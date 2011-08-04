Çocuğunuz Okula Gitmek İstemiyor mu?

Okulların açılması, hem anne-babalarda hem de çocuklarda heyecan verici bir süreç. Çocukları okula başlarken ebeveynlere önemli görevler düşer. İlişki ve Ebeveyn Danışmanı Cansu Yağız, anne-babalara bu konuda tavsiyelerde bulundu.

Çocuğu adına kaygılanmak, anne-babaların doğasında bulunur. Bu dönemde stresi iki katına çıkartmak yerine, doğru yönetmek ve çocuğun uzun sürecek eğitim hayatına kolayca uyum sağlayabilmesi için ebeveynlere önemli görevler düşüyor.



Çocuğunuzu Okulda Yaşayacakları Konusunda Bildilendirin

Okullar açılmadan önce çocuğa okulun nasıl bir yer olduğunu ve okulda neler yapacağını anlatın. Okulda arkadaş edineceğini, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte hayatı için çok önemli bilgiler öğreneceğini, eğlenceli ve verimli zaman geçireceğini söyleyebilirsiniz. Çocukları, okulun sevecekleri bir yer olacağı konusunda cesaretlendirmek ve okulda yaşayacakları konusunda bilgilendirmek ilk şoku atlatmaları ve hızlı adaptasyon sağlamaları açısından gereklidir.



İlkokula başlayacak çocukların ilk bir hafta heyecan ve korkudan kaynaklanan baş ağrısı, baş dönmesi, mide ağrısı ve mide bulantısı gibi fiziksel belirtiler ve çekingenlik göstermeleri normaldir ama bu süre iki haftadan fazla sürüyorsa mutlaka bir uzmanla görüşülmelidir.

Çocuğunuzun Yanında Olun ve Ona Güven Verin



Çocuğun zihninde tasarladığı korkuların sönmesi için sabırlı ve kararlı bir tutum sergilemek gerekir. Okula gitmesi konusunda tutarlı davranmalı, çocuğu cesaretlendirilmelisiniz. Onun anlayacağı açıklıkta konuşup, neden okula gitmek istemediğinin sebeplerini ortaya çıkarın. İlk günlerde çocuğunuzu okulda yalnız bırakmayın. Kapıda olduğunuzu, çıkışta onu alacağınızı söyleyerek güven duymasını sağlayabilirsiniz. Başka çocuklarla karşılaştırmayın, her çocuğun bunu yaşayabileceğini söyleyin. Bu dönemde öğretmeni ve okuldaki profesyoneller ile işbirliği içinde olmayı unutmayın.



Kendi Okul Anılarınızı Anlatarak Ona Okulu Sevdirin



Çocuğunuzu okula hazırlarken, okula karşı negatif duygular beslememesi ve ön yargıyla yaklaşmaması için ona okulun ve okumanın kazandıracaklarını anlatın. Eğitimli insanların hayatlarından örnekler vererek eğitimli olmaya özendirin. Okuldaki arkadaşlıkların ne kadar güzel olacağını, sizin okul yaşamınızdaki öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla güzel anılarınızdan bahsedin. Kurduğunuz iyi ilişkilerden, okulda öğrendiklerinizi kendi yaşamınızda nasıl uyguladığınızdan ve okumayı öğrendiğiniz zaman nelerin değiştiğinden söz ederek okulu sevmesini sağlayabilirsiniz. Tüm bunlar çocuğun okula çabuk alışmasını sağlar ve okulun korkulacak, kaygılanacak bir yer olmadığını algılamasına yardımcı olur.

Okulu Tehdit Unsuru Olarak Kullanmayın

Okula gitmeyi bir zorunluluk gibi hissettirecek söylemlerden kaçının. Hiçbir zaman çocukları okula göndermekle tehdit etmeyin ve okula gitmeyi bir ceza olarak dile getirmeyin. “Okul başlasın da senden kurtulsam!” ya da “Çok yaramazlık yapıyorsun, seneye seni okula vereyim de gör gününü!” gibi sözler çocuğun okula gönderilmeyi bir ceza olarak algılamasına sebep olur.