Korona (covid-19) testi sonucu ne zaman, kaç saatte çıkar? Korona (covid-19) testi öğrenme bilgileri

Covid test sonucu öğrenme ekranı, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve yeni tip koronavirüs salgınının yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan e-Nabız uygulamasında koronavirüs test sonucu sorgulanabiliyor. Peki, korona (covid-19) testi sonucu ne zaman çıkar? İşte covid testi sonucu öğrenme ekranı...

KORONA (COVID-19) TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

Covid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yükleniyor. Test sonuçları ise 1 ila 3 gün içerisinde sonuçlanıyor.

KORONA (COVID-19) TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

PCR ( covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

Korona (covid 19) test sonucunu öğrenmek için yapmanız gereken;

Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak ya da uygulamayı telefonunuza indirmek.

Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

Açılan E Nabız Sisteminde Covid 19 Test Sonuçlarını tıklamak.

Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

KORONA (COVID-19) TEST SONUCU ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ