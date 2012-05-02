Kalemin de tarz olsun, ucu da!

Yazım, işaretleme ve boyama gereçleri firması Faber-Castell, kalemin elden kaymasını önleyen noktalı yapısıyla, kolay tutuş özelliğine sahip Grip Serisi’nin yepyeni üyesi 120’li uç kutusu için başlattığı “Bir tarzın olsun” kampanyasıyla dikkat çekiyor.

Faber-Castell, özellikle gençler arasında bir fenomen haline gelen “Grip Serisi”nin yeni üyesi 120’li uç kutusu için yeni bir kampanyayla gençlerle buluşuyor.

Ergonomik üçgen gövdeleri ve ürünün elden kaymasını önleyen Grip noktacıkları ile ünlenen Grip Serisi’nin yeni üyesi, 120 ucu içinde tutan Uç Kutusu, lise ve üniversite öğrencilerinin en sevdikleri Grip 2011 kalemlerini canlı renkleriyle tamamlıyor.

Faber-Castell’in gençlere hitap eden renkli ve modern serisi Grip’e getirdiği yenilik olan Grip Uç Serisi’nin Nisan–Mayıs iletişimi kapsamında Lowe İstanbul tarafından hazırlanan outdoor afiş kampanyası, serinin önceki kampanyalarında olduğu gibi “tarz” söylemini devam ettiriyor. Grip Uç Serisi’nin renkli ve modern tarzının kullanılan görsellerle yansıtıldığı kampanya, ürün numunelerinin gençlere yönelik dağıtımıyla da destekleniyor.

www.faber-castell.com.tr