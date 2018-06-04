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Fırında Somon | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde fırında somon var!
Malzemeler:
- 4 diş sarımsak
- Karabiber
- Tuz
- 3 adet limon suyu
- Somon fileto
- Limon dilimleri
- Biberiye
- Kuşkonmaz
- İstiridye mantarı
- Zeytinyağı
Yapılışı:
- Sarımsak, karabiber, tuz ve limon suyunu bir kapta karıştırın.
- Somon filetoyu yağlı kağıt koyduğunuz tepsinize yerleştirin.
- Somonun üzerine yaptığınız sos karışınızı gezdirin.
- Somonun üzerine limon dilimleri ve biberiyeleri dizin. Hazırladığınız somonu 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 20 dakika kadar pişirin.
- Pişen somon balığını sunum tabağınıza alın. Arçelik Ankastre Ocak'ta küçük bir tavaya yağ dökerek üzerine kuşkonmaz ve istiridye mantarlarını dizin.
- Arkalı önlü pişirdiğiniz kuşkonmaz ve mantarlarınızı somon balığının yanına servis tabağına ekleyin.
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