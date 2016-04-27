Hafta sonu kahvaltılarınızı süsleyecek 5 tarif!

1. BALLI PANKEK TARİFİ

Bu tarif aileniz tarafından o kadar sevilecek ki kahvaltı yapmak istemeyen mızmız bir çocuğunuz varsa kahvaltı masasından kalkmak istemeyecek! Tarifi için tıklayın!

2. TOK TUTAN YUMURTALI EKMEK TARİFİ

Yapımı kolay, protein deposu ve uzun süre tok tutuyor… Üstelik görüntüsüyle de sofralarınıza renk katacak bir lezzet. Tarifi için tıklayın!

3. CEPLİ SANDVİÇ POĞAÇA TARİFİ

Gün içerisinde atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz gibi kahvaltı sofralarınızda çayınıza eşlik edebilecek bir tarif. Şirin görüntüsüyle de iştah açıyor doğrusu! Tarifi için tıklayın!

4. MİLFÖY HAMURUNDAN PRATİK ÇITIR TOST TARİFİ

Sıradan tostlardan sıkılmış ve sizin için özel olan hafta sonu kahvaltılarınızı daha özel kılmak istiyorsanız bu tarif tam sizlik! Değişiklik her zaman iyidir, tostunuzu bir de böyle deneyin, çok seveceksiniz… Tarifi için tıklayın!

5. KEREVİZLİ PATATES MÜCVERİ

Patates mücveri, kabak mücveri ve daha birçok mücver tarifi… Mücverin her türlüsü güzel. Siz hiç kerevizli olanını denediniz mi? Kerevizli mücver tarifi ile hafta sonu kahvaltılarını iple çekeceksiniz… Tarifi için tıklayın!