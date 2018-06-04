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Fırında Somon | Mucize Lezzetler

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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde fırında somon var!

Malzemeler:

  •  4 diş sarımsak
  •  Karabiber
  •  Tuz
  •  3 adet limon suyu
  •  Somon fileto
  •  Limon dilimleri
  •  Biberiye
  •  Kuşkonmaz
  •  İstiridye mantarı
  •  Zeytinyağı

Yapılışı:

  •  Sarımsak, karabiber, tuz ve limon suyunu bir kapta karıştırın.
  •  Somon filetoyu yağlı kağıt koyduğunuz tepsinize yerleştirin.
  •  Somonun üzerine yaptığınız sos karışınızı gezdirin.
  •  Somonun üzerine limon dilimleri ve biberiyeleri dizin. Hazırladığınız somonu 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 20 dakika kadar pişirin.
  •  Pişen somon balığını sunum tabağınıza alın. Arçelik Ankastre Ocak'ta küçük bir tavaya yağ dökerek üzerine kuşkonmaz ve istiridye mantarlarını dizin.
  •  Arkalı önlü pişirdiğiniz kuşkonmaz ve mantarlarınızı somon balığının yanına servis tabağına ekleyin.
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