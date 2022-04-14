Bahar alerjisi belirtileri nelerdir, hangi aylarda görülür? Uzmanından bahar alerjisine iyi gelen doğal yöntemler

Halk arasında "saman nezlesi" ya da "bahar alerjisi" olarak bilinen "alerjik rinit"in bahar yorgunluğunun da sebebi olduğu biliniyor. Bahar aylarıyla birlikte artan bahar alerjisi şikayetlerine çözüm arayanlar, doğal tedavi yöntemlerini uygulamak için araştırmalara başladı. Peki, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, bahar alerjisi nedir, hangi aylarda ve kimlerde görülür, tüm ayrıntılarıyla sizler için cevapladı ve doğal tedavi yöntemlerinden bahsetti.

Bahar alerjisi nedir? Hangi aylarda başlar ve biter?

Nisan ayının gelmesiyle ve havaların ısınmasıyla alerji hastaları için saman nezlesi olarak da bilinen bahar nezlesi ve bahar alerjileri görülmeye başlandı. Bahar alerjileri daha çok mevsim geçişlerinde karşılaştığımız, Şubat ayının son haftasında başlayabilen, Mart, Nisan, Mayıs ve hatta Haziran ayının ilk haftalarına kadar devam eden, daha çok kişileri mevsimsel olarak etkileyen, havadaki ve doğadaki değişimler ve polenlerin artmasıyla ortaya çıkan alerjenlerdir.

Alerjiler özellikle bahar aylarında birçok kişiyi rahatsız etmeye başlar ancak alerji aslında vücudun dışardan gelen yabancı maddelere karşı verdiği reaksiyonlardır. Bunlar; havada uçuşan bir polen, yerde yeni biten çimlerin ya da budanmış çimlerin kokusu, doğadaki değişime bağlı artan nem oranları gibi birçok sayıda faktöre bağlı değişkenlik gösteren etkenlerdir.

Bahar alerjisi kimlerde görülür?

Bazı kişiler, doğadaki bu değişimlere ve kokulara biraz daha hassas olabilirler. Bu kişilere alerjik kişiler adını vermekteyiz. Özellikle mevsimsel geçişler bu hastalar için oldukça yorucu olabiliyor. Hem bağışıklık açısından hem de beden açısından bu alerjenlerin solunmasıyla özellikle ağız, burun ve gözler oldukça olumsuz etkilenebiliyorlar.

Alerji maalesef ki her yaş grubunun hastalığıdır; kişilerde iki yaşında başlayıp bütün hayatları boyunca devam edebilir. Geç başlangıçlı alerjiler de ortaya çıkabilir. Bazen insanların yaşam şekilleri, evleri, iş yerleri veya hayatlarına soktukları birtakım hobileri de alerjilerini tetikleyebilir. Alerji dediğimizde evimizdeki sevimli dostlarımız da devreye girebiliyor; kediler, köpekler, muhabbet kuşlarına karşı da alerji yaşayabiliriz. Dolayısıyla hayatımızda alerjiler için birçok uyaran bulunmaktadır. Bu nedenle hepimiz gerekli önlemleri almalıyız.

Alerji hastalarında birtakım şikayetler oluşmaktadır. Bu şikayetler; geçmeyen öksürükler ve nefes darlığı, geçmeyen burun akıntıları, peşi sıra gelen hapşırık atakları, sürekli olarak görülen ve geceleri artan burun tıkanıklıkları, gözlerde ve damakta kaşınma ve yanma, kulaklarda uğultu hissi, bazen bedene yansımış olan alerjenik uyaranlar olarak sıralanabilir. Bu şikayetler basamak basamak gelişebileceği gibi aynı anda hepsinin birden başladığı da görülmektedir.

Bahar alerjisine ne iyi gelir?

Alerjisi olan kişilerin belirtileri yaşamasıyla birlikte bir uzman doktora görünülmesi ve birtakım ilaçların reçetelenmesiyle bu mevsim geçişleri hafif bir şekilde atlatılabilir. Ancak bunun dışında da dikkat etmemiz gereken durumlar bulunmaktadır. Öncelikle, dış ortamda yapılacak aktivitelerin zorunlu değilse sabah saatlerinde yapılmaması ve rüzgarlı havalarda da dışarı çıkılmaması veya gözlük, maske kullanılması oluşabilecek alerjenlerden korunmak için önemlidir. Ev veya iş ortamlarında polen ya da mantarların içeri girmesini önlemek için pencerelerin kapalı veya filtreli olması, eve gelindiğinde giysilerin değiştirilerek duş alınması üzerimize yapışan alerjenlerden temizlenmek amacıyla faydalı olabilir.

Bahar alerjisi bitkisel tedavi yöntemleri

Bahar alerjileri için faydalı olabilen birtakım doğal yöntemler bulunmaktadır:

Solunum ve sindirim sistemleri susuz kaldığında, bağışıklık sistemi burun tıkanıklığına, burun akıntısına, hapşırmaya veya öksürüğe neden olan bir geri tepme etkisine neden olur. Bu durumda uyandıktan sonra ılık su içmek ve gün boyu yeterli su tüketmek önem taşır.

Sinüslerin tıkanması durumunda veya damakta kaşınma şikayetlerinde doktorunuzun tavsiye edeceği tuzlu burun spreylerini kullanmak veya tuzlu su gargara yapmak nazal pasajların nemli kalmasını ve çevresel alerjenlerin solunum yollarında sıkışmasını önleyecektir.

C vitamini kaynaklarının bolca tüketilmesi ve taze meyve, sebze ve yeşilliklerin iyice yıkanarak tüketilmesi de bu sürecin atlatılmasında önemli bir rol oynar.