Bebek banyosu yaptırmanın incelikleri

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Doğru ürünlerle yapılmış iyi bir banyo, bebeği tam bir gün temiz tutmaya yardımcı olur. Üstelik bir nevi su terapisi olan banyo; bebeğiniz için çok rahatlatıcı olduğu gibi ebeveyn ile çocuk arasında bir bağlanma aktivitesi olarak da işlev görebilir.

Banyoya başlamadan önce ihtiyacınız olan her şeyin elinizin altında olduğundan emin olun.

Banyoyu ve bebeğinizi yönetmenizi kolaylaştıracağı için bebek küveti kullanabilirsiniz.

Banyo suyunun sıcaklığını anlamak için dirseğinizin veya bileğinizin iç kısmıyla sıcaklığı test edin.

Üşümeyi önlemek için bebeğinizi soyduktan sonra bekletmeden suya koyun.

Su sıcaklıkları beklenmedik şekilde değişebileceğinden, doğrudan musluktan değil, küvetten su kullanın.

Bebeğinizi bir elinizle yıkarken diğer elinizle destekleyin. El bezini ılık suyla ıslatın ve bebeğin göz bölgesini iç köşeden dış köşeye doğru yıkayın. Tüm yüzü ve kırışıklıkları nazikçe yıkayın.

DeepFresh yenidoğan doğal köpük şampuanı ile bebeğinizin saçlarını yıkayın. Özel köpük formu sayesinde, şampuanı köpürtmeye ihtiyaç duymadan bebeğinizi hızlı ve kolay yıkayabilirsiniz.

Banyo boyunca bebeğinizin üşümemesi için vücuduna düzenli olarak su dökün. Banyodan sonra bebeğinizi hemen bir havluya sarın ve başını kapattığınızdan emin olun.

Bebeğinizi banyo yaparken asla yalnız bırakmayın. Banyodan çıkmanız gerekirse, bebeğinizi bir havluya sarın ve yanınıza alın.

Banyo sonrası bebeğinizin cildini nemlendirmek için DeepFresh Probiotics Bebek Losyonu kullanın. Probiyotiklerden elde edilen peptidler içeren, %95 doğal formülü ile bebeğinizin hassas cilt bariyerini korumaya yardımcı olur. İçerdiği Shea yağı, bebeğinizin hassas cildinin ihtiyacı olan nemi sağlar. Kolay sürülen ve hızlı emilen yapısı ile bebeğinizin cildine kolayca uygulanır.

DeepFresh Probiyotik Doğal Bebek Bakım Ürünlerinde Lansman Fırsatı

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