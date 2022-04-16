Koronavirüs (Corona) belirtileri nelerdir, kaç gün sürer? Sağlık Bakanlığı yanıtladı

Tüm dünyayı erkisi altına alan koronavirüs (Covid-19), yeni mutasyonlarla yeni mutasyonlarla etkisini devam ettiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte bahar nezlesi ile karıştırılan corona belirtileri yeniden sorgulanmaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde koronavirüs belirtileri ve hakkında merak edilenlerle ilgili bilgiler...

Koronavirüs nasıl bulaşır?

COVID-19, hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireyler tarafından solunması, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşır.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Hastalık; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtilerle kendini göstermekle birlikte herhangi bir belirti göstermeyen hastalar da mevcuttur.

En yaygın semptomlar:

Ateş

Öksürük

Yorgunluk

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Daha seyrek görülen semptomlar:

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Ağrı ve sızı

İshal

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Gözlerde kızarıklık veya tahriş

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı

Göğüs ağrısı

Koronavirüs belirtileri kaç gün sürer?

Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.