dinlendirilerek dönüşümlü olarak kullanılabiliyor. Onu da aynı şekilde çıkardıktan sonra kendimize ait bir torbaya ya da kutuya koymamız ve hemen sonrasında ellerimizi yıkamamamız gerekiyor.”

İşi biten maskeler poşete konulup çöpe atılmalı

İşi biten maskeyi eğer varsa yakınımızda tıbbi atık kovasına atmamız gerektiğini belirten Dr. Songül Özer, “Hastanelerde çalışanlar olarak biz bu şekilde yapıyoruz. Eğer yoksa normal çöp kovasına da atılabilir. En ideali maskenin dış yüzünü içe getirecek şekilde katlayarak bir torbanın içine konularak atılması. Yanlarında torba yoksa da ters yüz edip atabilirler” uyarısında bulundu.