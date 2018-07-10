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Adeta lezzet patlaması: Sebzeli mini kişler

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Adeta lezzet patlaması: Sebzeli mini kişler
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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde sebzeli mini kişler var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 100 gr tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 3,5 – 4 su bardağı kepekli un
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz

İçi için;

  • 400 gram ıspanak
  • 1 su bardağı beyaz peynir
  • 2 yumurta
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
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