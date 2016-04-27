MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Hafta sonu kahvaltılarınızı süsleyecek 5 tarif!
GeriNasıl Yapılır? Hafta sonu kahvaltılarınızı süsleyecek 5 tarif!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Son Güncelleme:

Hafta sonu kahvaltılarınızı süsleyecek 5 tarif!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hafta sonu kahvaltılarınızı süsleyecek 5 tarif!
Abone Olgoogle-news

Uzun süren, bol sohbetli hafta sonu kahvaltıları için….

1. BALLI PANKEK TARİFİ

Bu tarif aileniz tarafından o kadar sevilecek ki kahvaltı yapmak istemeyen mızmız bir çocuğunuz varsa kahvaltı masasından kalkmak istemeyecek! Tarifi için tıklayın!

Hafta sonu kahvaltılarınızı süsleyecek 5 tarif

2. TOK TUTAN YUMURTALI EKMEK TARİFİ

Yapımı kolay, protein deposu ve uzun süre tok tutuyor… Üstelik görüntüsüyle de sofralarınıza renk katacak bir lezzet. Tarifi için tıklayın!

Hafta sonu kahvaltılarınızı süsleyecek 5 tarif

3. CEPLİ SANDVİÇ POĞAÇA TARİFİ

Gün içerisinde atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz gibi kahvaltı sofralarınızda çayınıza eşlik edebilecek bir tarif. Şirin görüntüsüyle de iştah açıyor doğrusu! Tarifi için tıklayın!

Hafta sonu kahvaltılarınızı süsleyecek 5 tarif

4. MİLFÖY HAMURUNDAN PRATİK ÇITIR TOST TARİFİ

Sıradan tostlardan sıkılmış ve sizin için özel olan hafta sonu kahvaltılarınızı daha özel kılmak istiyorsanız bu tarif tam sizlik! Değişiklik her zaman iyidir, tostunuzu bir de böyle deneyin, çok seveceksiniz… Tarifi için tıklayın!

Hafta sonu kahvaltılarınızı süsleyecek 5 tarif

5. KEREVİZLİ PATATES MÜCVERİ

Patates mücveri, kabak mücveri ve daha birçok mücver tarifi… Mücverin her türlüsü güzel. Siz hiç kerevizli olanını denediniz mi? Kerevizli mücver tarifi ile hafta sonu kahvaltılarını iple çekeceksiniz… Tarifi için tıklayın!

Hafta sonu kahvaltılarınızı süsleyecek 5 tarif
 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle