Çocukların rahat uykuya dalması için uyku rutini nasıl oluşturulur?

Uzmanlar, uyku vakti savaşlarından kaçınmak için uyku rutini oluşturmanın faydalı olabileceğini söylüyor. Uyku rutini sayesinde çocuklar belli bir çerçeve içinde, huzurlu ve güvenli hissediyor. İşte uyku rutininde olması gerekenler…

Banyo yaptırın

Suyun sakinleştirici etkisinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykuya dalmadan önce banyo yaptırmak çocukları rahatlatıyor. Banyoyu keyifli hale getirmek için birkaç oyuncağın ona eşlik etmesine izin verin. Çıktığında ise cildine losyon sürün, rahatlamayı sağlamak için biraz masaj yapabilirsiniz.

Atıştırmalıklar sunun

Yatmadan önce birkaç sağlıklı atıştırmalık yemesine izin verebilirsiniz. Süt, kurabiye, yoğurt, meyve iyi birer alternatif olabilir. Aç değilse ya da yemek istemiyorsa bu rutini atlayabilirsiniz.

Dişler fırçalanmalı

Gece fırçalamak sabah temizliğinden bile daha önemli. Gece bakteriler birikebilir ve çocuğunuzun küçük inci beyazı dişlerine zarar verebilir. Eğer çocuğunuz dişlerini fırçalamak istemiyorsa birkaç oyun ile bunu keyifli hale getirebilir, ona renkli diş fırçaları alarak ilgisini çekebilirsiniz.

Uyku vakti hikayeleri

Birlikte kitap okumak günün en tatlı saati… Hikayeleri çocuğunuzun seçmesine izin verin ancak canavarları, korkutucu masalsı kahramanları içeren kitaplardan uzak durmaya çalışın. Yatmadan önce gününün nasıl geçtiği hakkında konuşmak da iyi olabilir. Eğer çok uykusu varsa, uykusunu kaçırmamak için kitap okumak ve sohbet etmek yerine ona ninni söyleyebilirsiniz.

İyi geceler öpücüğü

Yatmadan önce onu ne kadar sevdiğinizi ifade edin ve yanağına iyi geceler öpücüğü kondurun.