Emziren anneler aşı olmalı mı? Sağlık Bakanlığı’ndan emziren annelere Covid-19 aşı önerisi

Hamileler ve emziren anneler için aşı detayları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu üzerinden, aşı süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Bu konulardan biri de hamile ve emziren annelerle ilgili oldu. İşte Sağlık Bakanlığı’nın “hamileler ve emziren anneler Covid-19 aşısı olabilir mi?” sorularına yanıtı…

Hamileler aşı olmalı mı?

Gebelikte inaktif Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.

Emziren anneler aşı olmalı mı?

Emzirme döneminde Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.

Hamileler aşı sonrası nelere dikkat etmeli?

Aşı yaptırmaya karar veren anne adayları, Covid-19 aşısı uygulandıktan sonra aşağıdaki maddeleri uygulamaya özen göstermeli: