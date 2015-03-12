Çocukların sınavda heyecanlanması çok normal!

Hepimiz biliyoruz ki, bütün insanlar kendileri için önemli bir işe giriştiklerinde heyecanlanırlar. Yani çocukların sınav günü heyecanlanmaları gayet normal ve herkeste olması gereken bir duygu. Asıl anormal olan hiç heyecanlanmamak. Sınav sabahı elini kolunu sallaya sallaya sınava gelen ve heyecanı sıfır olan bir öğrenci görürseniz, bilin ki bu öğrenci sınavı umursamıyordur ve başarılı olması mümkün değildir. Demek ki sınavda başarılı olanlar heyecanlananlardır.

Heyecan, aşırı olursa zarar verir

Heyecan duygusu her duygu gibi gerekli ve faydalı bir duygu aslında. İnsana verilen her duygu gibi heyecan duygusunun da mutlaka artıları var. Biraz heyecan bizi kendimize getirir ve uyanık kılar. Aynı zamanda heyecan doğru yönlendirilirse bir konuya odaklanmamızı sağlar. İnsana zarar veren heyecan normal heyecan değil, aşırı heyecandır. İnsan aşırı heyecanını normal seviyeye indiğinde heyecanın faydalarını görür.

Ya kazanamazlarsa?

Sınavda çocuklarınızı heyecanlandıran önemli bir soru var. Bu soruyla yüzleşenler heyecanlarını önemli oranda azaltabiliyorlar. Dolayısıyla sınava çok daha rahat giriyorlar. Çocuklarınızın kendilerine sorduğu soru şu: Ya kazanamazsam ne olacak?

Bu soruyu sormak oldukça rahatsız edici tabii ki. Çünkü hiç kimse kazanamama ihtimalini düşünmek istemez. Bu sorudan kaçıldığı sürece soru, çocuklarınızın zihnini devamlı rahatsız edecek. Bu nedenle heyecanlarını azaltmak istiyorsanız başta siz rahat olun ve çocuklarınıza şunları öğütleyin:

“’Kazanamazsan ne yapacağım?’” sorusuna cevap yazmalısın. En az 3 alternatif yazmak faydalı olur. Tekrardan hazırlanacağım, önümüzdeki sene iyi bir başlangıç yapacağım, bir işi girip diğer yandan sınava hazırlanacağım gibi seçenekler bu rahatsız edici soruyu etkisiz hale getirir.”

“Başkaları ne der?” diye düşünmeyin!

Şimdi hep birlikte sınav sabahındasınız. Sınava gideceksiniz ama sırtınızda çok ağır bir çuval var. Sizi sıkıyor. Bu çuvalda başkalarının düşünceleri var: “Kazanamazsa herkese ne cevap veririz?” Artık bu çuvaldan kurtulmanın vakti geldi. Çünkü bu hayat çocuğunuzun.

Çocuklarınıza artık heyecanın normal bir duygu olduğunu. Aşırı heyecanın ise kontrol edilebileceğini öğretin. Yani sınavda kontrol aslında çocuklarınızda. ‘Ya kazanamazsam’ sorusuna cevap verdiklerinde heyecan zaten azalacak.

Pedagog ve Psikolojik Danışman Mehmet Teber