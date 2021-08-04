Göz altı morluklarına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Göz altı morlukları neden olur? Evde göz altı morluklarını geçiren doğal ve bitkisel çözümler

Gözaltlarının daha koyu veya mor olasının en önemli nedeni genetik yatkınlıktır. Yani ailevi olarak yatkın olan insanların göz çevresi (özellikle gözaltları) normal ciltten daha koyu veya mor olabilir. Bunun dışında; yorgunluk, uykusuzluk, bilgisayarı çok kullanmak, alkol, sigara göz çevresinde renk değişikliğine neden olabilir veya mevcut problemi artırabilir. Asıl önemli konu hastalığa bağlı renk değişikliğidir. Gözaltlarındaki koyuluk ve morlukların, böbrek hastalıkları, alerjik hastalıklar, atopik egzama, sinüzit gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği unutulmamalıdır.

Göz altı morluklarına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Evde göz altı morluklarını geçiren doğal ve bitkisel çözümler

Hindistan cevizi yağı: Bu yağ ile her gece göz altlarına masaj yapılarak koyu halkalar azaltılabilir. Ayrıca Hindistan cevizi yağı, cilt hücrelerini onarabilen E vitamini yönünden de zengindir.

Bu yağ ile her gece göz altlarına masaj yapılarak koyu halkalar azaltılabilir. Ayrıca Hindistan cevizi yağı, cilt hücrelerini onarabilen E vitamini yönünden de zengindir. Gül suyu: Göz altılarına pamuk yardımıyla gül suyu da uygulanabilir. Bunun için bir parça pamuk gül suyuna batırılıp göz kapakları üzerinde 10-15 dakika kadar bekletilebilir.

Göz altılarına pamuk yardımıyla gül suyu da uygulanabilir. Bunun için bir parça pamuk gül suyuna batırılıp göz kapakları üzerinde 10-15 dakika kadar bekletilebilir. Soğuk uygulama: Soğuk kompres ile genişleyen kan damarları daraltılabilir ve şişkinlik azaltılabilir. Bu sayede göz altındaki şişkinliğin inmesiyle birlikte koyu halkaların belirginliği de giderilebilir. Bunun için birkaç buz küpü temiz bir havluya sarıldıktan sonra göze uygulanabilir.

Soğuk kompres ile genişleyen kan damarları daraltılabilir ve şişkinlik azaltılabilir. Bu sayede göz altındaki şişkinliğin inmesiyle birlikte koyu halkaların belirginliği de giderilebilir. Bunun için birkaç buz küpü temiz bir havluya sarıldıktan sonra göze uygulanabilir. Salatalık: Göz altı morluklarına karşı salatalık da tercih edilebilir. Salatalık dilimi, limon suyunda 5 dakika bekletilip göz kapağı üzerinde bekletilir. Böylece koyu halkaların azalmasına yardımcı olabilir.

Göz altı morluklarına karşı salatalık da tercih edilebilir. Salatalık dilimi, limon suyunda 5 dakika bekletilip göz kapağı üzerinde bekletilir. Böylece koyu halkaların azalmasına yardımcı olabilir. Çay poşeti: Soğuk çay poşeti, göz altına uygulamak, kan damarlarını daraltarak ve kan dolaşımını uyararak morlukların giderilmesine yardımcı olabilir.

Soğuk çay poşeti, göz altına uygulamak, kan damarlarını daraltarak ve kan dolaşımını uyararak morlukların giderilmesine yardımcı olabilir. Süt: Soğuk süte batırılan pamuk parçası göz altına yerleştirilerek yorgunluğun ve göz altı morluklarının giderilmesi destekleyebilir.

Göz çevresindeki morluklar nasıl geçer?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fatma Yıldız, göz çevresinde oluşan morlukların tedavisiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Kişinin genetik özellikleri nedeniyle oluşan göz çevresindeki morluklar, cildin altı bağ dokusunun ince olması, damarların yüzeysel olması gibi nedenlerle oluşur, ki bunun tam olarak tedavisi mümkün değildir. Fakat yapılan tedavilerle morluklarda azalmalar sağlanabilir. Bu tedaviler;

1. Lazer tedavileri: Lazerler ile göz altındaki damarlar ve damarların yüzeysel olmasından kaynaklı morluklar azaltılabilir. Ayrıca lazerler, derinin kollajenini artırarak alttaki damarların renginin yüzeye yansımasını azaltır. Ortalama 3-5 seans gerektirir.

2. Kimyasal peeling: Göz altındaki cildin meyve asitleri ve benzeri solüsyonlar ile soyma işlemidir. Göz altı koyuluğunun azaltılmasında etkilidir.

3. Göz altı dolguları: Göz altı morluklarının giderilmesinde en etkili yöntemdir. Kullanılan hyalüronik asit ile hem göz altındaki boşluklar doldurulur hem de cilt altına yerleştirilen bu dolgu, morlukların azalmasını sağlar. Bu şekilde, göz altındaki çukurların ve morlukların azalması kişiye çok daha genç bir gürünüm kazandırır. Kullanılan hyalüronik asit vücuda uyumlu bir maddedir, zararlı değildir. Zamanla vücut tarafından emilir. Yani kalıcı değildir. Yaklaşık 8 ay sonra tekrar uygulama gerektirir.

4. Mezoterapi: Gözaltlarına yapılan vitamin enjeksiyonudur. Çildi gençleştirmede kullanılır, bu şekilde morluklara da fayda sağlar.

Göz kuruluğuna ve göz altı morluklarına ne iyi gelir?

Göz altı morluklarını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Göz kuruluğunu geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Göz altı morlukları neden olur?



Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, göz altı morluklarının oluşumunda rol oynayan faktörleri şu şekilde anlattı:



1. Göz çevresinde kahverengi pigment (melanin) artışı: Bu tip morluklara pigmente tip morluk denir ve rengi kahverengi/gridir.

2. Göz çevresindeki kılcal damarların geniş-kalın veya sayıca fazla olması: Kan dolaşımın göz çevresinde yavaş olması, yüzeysel kılcal damar ağının genişlemesi ve oksijenlenmemiş kan varlığı, göz altında morarma yaratır. Bu tip morluklara vasküler (damarsal) tip morluk denir travma sonrası ciltte oluşan morarmalara benzer. Bu tip morlukların rengi kırmızı/mordur.

3. Göz altında cilt gevşemesine bağlı çöküklük ve gölgelenme: Yaşlanmayla birlikte göz altında torbalar ve halka şeklinde çökme/gölge/mor halka oluşur.

4. İlaç kullanımı: Bazı ilaçlar ve bimatoprost içeren göz tansiyonu damlaları göz çevresinde koyulaşmaya yol açar.

Göz altı morluklarının büyük çoğunluğu, mikst tip göz altı morluğudur, yani pigmente ve damarsal tip bir arada bulunur.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.