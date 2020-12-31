Ebeveyn olarak olağanüstü bir iş yaptığınızın 6 ispatı

Doğru iletişim kuruyorsunuz

Ebeveynlerin çocuklarıyla karşılıklı iletişim kurmaları çok önemli. Bu iletişimi başlatmanın en basit ama en anlamlı yolu, çocuklarınızla konuşurken gözlerinin içine bakmaktır. Bu, çocuğunuza onları dinlediğiniz hissini verirken aynı zamanda sizinle konuşma motivasyonunu da verir.

Özür dileyecek kadar alçak gönüllüsünüz

Doğal olarak siz ve çocuğunuz arasında tartışmalar ve kavgalar olabilir. Her ikiniz de mağduru oynayabilirsiniz, ancak ebeveynlerin özür dilemeyi bilmesi çok önemlidir. Başlangıçta sizin için zor gelse de hatalarınızı nasıl karşılayacağınızı ve neden hatalı olduğunuzu açıklamak çocuğunuza sadece samimiyeti öğretmekle kalmaz, aynı zamanda hata yaptıklarında da özür dilemeye teşvik eder.

Hayalleri konusunda destekliyorsunuz

Bir ebeveyn olarak çocuklarınızı hayal kurmaya ve hırslı olmaya teşvik etmek önemlidir. Ancak daha da önemlisi yetenekleri ve hobileri için desteğinizi göstermek ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Destekleyici bir ebeveyn olmak çocukların gelecekteki başarısında da önemli rol oynar.

Programlı ilerliyorsunuz

Küçük yaştaki çocuklarınız için yemek zamanları, okuldan alınma zamanı, uyku zamanı ve yatma zamanı gibi şeylerle program uygulamak, sizinle çocuğunuz arasında güven oluşturur. Böylece ne bekleyeceklerini ve ne zaman bekleyeceklerini bilirler. Daha büyük çocuklarda ise bu rutin yaşamlarına disiplin ve yapı kazandırır.

Çocuklarınızın ilk öğretmenisiniz

Ebeveynler, çocukların ilk öğretmenidir. Çocuklarına ilk kelimelerimi öğretmekten, iyi alışkanlıklar geliştirmeye kadar her şeyi öğretmek ebeveynin işidir. Yatmadan önce kitap okumak veya oyun sırasında eğlenmek yalnızca çocuklarınızın yaşamlarını ve deneyimlerini zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda onlara kaliteli zaman ayırmanıza ve sevginizi, zamanınızı ve ilginizi hissetmelerine olanak tanır. Bir öğretmen olarak, çocuğunuza yaramazlık yaptığında yapıcı geribildirim vermek de iyidir, böylece yanlış olduklarını anlasınlar.

Çocuğunuzun arkasında duruyorsunuz

Çocuklarını korumak ve onlara bakmak bir ebeveynin görevidir. Ancak aşırı korumacı olmak ve her zaman çocuğunuzun isteklerine boyun eğmek, kötü bir mizacı olan ergen ve yetişkine yol açabilir. Ebeveynlerin ne zaman geri adım atmaları gerektiğini ölçmeleri ve çocuklarının kendi kararlarını vermelerine, harekete geçmelerine ve kendi başlarına çözmelerine izin vermeleri önemlidir. Bununla birlikte, başarısızlıkları sırasında orada olmayı da hatırlamalı ve neyin yanlış gittiğini ve bir dahaki sefere nasıl daha iyisini yapabileceklerini anlamalarına yardımcı olmalısınız.