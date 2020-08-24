Çocuklarınıza kibar davranışları öğretmenin yolları

Diğerlerinden destek alın

Bazen çocuklar sizden çok başkalarını dinleyebilir. Destek için arkadaşlarınızı, ailenizi veya öğretmenini arayabilirsiniz. Neden belirli kuralları uygulamak istediğinizi açıklayın ve onları her daim kabul edilebilir davranışları göstermeye ve uygulamaya teşvik edin. Çocuğunuzu nasıl davranması gerektiğin farklı kişilerden duyduğunda daha etkili olabilir.

Olumlu bir dil kullanın

Bazı ebeveynler çocuklarını uyarırken sert bir dil kullanabilir. Bu şekilde gönderdikleri mesaj, öğrenme davranışlarının ürkütücü olduğudur. Bunun için bir davranış öğretilirken dayanılmaz veya cezalandırıcı değil, keyifli ve olumlu bir deneyim olmalı. Çocuklarınıza kibar ve anlayışlı olmanın tüm faydalarını anlatın. Olumlu bir dil, olumsuzdan her zaman daha iyi bir motivasyon kaynağıdır.

Rol yapın

Çocuklarınızın uyumluluk göstermesi gereken çeşitli durumlar için hazırlanın. Biriyle ilk defa tanıştığınızı hayal edin ve tokalaşma pratiği yapın veya çocuğunuzla markette alışveriş yaptığınızı düşünün. Çocuğunuzun alışveriş esnasında birinin yanında geçmesi gerekiyorsa, "Affederseniz" demesini sağlayın. Bu tarz uygulamalar ile çocuğunuz nazik ve kibarca davranması gereken her duruma yaklaşım konusunda kendine güven duyacaktır.

Ailece akşam yemeği yiyin

Birlikte yemek yiyen aileler daha mutlu ve uyumlu olabilirler. Aynı zamanda yemekler sofra kurallarını uygulamak için mükemmel durumlardır. Örneğin mutfak eşyalarını nasıl kullanacağını öğrenmek, yemeği düzgün çiğnemek ve doğru konuşmak gibi. Yemek masaları, çocukların evin dışında karşılaşabilecekleri yeni yiyecekleri denemelerini sağlamak için de harika bir yerdir. Ayrıca yavaş yavaş yeni öğünler ekleyerek, çocuğunuz için güvenli bir ortamda yeni şeyler deneyimleme ve yeme fırsatı bulur. Bu onu yeni yemekler ve durumlar hakkında açık ve heyecanlı olmaya teşvik edecektir. Yemeği beğenmediği durumlarda, sorun çıkarmadan kibarca nasıl reddedebileceğini de öğretin.

Çocuklarınızın fikirlerini dahil edin

Daime öğrenme fırsatlarına açık olun. Çeşitli durumları tartışın ve çocuğunuzun nasıl farklı bir tutum sergileyeceği konusunda önerilerde bulunmasına izin verin. Çocuğunuzdan fikirlerini paylaşmasını isteyin ve ardından bunları mümkün olan en kısa sürede uygulaması için teşvik edin. Ne olduğunu ve sonucun olumlu olup olmadığını rapor etmesini isteyin.

Pratik yapmak mükemmelleştirir

Yeni bir şey öğrenmenin anahtarı tekrar etmektir. Bu yüzden de pratik yapmak önemlidir. Her zaman "Lütfen" ve "Teşekkür ederim" demesi, yemek masasına yardım etmesi veya yetişkinlerle ilk el sıkışan kişi olmasını söyleyin.