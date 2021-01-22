Kolesterolü önlüyor, sindirme yardımcı oluyor... İşte kakulenin faydaları

Balık yemekleri başta olmak üzere sütlü tatlılarda da kullanılan kakulenin faydalarını Diyetisyen Gülhan Koca, şöyle sıraladı:

• Sindirime yardımcı etkisiyle midede ağrı, bulantı, hazımsızlık ve gaz oluşumunu engeller.

• Akciğerlere giden kan dolaşımını artırır. Bu nedenle astım veya bronşiti olanlar için faydalıdır.

• Böbrek hastalıkları ve safra taşları tedavisinde kullanılır.

• İştahı artırır.

• Genital ve üriner sistem enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

• Diş ve diş eti enfeksiyonları ile mücadelede ekilidir. Aynı zamanda kötü nefes kokusunu önlemeye yardımcı olur.

• Erektil fonksiyon bozukluklarında tedaviye fayda sağlamaktadır.

Kolesterolü önlüyor, kalp sağlığı için yararlı

Diyetisyen Emre Uzun, hoş kokusuyla soframızı süsleyen kakulenin yararları hakkında şu bilgileri verdi: "İdrar söktürücü olarak bilinir. Bu da böbrek fonksiyonlarını uyarması ve idrar yolu enfeksiyonlarını hafifletmesi anlamına gelir. Bağırsak parazitlerini de yok eder. Anti-oksidan ve kanser önleyici özellikleriyle birkaç yıldır gözde olan kakule, kolesterolü de düşürür ve kan pıhtılarının oluşumunu önleyerek kan akışına yardımcı olur. Kalp için yararlıdır."