Çocuğunuzu daha iyi bir genç yapmak için öğretebileceğiniz 6 küçük şey

Çocukların genelde ergenlik dönemine girdiğinde kötüleşeceği düşünülür. Çocuklara da bu şekilde duymaya devam ederse normal olmak için yaramazlık yapmaları gerektiği düşüncesine kapılabilir. Ergenlik hakkında kesinlikle daha olumlu şekilde düşünmelisiniz. Neyse ki çocuklarınızla küçüklüğünden beri sahip olduğunuz ilişki, ergenlikteki sorunsuz davranışlarına da zemin hazırlayacak.

Bazı kurallar koyun

Çocuklar genelde anne babalarının söylediklerini yapar. Ancak büyümeye başladığında bağımsızlık inşa etmek için sizin söylediklerini reddetmeye başlayabilir. Bunda yanlış bir şey yok ama bazı kurallar vardır ki tartışmaya açık değildir. Çocuklarınıza ihlal edilmemesi gereken konuları küçüklükten itibaren açıklayın. Bunlar genelde güvenlik ve sağlık konuları olabilir. Diğer kurallar tabii ki tartışmaya açık olmalıdır.

Sizi dinlediklerine inanın

Çocuklar büyüdükçe genelde akran baskısı sebebiyle sizin sözünüzü dinlemeyebilir. Ne olursa olsun siz ona mantıklı açıklamalarda bulunun. Şu anda gelecekteki ergeninizin ihtiyaç duyduğu türden bir yetişkin olmaya başlayabilirsiniz. Bebeğinize veya yürümeye başlayan çocuğunuza hissettiğiniz koşulsuz sevgi asla değişmek zorunda değildir. Yanlış bir şey yaptıklarında, daha iyisini yapmalarına yardımcı olmak için orada olduğunuzu bilmelerini sağlayın. Küçük çocuklar genellikle arkadaş edinmeye ve ebeveynlerinin dışındaki dünyaları keşfetmeye başladıkları için mutlu olurlar, ancak bu sizin yerinizin değiştirildiği anlamına gelmez.

Kaygı ile baş etmelerine yardım edin

Yeni yürümeye başlayan çocuklarla kurduğunuz etkileşim, onların gelecekte yıllarda stresle başa çıkmaları için de önem arz eder. Çocuklara karşı fazla korumacı olmaz daha fazla kaygıya sebep olabilir. Çünkü çocuğunuz bu şekilde hiçbir şey ile kendi mücadele edemeyeceğini düşünür. Çocuğunuzu zorlu durumlara yaklaşması için nazikçe cesaretlendirin.

Olumlu bakış açısını teşvik edin

Çocukların yanında sürekli dünyanın sonuymuşçasına hareketler sergilerseniz, onları da bu düşünceye itersiniz. Çocuklarınızın sizinle rahat konuşmasını sağlayın. Aynı zamanda her durumda olumlu yanları fark ermesine yardımcı olun.

Sabırlı olun

Yeni yürümeye başlayan çocukların bilgiyi işlemesinin uzun zaman aldığını fark edin ve onlara karşı her zaman acele etmemeye çalışın. Onlara küçük hatırlatmalar yapın. 3 yaşındaki çocuğunuz parkta bir köpeği okşamak için acele ettiğinde, önce sahibine köpeğin dost canlısı olup olmadığını sormaları gerektiğini hatırlatın.

Hikayeler anlatın

Bir aile içindeki iletişim kalıpları küçükken belirlenir. Çocuklarınızın gençken sizinle konuşmasını istiyorsanız, onlarla doğduğu günden itibaren konuşmak için zaman ayırın. Yatmadan önce ona ders çıkarabileceği güzel hikayeler anlatın. Okuldan geldiğinde gününün nasıl geçtiğini sorun ve yaşadığı olumsuzlukları değerlendirin.