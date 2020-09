Evlilik aşkı öldürüyor mu?

İşten güçten birbirlerinin yüzünü göremeyen, birbirleriyle iletişim kuramayan, zamanı ayırmayı ilişkisine hak görmeyen çoğu çiftin evliliği zaten ölü evliliktir. Sağlıklı evlilik ilişkisi bunları kapsamadığı gibi suçu evlenince yitirilen duygulara, aşka bürümek yanlış inanışlardandır.

Aşkı yoğun hissettiğiniz evlilik öncesi dönemin özelliği bu yoğunluktan yeni bir döneme geçişi sizi hazırlamaktır. Aşkın dönüşümü olan sevgi bağının kuvvetlenmesi evlilik birimi ile gerçekleşmiştir. Aşk kadar kudretli bir duygu sayılmayan sevgi oysa daha kıymetlidir. Aşkın sevgiye dönüştüğü bu dönemde sevginin yoğunluğunu yüceltmek ise kişilerin evlilikte rollerini ve sorumluluklarını öncelikle benimsemesiyle sağlanır. Çünkü evlilik imzayı attıktan sonrasını garantilemek değildir.

İlişkilerde kaybetme korkusu olmalı

Sağlıklı ilişkilerde her zaman kaybetme korkusu belli bir düzeyde yer almalıdır. Nikah masasında ‘’evet’’ derken aslında nelere evet nelere hayır denildiğinin farkına varılmalıdır. Flört döneminin heyecanı flört dönemine aitken, kimse ilk görüşmeler gibi doğal olarak heyecan duymayacaktır. Ancak tanıdığınız, inandığınız, güvendiğiniz ve uzun yılları paylaşacağınız hayat arkadaşınızla her gün yeni bir yolculuğa başlayacak olmanın heyecanı da kendini flört heyecanından dönüştürecektir. Aşkın en yüce evresi olan sevginin azımsanması ise genellikle yolunda gitmeyen evliliklerde görülür. Evlilikte aşk yeni versiyonuyla karşınızdadır. Evlilik aşkı öldürmez ancak birbirini sevmeyen, saymayan, ihanet eden, yalan söyleyen, psikolojik şiddet uygulayan ve dahası istenilmeyen her ilişki istismarına yol açan etkenler evliliği ve tüm ilişkileri öldürür.

Sevgi bağını kurabilen kişiler ise hala ilk günkü gibi aşığız derler. Bu duyum evlilikte aşkın dönüştüğü ve sevgiyle eşleştiğinin de yansımasıdır. Sağlıklı bir evlilik ‘’ben’’ ve ‘’biz’’ ayrımını yapabilen ve hayatında iki alana da yer bırakabilen evliliktir. Bağımlı olmadan bağlı olabilen ilişkiler bunu başarır ve sağlıklı ilişki kurabilirler. Bu ilişkiler ise her zaman yaşayacak hiçbir tehdit altında duygu ölümü yaşamayacaktır.