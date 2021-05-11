Bebek bakımında olması gereken en önemli ürünler

SPONSORLU İÇERİK

BEBEK ISLAK MENDİLLERİ

Bebeğinizin bakımında en çok kullanacağınız ürünlerden birisi ıslak mendiller. Seçeceğiniz ıslak mendilin pH değerinin bebeğinizin cildi için uygun olup olmadığına dikkat edin. Islak mendillerin; alkol, paraben, parfüm, alerjen, boya, ftalat, fenoksietanol ve koruyucu içermediğinden emin olun.

DeepFresh probiotics ıslak mendil; doğal probiyotikten elde edilen peptidler ile bebeğinizin hassas cilt florasını bozmadan doğal koruma ve bakım sağlar.

DOĞAL BEBEK YAĞLARI

Cilt yüzeyini nem kaybına karşı koruyan bebek yağları cilt kuruluğunu önler. Bebeğinizin cildini yatıştırır ve nemlendirir. Bebeğinizin cildine özellikle duş sonrası masaj ile uyguladığınızda cildinin neme doymasını sağlar.

DeepFresh Bebek Yağı, %95 doğal içeriği ile bebeğinizin hassas cildini nemlendirir, besler ve yumuşatır. Parafin, alkol, paraben, alerjen ve boya içermez. Hipoalerjeniktir. pH değeri bebeğinizin hassas cildi için uygundur.

BEBEK LOSYONU

Bebek losyonları bebeğinizin hassas cildinin ihtiyacı olan nemi sağlar. Kolay sürülen ve hızlı emilen yapısı ile bebeğinizin cildine kolayca uygulanır. Alkol, paraben, alerjen, boya, ftalat içermeyen hipoalerjenik ürünleri tercih edin.

DeepFresh Probiotics Bebek Losyonu, probiyotiklerden elde edilen peptidler içeren, %95 doğal formülü ile bebeğinizin hassas cilt bariyerini korumaya yardımcı olur.

İlk günden itibaren yeni doğmuş bebeklerin kullanımına uygundur. Formülünde hayvansal kökenli hammaddeler kullanılmamıştır. Vegan belgesine sahiptir.

DOĞAL BEBEK ŞAMPUANLARI

Doğal içerikli bebek şampuanları bebeğinizin saç ve saç derisini besler ve canlandırır. Dermatolojik olarak test edilmiş, bebeğinizin cildine uyumlu pH derecesine sahip ürünler güvenlidir. Bebeğinizin gözlerini yakmadan saç ve saç derisini nazikçe temizleyen; SLS, SLES, alkol, paraben, alerjen ve boya içermeyen doğal bebek şampuanlarını tercih edebilirsiniz.

DeepFresh Probiotics Bebek Şampuanı, probiyotiklerden elde edilen peptidler içeren formülü ile bebeğinizin hassas cilt bariyerini korumaya yardımcı olur.

Hipoalerjeniktir. Bebeğinizin hassas cildi için uygundur.

DeepFresh Probiyotik Doğal Bebek Bakım Ürünlerinde Lansman Fırsatı

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