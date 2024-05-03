Salma Hayek’in tercihi Cüneyt oldu

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Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, Vogue Arabia’nın kapak yıldızı oldu ve onu ilk kez bir Türk fotoğrafçı olan Cüneyt Akeroğlu çekti. Vogue’un önerileri arasından çalışmalarına hayranlık duyduğu Akeroğlu’nu tercih eden ünlü oyuncu, çıkan sonuçtan öyle memnun kaldı ki, çekim sonrası farklı bir proje için Akeroğlu’yla yeniden iletişime geçti.





Salma Hayek’in büyük ilgi gören ve beğenilen kareleri, dört farklı kapakla mayıs sayısında okuyucuyla buluştu. Hayek, çok beğendiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Çekimler, Londra’da özel bir stüdyoda, Cüneyt Akeroğlu’nun yönetiminde, profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

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Sezon açılışı yapıldı

Six Senses Kaplankaya, yeni sezonuna başlar başlamaz ilk kez düzenlediği ve bütünsel sağlığın tüm sırlarını paylaştığı “The Art of Staying Young” retreat programına ev sahipliği yaptı.

Bütünsel sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya odaklanan program, Cellgym’in kurucusu Rainer Goytia ve dünyaca ünlü Naturopat ve konuşmacı Johannes Weiß öncülüğünde gerçekleşti.

Katılımcılar, uzun ömürlü olmak, hücresel gençleşme ve çağdaş sağlık teknikleriyle tanışarak kendi potansiyellerini keşfetme fırsatı buldu.

40’ıncı yıla ‘mutlu’ parti

Cilt bakımı markası Valmont, İsviçre Alpleri’nden aldığı ilhamla geliştirilen Prime Renewing Pack’in 40’ıncı yılını “Happy Mask” adıyla, Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleştirdiği büyüleyici bir lansmanla kutladı.



Ali Çelikkol - Serap Sarı - Güneş Havva Eren - Özge Yılmazer Can - Alegra Levi - Zeynep Fıratoğlu

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Moda, basın, cemiyet, iş ve sanat hayatından birçok ünlü ismin katıldığı etkinlik, büyük ilgi gördü. Davetin ev sahipliğini üstlenen 4A Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelikkol ve Marka Müdürü Özge Yılmazer Can, Happy Mask’i tanıtan ilham verici konuşmalarıyla, markanın yolculuğunu ve gelecek vizyonunu anlattılar.



Batya Kedubi - Nalan Salur

Yaza ‘merhaba’

Ünlülerin doktoru Estetik Cerrah Op. Dr. Malik Abacı, Bağdat Caddesi’ndeki kliniğinde yaza merhaba partisi düzenledi. Malik Abacı’nın eşi Mehtap Abacı’nın organize ettiği etkinlik gün boyu sürdü.



İpek Bağrıaçık - Mehtap-Malik Abacı - Bihter Erol

Organizasyona Songül Karlı, Arzu Kunt, Semra Güzel, Bihter Erol, Su Çiftçi ile İpek Bağrıaçık gibi, iş, sanat ve magazin dünyasından ünlü isimler katıldı. Malik Abacı’nın bazı danışanlarının da katıldığı organizasyonda doktor, misafirlerine yeni estetik trendleri hakkında bilgi verdi.