Çalışan anneler için pratik yemek tarifleri

Kadınların en büyük sorunlarından biridir “Bugün ne pişireceğim” derdi, özellikle de çalışan kadınların. Çalışan anneler için hem lezzetli hem de pratik yemek tariflerini bir araya getirdik.

Biber kızartması

Malzemeler

6 adet çarliston biber

1/2 ActiFry kaşığı sıvı yağ

1/4 ActiFry kaşığı tuz

2 diş sarımsak

100 gr. süzme yoğurt

Pul biber

Hazırlanışı

Sarımsağı soyup ezin. Pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra biberleri ilave edip 4 dakika kızartın. Sarımsağı ve tuzu ilave edip 1-2 dakika daha kızartmaya devam edin.

BİBER KIZARTMASININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Sebze tabağı

Malzemeler

2 adet kabak

2 adet turp

3 adet havuç

1 adet brokoli

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gr. çırpılmış labne peyniri

1 çay kaşığı hardal

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Sos için: Bir kasenin içinde peynir, hardal, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırın. Sarımsağı ezip karışıma ilave edin. Buzdolabında en az 10 dakika dinlenmeye bırakın. Sebzeler için: Kabak ve turbu temizleyin. Kabakları dilimleyin. Turpları ikiye kesin. Brokoliyi çiçek çiçek ayırın. Havucun kabuklarını kazıyıp boylamasına ikiye kesin. 750 ml. su koyduğunuz NutriCook tenceresinin içine buhar sepetini yerleştirin ve içine sebzeleri ekleyin. NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 5 dakikaya ayarlayın. 1. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Sıcak sebzeleri servis tabağına alın. Yanında peynirli sos ile servis yapın.

SEBZE TABAĞININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Kıymalı karnabahar

Malzemeler

1 eko-doz su (250 ml.)

500 gr. karnabahar (çiçek çiçek ayrılmış)

140 gr. dana kıyması

2 diş sarımsak (soyulmuş ve ince doğranmış)

1/2 adet orta boy soğan (soyulmuş ve küp küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğan, sarımsak, kıyma ve domates salçasını ilave edip kavurun. Karnabahar, su, tuz ve karabiberi ekleyip ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 7 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirme işleminin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Kıymalı karnabaharı tabaklara alıp servis yapın.

KIYMALI KARNABAHARIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Buharda baharatlı karides

Malzemeler

500 gr. karides (kabukları soyulmuş ve temizlenmiş, ve kelebek şeklinde dilimlenmiş)

1/2 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

3 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 dal taze soğan (ince dilimlenmiş)

3 dal maydanoz (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 balık suyu

1/2 adet limonun suyu

1 adet limonun kabuğu

Toz kırmızıbiber

Tuz, karabiber

Sosa kıvam vermek için

70 gr. Tereyağı

Malzemeler

Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğan ve sarımsakları pembeleşinceye kadar kavurun. Limon suyu, elma sirkesi ve balık suyu ve limon kabuğunu ilave edip pişirmeye devam edin. Sıvı yarı yarıya çektikten sonra karidesleri ActiCook'un buhar sepetine yerleştirin. ActiCook'un kapağını kapatın. 2. programı seçin ve 1 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Karidesleri kenara alın. Ateşin altını açıp sosu çektirin. Sos kıvam aldıktan sonra tereyağı, maydanoz, taze soğan, kırmızıbiber, tuz ve karabiberi çırparak ekleyin. Karidesleri tabağa alın, üzerine sosu gezdirip servis yapın.

BUHARDA BAHARATLI KARİDESİN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Mercimek çorbası

Malzemeler

6 eko-doz su (1500 ml.)

200 gr. kırmızı mercimek (yıkanmış ve süzülmüş)

1 adet orta boy kuru soğan (soyulmuş ve ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy patates (soyulmuş ve ufak küpler halinde doğranmış)

50 gr. pirinç

1 adet orta boy havuç (soyulmuş ve ufak küpler halinde doğranmış)

2 diş sarımsak (soyulmuş ve ince doğranmış)

5 gr. limon suyu

Tuz, karabiber, pul biber

1/2 yemek kaşığı biber salçası

Hazırlanışı

Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğan, havuç ve sarımsağı ilave edip, soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Suyu, patatesi, pirinci, biber salçasını ve mercimeği ekleyip ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 10 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirme işleminin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Çorbayı el blender'ı ile püre haline getirin. Tuz, karabiber, pul biber ve limon suyu ilave edip servis yapın.

MERCİMEK ÇORBASININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Baget ekmeğinde ızgara istavrit

Malzemeler

500 gr. istavrit fileto

3 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 dal mercanköşk

2 diş sarımsak

1\2 demet maydanoz

8 dilim baget ekmeği

Zeytin ezmesi:

1 adet küçük boy

Kırmızı soğan (dilimlenmiş)

20 gr. yeşil zeytin (çekirdeksiz)

20 gr. siyah zeytin (çekirdeksiz)

1 çay kaşığı acı sos

1\2 demet roka (kıyılmış)

Hazırlanışı

Limon suyu, pul biber, zeytinyağı, mercanköşk, sarımsak ve maydanozu rondodan geçirerek püre haline getirin. İstavritleri hazırladığınız karışımın içine koyup en az 2 saat buzdolabında marine edin. Family Grill'in sağ ızgara plakasının pişirme seviyesini 5'e getirin. İstavritleri ızgaraya yerleştirip 7-10 dakika pişirin. Family Grill'in sol ızgara plakasının pişirme seviyesini 4'e getirin. Ekmeklerin üzerine yumurta fırçasıyla zeytinyağı sürün ve sol ızgaraya yerleştirip kızartın. Zeytin ezmesi için tüm malzemeyi rondodan iri kalacak şekilde geçirin. Ekmeklerin üzerine zeytin ezmesini sürün. İstavritleri ekmeklerin üzerine yerleştirip servis yapın.

BAGET EKMEĞİNDE IZGARA İSTAVRİTİN TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Afiyet Olsun