Korona (covid-19) testi sonucu ne zaman, kaç saatte çıkar? Korona (covid-19) testi öğrenme bilgileri
Koronavirüs belirtileri ve temaslı olma durumunun yanında yurt dışı seyahat gibi bazı kurum ve kuruluşlar tarafından istenen korona (Covid-19) testi sonucu ne zaman çıkıyor merak ediliyor. Hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında yapılabilen korona(covid-19) testi, tekrar hastaneye gitmeden e-Nabız üzerinden öğrenilebiliyor. Kurum ve kuruluşlar tarafından belli bir süre içerisinde sonucu istenebilen korona (covid) testi sonucu zamanı, testi yaptıran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, covid testi sonucu ne zaman, kaç saatte çıkar? İşte korona testi sonucu öğrenme ile ilgili bilgiler.
Covid test sonucu öğrenme ekranı, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve yeni tip koronavirüs salgınının yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan e-Nabız uygulamasında koronavirüs test sonucu sorgulanabiliyor. Peki, korona (covid-19) testi sonucu ne zaman çıkar? İşte covid testi sonucu öğrenme ekranı...
KORONA (COVID-19) TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?
Covid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yükleniyor. Test sonuçları ise 1 ila 3 gün içerisinde sonuçlanıyor.
KORONA (COVID-19) TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
PCR ( covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
Korona (covid 19) test sonucunu öğrenmek için yapmanız gereken;
- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak ya da uygulamayı telefonunuza indirmek.
- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
- Açılan E Nabız Sisteminde Covid 19 Test Sonuçlarını tıklamak.
- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
KORONA (COVID-19) TEST SONUCU ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ