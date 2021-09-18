Koronavirüs belirtileri, pandemi döneminde dünyada olduğu gibi ülkemizde de takip ediliyor. Özellikle grip mevsimi olarak bilinen sonbaharın gelmesiyle, soğuk algınlığı ve gribe benzeyen semptomlarla karıştırılan koronavirüs belirtileri son günlerde gündeme geldi. Peki, gripte koku kaybı olur mu, belirtileri nelerdir? İşte grip ve koronavirüs belirtileriyle ilgili bilgiler…

GRİPTE KOKU KAYBI OLUR MU?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Koronavirüsün belirtilerinden biri olan koku kaybı gripte de rastlanabilir. Gripte de geniz akıntısı nedeniyle oluşan balgam burnu tıkayarak koku almaya engel olabilir. Böyle durumlarda mutlaka Covid- 19 testi yaptırmakta fayda vardır.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Koronavirüs belirtileri arasında şunlar yer alıyor;

Ateş, Öksürük, Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü, Üşüme, Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, Kas ağrısı, Baş ağrısı, Boğaz ağrısı, Tat ve koku alma kaybı.