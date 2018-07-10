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Adeta lezzet patlaması: Sebzeli mini kişler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde sebzeli mini kişler var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 100 gr tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- Yarım paket kabartma tozu
- 3,5 – 4 su bardağı kepekli un
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
İçi için;
- 400 gram ıspanak
- 1 su bardağı beyaz peynir
- 2 yumurta
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
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