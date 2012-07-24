İlkokul kayıtları belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullara kayıt işlemlerini tamamladı. Veliler çocuklarının hangi ilkokula kaydedildiğini bakanlığın “www.meb.gov.tr” internet adresinde yer alan Veli Bilgilendirme Sisteminden öğrenebilecek.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada 2012–2013 eğitim öğretim yılı için Türkiye genelindeki tüm resmi ilkokulların birinci sınıflarına öğrenci kayıtlarının; çocukların ulusal adres veri tabanındaki adres ve nüfus bilgileri esas alınarak il/ilçe öğrenci yerleştirme komisyonlarının belirlediği kayıt alanları doğrultusunda e-kayıt sistemi ile yapıldığı duyuruldu.

Mecburi ilköğretim çağına giren 66 aylık çocuklar ile 60-66 aylık arası çocuklardan toplam 2 milyon 313 bin 888 çocuğun ikametlerine en yakın ilkokula yerleştirildiği bildirilerek, velilerimiz bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” internet adresinde yer alan Veli Bilgilendirme Sisteminden çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu ve okulun iletişim bilgilerini öğrenebilecekleri kaydedildi.

Bu yerleştirmenin aynı zamanda 66 ay ve üzeri çocuklar için kesin kayıt anlamına geleceğinin vurgulandığı açıklamada, velilerin ek herhangi bir evrak temin etmeden, kayıt, katkı parası adı altında zorunlu bir bağış yapmadan okullar açıldığında çocuğunu okula götürmesinin yeterli olacağının altı çizildi.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ile şehit ve muharip gazi çocuklarının kayıtları

Açıklamaya göre, okula yerleştirilen öğrenci listeleri, okul yönetimleri tarafından velilerin rahatça görebilecekleri okuldaki uygun yerlere asılacak, okulların web sayfalarında yayınlanacak veya telefonla soran velilere bilgi verilecek.

Doğum tarihleri 2007 Nisan-Eylül aylarında bulunan çocuklar da ikametlerine uygun ilkokullara geçici olarak yerleştirildi. Bu yaş grubundaki çocuğunu birinci sınıfa göndermek isteyen velilerin okula yazılı istekte bulunmaları okula kesin kayıtları için yeterli olacak.

Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilecek veya kayıtları bir yıl ertelenebilecek.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ile şehit ve muharip gazi çocuklarının istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri (şehit veya gazilik belgesi, rehberlik araştırma merkezinden alınacak rapor) halinde nakilleri, 2012-2013 eğitim öğretim yılı başında istedikleri okullara yapılabilecek. Bunlar dışındaki hiçbir kişiye veya gruba ayrıcalık tanınmayacak.

Ara sınıf nakilleri Ağustos'ta

Yerleştirmeden sonra görev yeri değişen kamu görevlileri ile ikameti değişen vatandaşların çocuklarının birinci sınıfa kaydı, yeni adresiyle uyumlu okula sistem tarafından yapılacak. Ancak eski okula kesin kayıt yapılan çocukların adresi değiştikten sonraki yeni adresine uyumlu okula nakli, e-okulda nakiller açıldığında yapılacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak adresi ve okulu değişen öğrencilerin tespiti halinde adreslerine uygun okullara kayıtları ve nakillerinin yapılması sağlanacak.

Yurt dışından gelen, ikametgahı belirlenip nüfus cüzdanı yeni düzenlenen çocukların kayıtlarının hiçbir okula çıkmaması durumunda, veliler öncelikle ilçe nüfus müdürlüğüne giderek adres kontrolü yaptıracak, ardından ilçe milli eğitim müdürlüğüne giderek yetkilileri bilgilendirecek. İlgililer ise ilçe adres havuzundaki adresleri ilgili okullarla ilişkilendirecek.

Resmi ilkokul ve ortaokullara ara sınıflardan öğrenci nakilleri Ağustos ayı içerisinde açılacak olup, özel okullara, konservatuvarlara ve imam hatip ortaokullarına kayıt ve nakillerde adres kontrolü yapılmadığından e-okul işlemleri açıldığında okul yöneticileri tarafından süresi içinde kayıt ve nakiller yapılabilecek. E-kayıt işlemlerine ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevaplarına bakanlığın “www.meb.gov.tr” internet adresindeki Veli Bilgilendirme Sistemi bölümünden ulaşılabilecek.

A.A