Dikkat geliştiren bir oyun: Fast slingpuck (Hızlı sapan)

Amaç, mümkün olan en kısa zamanda, karşı tarafa tüm taşları geçirmek. Fast slingpuck tek elle oynanır. Pullar sadece lastik kullanılarak itilebilir. Her oyuncu oyuna 5 pul ile başlar, pozisyon alır veya kampındaki taşları istediği köşeye dizebilir.

Malzemeler

Ayakkabı kutusu

Lastik

Bir parça karton

Tavla taşı ya da şişe kapağı

Yapılışı

Ayakkabı kutusu alt taban olarak kullanılır.

Karton parçası ayakkabı kutusu genişliğinde kesilir.

Kesilen kartonun tam ortasından taşların geçebilmesi için bir delik açılır.

Kutunun her iki köşesine tam alttan olacak şekilde iki delik açılır.

Açılan deliklere lastikler takılır ve uçları bağlanır.

Taşlar kutuya dizilir.

Ve oyun hazır, iyi eğlenceler

Oyunun oynanışı

2 oyuncu ile oynanır.

Her oyuncu kendi sahasında 5 taş ile oyuna başlar.

Oyuncular taşları tek eliyle yönlendirebilir, diğer eliyle yalnızca gerginlik ayarı için lastiğe dokunabilirler.

Aynı anda yalnızca tek taşa dokunulabilir.

Oyunculardan biri dışarıya taş çıkarırsa veya karşı sahaya deliğin dışından taş geçirirse, diğer oyuncu bunu faul olarak kabul eder ve o taşları dışarıda biriktirir. Faul yapan oyuncu kendi sahasındaki taşların tamamını karşı tarafa geçirdiğinde oyunu kazanmış sayılmaz, diğer oyuncu faul olarak ayırdığı taşları faul yapan oyuncunun sahasına bırakarak oyunu devam ettirir.

Faul yapan oyuncu diğer oyuncunun oyunu başlatmasını bekler.

İki oyuncu da faul yaptığında aynı kural geçerlidir, karşı taraf faul yaptığında oyunu siz kazanırsanız faul geçersiz kalır.

Not: Bu oyunu 2,5 yaşındaki oğlumla oynamaya çalıştık. Bu sebeple kurallarımız biraz daha esnekti. Amacımız sadece taşları diğer tarafa geçirmekti. Bu etkinlik 5 yaş sonrası için uygundur.

Kazanım: Taşları delikten geçirmeye çalışırken konsantrasyon becerisi gelişir. Lastik ile taşı atarken küçük kasları desteklenir. Kurallı oyun oynar. Sıra beklemeyi öğrenir.