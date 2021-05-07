Bebek gibi bir cilde sahip olmanın yolu: Probiyotikler

Probiyotikler yaşla birlikte yükselen pH değerini dengelemeye yardımcı olur. pH değerinin yükselmesi ciltte kuruluğa ve yaşlılığa neden olur. Probiyotikler ciltteki su kaybının azalmasına neden olarak cildi yaşlanma etkilerine karşı korur.

Ciltte oluşan kaşıntı, kızarıklık gibi rahatsızlıklara da engel olan probiyotikler daha pürüzsüz bir cilt için önemlidir. Ciltteki hücrelerin yenilenmesi ve onarılmasına yardımcı olan probiyotikler ciltteki bozuk görüntünün ortadan kalkmasını sağlar.

Cilt temizliğinde de oldukça etkili olan probiyotikler daha parlak bir cilt için önemlidir. Gıdalar ve takviyeler yoluyla alınabilen probiyotiklere ek olarak probiyotik içerikli ürünler kullanmak da mümkün. Özellikle bebekler için üretilen yoğun probiyotik içerikli ürünler yetişkinlerin de kullanabileceği seçenekler sunmaktadır.

DeepFresh Probiotics Serisi bebek ürünlerinde bulunan ve yoğun nemlendirme sağlayan probiyotik içerikler sayesinde ciltteki kuruluk hissi ortadan kaybolur, cilt kızarıklık ve kaşıntıdan arınmış parlak bir görünüme kavuşur.

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