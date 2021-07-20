Göz Kuruluğuna Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Göz Kuruluğu Neden Olur? Evde Göz Kuruluğuna İyi Gelen Bitkisel Çözümler ve Doğal Yöntemler

Toplumda sadece güneşin gözlere zarar verdiği düşünülse de, kış mevsimi de göz sağlığını kötü etkiliyor. Soğuk havalarda en sık gelişen göz problemi ise; göz kuruluğu. Toplumda yüzde 10 oranında görülen bu hastalık kış mevsiminde daha sık gelişiyor ve şiddetli hale geliyor. Bunun nedeni ise kuru ve soğuk hava, rüzgar ile hava kirliliğinin yanı sıra uzun süre geçirdiğimiz kapalı ortamlarda havalandırmanın etkisiyle gözlerdeki nem oranının azalması...



Göz kuruluğuna ne iyi gelir? Evde göz kuruluğuna iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Kuruluğa neden olabilecek rüzgârlı ortamlarda ya da yüzerken koruyucu gözlük kullanılmalı.

Günde en az 2 lt. su içilmeli

Omega 3’den zengin beslenmeli.

Düzenli uyku uyumalı.

Kış aylarında hava kuru olduğu için gözlerde de kuruma meydana gelebilir. Bunun için bulunulan ortamın havası nemlendirilmeli.

Göz kuruluğuna karşı papatya da tercih edilebilir. Bunun için sıcak suya papatya eklenip bekletilir. Daha sonra buzdolabında soğutulup bir pamuk yardımıyla kapalı gözlere uygulanabilir.

Salatalık da göz kuruluğunu tedavi etmek için kullanılabilir. Soğutulmuş salatalık dilimleri kapalı gözün üzerine yerleştirilir. Böylece gözlerde rahatlama ve yatıştırma sağlanabilir.

Göz kuruluğundan korunmanın yolları

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca, göz kuruluğuna karşı alınabilecek önlemleri anlattı.



Rüzgardan korunun: Rüzgar göz yüzeyindeki gözyaşını buharlaştırarak göz kuruluğuna yol açabiliyor. Bu yüzden rüzgarlı havalarda geniş çerçeveli gözlükler kullanarak gözlerinizi korumayı ihmal etmeyin.



Bol su için: Vücudumuzun yüzde 60’ını oluşturan su, göz sağlığımız için de çok önemli. Yetersiz su aldığımızda gözyaşı üretimimiz azalıyor. Gözünüzün yeterli nemlenmesi için vücudunuzdaki su oranının yeterli düzeyde olması gerekiyor. Günde en az 2 litre su içmeyi unutmayın.



Kapalı ortamlarda nem oranını ayarlayın: Kapalı yerlerde hava kapalı sistemle temizleniyor ve ısıtılıyor. Bu da havadaki nemin azalmasına, bunun sonucunda da göz kuruluğuna neden olabiliyor. Göz sağlığınız için nem oranını yüzde 45 civarında tutmaya özen gösterin.



Suni gözyaşı damlalarından faydalanın: Hekiminiz önermişse gözlerinizi suni gözyaşı damlalarıyla nemlendirin.

Gözlerinizi ekran başında dinlendirin: Bilgisayar kullanırken gözlerimizi normalde kırptığımızdan daha az kırpıyoruz. Öyle ki dakikada 10-15 olan kırpma sayısı, bilgisayar karşısında 5-6'ya düşüyor. Bu da göz yüzeyinden buharlaşmayı artırıyor. Buna klimalı ortam ve kuru hava eşlik ettiğinde gözde kuruma sorunu hızlanıyor. Ekran başındayken gözlerinizi saat başı 1-2 dakika kapatarak dinlendirmeniz fayda sağlayacaktır.

Göz kuruluğu ve göz altı morluklarına ne iyi gelir?



Göz kuruluğunu geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Göz altı morluklarını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu nedenleri



Göz kuruluğu, her yaşta görülmekle birlikte yaşlılıkta daha çok ortaya çıkar. Bunun nedeni yaşla birlikte gözyaşı üretiminin azalmasıdır. Hem kadınlarda hem erkeklerde şikâyete yol açan bu hastalık, kadınlarda özellikle menopoz sonrasında daha sık görülür. Kalp hastalıkları, diyabet, göz tansiyonu, bazı romatizmal rahatsızlıklar ve kullanılan bazı ilaçlar da göz kuruluğuna neden olmaktadır. Ayrıca yetersiz beslenme durumlarında A vitamini eksiliğine bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.