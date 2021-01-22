Kolesterolü önlüyor, sindirme yardımcı oluyor... İşte kakulenin faydaları
Baharatlar yemeklere ayrı bir lezzet katmanın yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalı. Hoş kokusu ve tadıyla bilinen kakule de onlardan biri. Peki kakulenin faydaları neler? Vücuda ne gibi etkileri var? İşte kakulenin yararları...
Balık yemekleri başta olmak üzere sütlü tatlılarda da kullanılan kakulenin faydalarını Diyetisyen Gülhan Koca, şöyle sıraladı:
• Sindirime yardımcı etkisiyle midede ağrı, bulantı, hazımsızlık ve gaz oluşumunu engeller.
• Akciğerlere giden kan dolaşımını artırır. Bu nedenle astım veya bronşiti olanlar için faydalıdır.
• Böbrek hastalıkları ve safra taşları tedavisinde kullanılır.
• İştahı artırır.
• Genital ve üriner sistem enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
• Diş ve diş eti enfeksiyonları ile mücadelede ekilidir. Aynı zamanda kötü nefes kokusunu önlemeye yardımcı olur.
• Erektil fonksiyon bozukluklarında tedaviye fayda sağlamaktadır.
Kolesterolü önlüyor, kalp sağlığı için yararlı
Diyetisyen Emre Uzun, hoş kokusuyla soframızı süsleyen kakulenin yararları hakkında şu bilgileri verdi: "İdrar söktürücü olarak bilinir. Bu da böbrek fonksiyonlarını uyarması ve idrar yolu enfeksiyonlarını hafifletmesi anlamına gelir. Bağırsak parazitlerini de yok eder. Anti-oksidan ve kanser önleyici özellikleriyle birkaç yıldır gözde olan kakule, kolesterolü de düşürür ve kan pıhtılarının oluşumunu önleyerek kan akışına yardımcı olur. Kalp için yararlıdır."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle