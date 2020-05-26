D vitamini koronavirüs riskini azaltabilir mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin tedavisine yönelik aşı ve ilaç çalışmaları sürerken bilim insanlarından D vitamininin virüsün etkisini azaltabileceğine ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, insan vücudundaki D vitamin düzeyi ile COVID-19 arasındaki ilişkiyi bir araştırma sonucu ile açıkladı.

Koronavirüs, hastaların büyük bölümünde (%80-85) hafif seyreder ve destek tedavi yaklaşımları ve evde tam izolasyon ile iyileşir. Ancak, hastaların %15-20 kadarı ateş ve kuru öksürüğün yanı sıra solunum sıkıntısı da çeker. Bu grupta yer alan hastaların yatarak tedavi görmesi gerekir. Hatta bu grubun içerisinde yer alan ve durumu daha da ağır olan hastaların da (%5-10) yoğun bakımda tedavisinin sürdürülmesi gerekebilir. Araştırmacılar, COVID-19 hastalarını, hastalığı hafif geçiren, hastaneye yatması gereken ve yoğun bakım gerektiren kritik ağır vakalar olarak gruplandırdılar. Daha sonra bu 3 grup hastayı D vitamini düzeyi açısından karşılaştırdılar. Görüldü ki; yoğun bakımda yatması gereken hastalarda D vitamini düzeyi en düşüktü. Ayrıca, hastaneye yatması gerekecek kadar durumu ağır olan fakat henüz yoğun bakım gerektirmeyen gruptakilerin D vitamini düzeyi ise hastalığı hafif geçirenlerden daha düşüktü. Bu çalışma ve ardı sıra yapılan diğer çalışmalar destekleyici sonuçlar verdi. Araştırmacılar, D vitamini seviyesini normal aralığın içerisine hatta üst sınıra yakın bir noktada tutmanın koronavirüse karşı koruyucu olabileceği ve hatta yakalanılan hastalığın daha hafif geçirilmesine katkıda bulunabileceği sonucuna vardılar. Yapılan çalışmalara göre, normal veya normalin üst sınırına yakın D vitamini seviyesi COVID-19 hastalarında iyileştirici role de sahiptir.

Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, D vitamininin virüs salgınında koruyucu ve iyileştirici etkilere sahip olmasını sağlayan özelliklerini ise şu sözlerle açıkladı: "Birincisi, D vitamini, COVID-19’a neden olan yeni tip koronavirüsün ilişkili olduğu ACE2 ile etkileşim halindedir. İkincisi, hücre içerisinde oxidant stresi azaltır, bunu da başlıca anti-oksidan olarak bilinen glutatyon yapımını artırarak yapar. Üçüncüsü ve en önemlisi ise D vitamini, COVID-19’da hastalığın ağırlaşmasının altında yatan sitokin fırtınasının karşıtı yönde hareket eder. D vitamini bir taraftan pro-inflamatuar (iltihap yapıcı) sitokinleri azaltırken diğer taraftan da anti-enflamatuar (iltihap önleyici) sitokinleri artırır yani vücuda bir denge verir."