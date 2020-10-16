1 ve 4 yaş arası çocuklarda dil gelişimi

Pek çok ebeveyn bebeğinin ilk sözünü söylemesini ve cümle kurup konuşmasını dört gözle bekler. Ancak bu konuda çocukların doğru ilerlemeyi gösterip göstermediğini bilmek zor olabilir. Her çocuk kendi gelişimini gösterir ve dil becerisini geliştirmenin en iyi yolu da onunla konuşmaktır. Böylece konuşmayı öğrenirken de kelime dağarcığını geliştirebilir.

- 1 yaş: Küçük çocuğunuz sizinle ağlamanın ötesinde iletişim kurmaya yeni başlıyor. Kelime haznesi sınırlı olan çocuğunuza, her gün kitap okuyarak ve onunla konuşarak ilerlemesine yardımcı olabilirsiniz. 1 yaşına gelen çocuklar çok fazla kelime söyleyemese de etrafında duyduğu sesleri taklit etmeye çalışır. Konuşamasa da bir nesneyi işaret ederek veya ona bakarak istediğini belli edebilir.

- 2 yaş: Bu yaştaki çocuklar 50 kelime kullanabilir. 12 ile 24 ay arasındaki dönem dil gelişimi için oldukça heyecan verici bir zaman. Çocuklar bu dönemde duyduğu kelimeleri tekrar edebilir ve kelime dağarcığını da geliştirirler. Ayrıca iki kelimeli cümleler de kurabilirler. Bu noktada telaffuz konusunda endişe etmeyin. Çünkü çocuğunuzun söylediklerinin yalnızca yüzde 50'si tamamen anlaşılabilir. 2 yaş dönemindeki çocuklar, he ne kadar doğru kullanamasa da 'ben' ve 'sen' kavramlarını anlamaya başlarlar. Örneğin, babasından 'o' ve kendine de 'siz' diyebilir. Fakat, bu oldukça normaldir ve zamanla bunu anlayacaktır.

Çocuğunuz bu süreçte burun, göz ve ağız gibi vücudunun her bir parçasını söyleyebilir ama çoğu çocuk bunu sözle ifade etmeden önce işaret ederek gösterir. Ayrıca bir şeyin yerini veya nesneleri sorduğunuzda da işaret ederek gösterebilir.

- 3 yaş: Çocuğunuzla sohbet edebilirsiniz. Okul öncesi bu dönemde çocukların söylediği çoğu şeyi kolayca anlayabilirsiniz. Bu yaşta olan çocuğunuzla o günün nasıl geçtiğini anlatan bir konuşma yapabilirsiniz. Ayrıca üç ila 6 kelimeden oluşan cümleleri de rahatça kurabilir. 3 yaş dönemindeki çocuklar istediği şeyler için işaret etmek yerine sözlü olarak belirtebilir. "Lütfen ayakkabılarını çıkar ve rafa koy" gibi basit komutlarla yönlendirildiğinde de buna göre hareket edebilir.

- 4 yaş: Çocuğunuz artık hızla büyüyor ve dili de etkileyici bir şekilde gelişiyor. Okul öncesi çocuğunuz artık size bir hikayeyi tamamen anlatabilir ve kullandığı kelimeleri de kolayca anlayabilirsiniz. Uzmanlar, çocukların bu dönemde bazı renkleri, şekilleri ve harfleri adlandırabileceğini de belirtiyor. Onunla farklı harfleri ve kelimeleri keşfetmek için her fırsatı değerlendirin. Yeni bir şeyler öğretmek için her anı, örneğin kahvaltı etmeyi bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.

Henüz saati söyleyemese de sabah, öğle ve akşam gibi vakitleri anlayabilir. 4 yaşına gelen çocuk, "Kitabını kaldır, dişlerini fırçala ve yatağa gir" gibi üç veya dört adımlı komutları uygulayabilir. Ayrıca kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını da dile getirebilir.