Altında ‘güvenli liman’ yükselişi

Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji ve tarım başta olmak üzere emtia fiyatlarında sert yükselişler yaşandı. Altının ons fiyatı 2.070 dolar seviyelerini gördü. Altının ons fiyatını yukarı çeken en önemli nedenlerden biri Rusya-Ukrayna savaşının jeopolitik riskleri arttırmasına bağlı olarak ortaya çıkan ‘güvenli liman’ ihtiyacı oldu. Gram altın fiyatları da dış piyasalardaki ons fiyatı ve dolar/TL kurundaki değişimlerden etkilendi.
Geleneksel yatırım araçları içinde altın ve gayrimenkul ilk sıralarda yer alır. Altın özellikle bizim coğrafyada tasarruf araçları içinde en fazla ilgi görenlerden biri. Türkiye’de yastık altında 5 bin ton altın olduğu yetkililer tarafından sıkça dillendirilen bir konu. Hatırlanırsa, şubat ayında ekonomi yönetimi tarafından yastık altındaki altınların sisteme kazandırılması için bir de paket hazırlanmıştı. Dış piyasalarda son günlerde altın fiyatında belirgin bir çıkış görülüyor. Rusya-Ukrayna savaşının jeopolitik riskleri artırmasına bağlı olarak ortaya çıkan ’güvenli liman’ ihtiyacı altının ons fiyatını yukarı çekti. Eş zamanlı dolar/TL kurunun da yukarı yönlü hareketi iç piyasalarda altının gram/TL fiyatını 1.000 seviyesine yaklaştırdı. Altının gram/TL fiyatının bileşeni, dış piyasalardaki ons fiyatı ve dolar/TL kurundaki değişimlerin toplamından oluşuyor. Yaklaşık olarak altının gram/TL fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 21 artarken ons fiyatı yüzde 10, dolar/TL kuru yüzde 10.50 civarında arttı.
POLİTİKALAR SIKILAŞIYOR
Dış piyasalarda altının ons fiyatını etkileyen değişkenlere bakmak gerekirse; Faiz, enflasyon, ABD dolarının değerindeki dalgalanmalar, fiziki alım satımlar, jeopolitik riskler ve öncü merkez bankalarının para politikalarını saymak mümkün. ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz oranları çok düşük ve parasal genişleme politikaları halen yürürlükte. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) 16 Mart tarihindeki toplantıda faiz arttırımına gideceğini ve parasal genişleme politikalarına son vereceğini, ayrıca sonraki aşamalarda bilanço küçültmeye başlayacağını açıkladı. Hemen olmazsa da önümüzdeki aylarda muhtemelen Avrupa da onu takip edecektir. Piyasalar savaş öncesi altın dahil bu beklentileri fiyatlamaya başlamıştı. Altın fiyatında kısa süreli dalgalanmalara rağmen yatay seyir korunuyordu. Savaş, Fed’in açıkladığı yol haritasını henüz etkilemiş görülmüyor. Fed Başkanı Powell son açıklamasında bunu teyit etti. Mevcut beklenti faizin yükseleceği ve para politikalarının sıkılaşacağı yönünde.
JEOPOLİTİK RİSKLER
Küresel ekonomide enflasyon yüksek ve ABD son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Savaş ile birlikte enerji ve tarım başta olmak üzere emtia fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Bu durum enflasyonu daha da yukarı çekecek. Altın enflasyondan korunma araçlarından bir olarak görülebilir. Hem Türkiye hem de ABD ve Avrupa’da eksi faiz söz konusu. Faiz oranları enflasyonun oldukça altında. ABD dolarında ise değer kazanımı sürüyor. ABD dolarının başta Euro olmak üzere altı para birimine karşı değişimini gösteren Dolar Endeksi 100 seviyesine yükseldi. Ocak ayında 95 seviyelerindeydi. Dolardaki değerlenme altın fiyatı üzerinde düşüş yönlü etki edebilecek bir gelişme. Fiziki alım satım noktasında bu aşamada merkez bankalarından ciddi bir alım veya satım haberi yakın zamanda geçmedi. Jeopolitik riskler ise Rusya-Ukrayna savaşıyla gündemin ilk sırasına yerleşti. Parametrelerin geneline bakıldığında altın fiyatını baskı altına alacak gelişmeler daha ağırlıklı. Ancak savaş bu beklentileri tersine çevirdi ve altının ons fiyatında 2.000 dolardaki psikolojik seviye geçildi. Belirsizlik ve güvenli liman ihtiyacı devam ediyor. Bu durum korunduğu sürece altın fiyatında yüksek seviyeler korunabilir. Fakat savaşta ateşkes ve barış ortamı sağlanırsa bu takdirde altın fiyatında geri çekilme olası bir gelişme olacaktır. Bu dönem teknik analiz verilerinin daha yakından takip edilmesi yararlı olabilir.
PSİKOLOJİK EŞİK AŞILDI
ALTININ ons fiyatında tepki çıkışı sürüyor. Devam eden çıkışın ilk dirençleri 2.020 ve 2070-2.100 seviyelerinde. 2.070 Ağustos/2020 yılında denenen tarihi zirve. Bu seviyenin üzerinde uzun dönem trend direnci olan 2.100 seviyesi var. 2.100 geçilirse çıkış formasyonlarından ‘ters omuz baş omuz ve çanak’ formasyonlarının işlerlik kazanması durumu söz konusu olabilecek. 2.070 seviyesi geçilemez ise de bu defa düşüş formasyonlarından ‘çift tepe’ olasılığını değerlendirmek gerekecek. Geri çekilmelerde ise destekler 1.970-1.960 seviyelerinde bulunurken sonraki destek noktaları 1.930-1.900 noktalarında.
ZİRVEYE YAKLAŞIYOR
YATAY hareketin tamamlanmasıyla başlayan tepki çıkışı devam ediyor. İlk dirençler 965-970 seviyelerinde bulunurken bu seviyelerde kâr satışları görüldü. Sonraki direnç noktaları 1.000 ve 1.058 zirvesinde. Zirve geçilirse ayrıca değerlendirme yapmak gerekebilir. Geri çekilmelerde ilk destekler ise 940-930 seviyelerinde. Bu seviyelerin altında verilecek sonraki destek noktaları 900-880 olarak görülüyor. Kısa süreli kâr satışlarına rağmen çıkış trendi korunuyor.
Altında ‘güvenli liman’ yükselişi
Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji ve tarım başta olmak üzere emtia fiyatlarında sert yükselişler yaşandı. Altının ons fiyatı 2.070 dolar seviyelerini gördü. Altının ons fiyatını yukarı çeken en önemli nedenlerden biri Rusya-Ukrayna savaşının jeopolitik riskleri arttırmasına bağlı olarak ortaya çıkan ‘güvenli liman’ ihtiyacı oldu. Gram altın fiyatları da dış piyasalardaki ons fiyatı ve dolar/TL kurundaki değişimlerden etkilendi.
Geleneksel yatırım araçları içinde altın ve gayrimenkul ilk sıralarda yer alır. Altın özellikle bizim coğrafyada tasarruf araçları içinde en fazla ilgi görenlerden biri. Türkiye’de yastık altında 5 bin ton altın olduğu yetkililer tarafından sıkça dillendirilen bir konu. Hatırlanırsa, şubat ayında ekonomi yönetimi tarafından yastık altındaki altınların sisteme kazandırılması için bir de paket hazırlanmıştı. Dış piyasalarda son günlerde altın fiyatında belirgin bir çıkış görülüyor. Rusya-Ukrayna savaşının jeopolitik riskleri artırmasına bağlı olarak ortaya çıkan ’güvenli liman’ ihtiyacı altının ons fiyatını yukarı çekti. Eş zamanlı dolar/TL kurunun da yukarı yönlü hareketi iç piyasalarda altının gram/TL fiyatını 1.000 seviyesine yaklaştırdı. Altının gram/TL fiyatının bileşeni, dış piyasalardaki ons fiyatı ve dolar/TL kurundaki değişimlerin toplamından oluşuyor. Yaklaşık olarak altının gram/TL fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 21 artarken ons fiyatı yüzde 10, dolar/TL kuru yüzde 10.50 civarında arttı.
POLİTİKALAR SIKILAŞIYOR
Dış piyasalarda altının ons fiyatını etkileyen değişkenlere bakmak gerekirse; Faiz, enflasyon, ABD dolarının değerindeki dalgalanmalar, fiziki alım satımlar, jeopolitik riskler ve öncü merkez bankalarının para politikalarını saymak mümkün. ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz oranları çok düşük ve parasal genişleme politikaları halen yürürlükte. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) 16 Mart tarihindeki toplantıda faiz arttırımına gideceğini ve parasal genişleme politikalarına son vereceğini, ayrıca sonraki aşamalarda bilanço küçültmeye başlayacağını açıkladı. Hemen olmazsa da önümüzdeki aylarda muhtemelen Avrupa da onu takip edecektir. Piyasalar savaş öncesi altın dahil bu beklentileri fiyatlamaya başlamıştı. Altın fiyatında kısa süreli dalgalanmalara rağmen yatay seyir korunuyordu. Savaş, Fed’in açıkladığı yol haritasını henüz etkilemiş görülmüyor. Fed Başkanı Powell son açıklamasında bunu teyit etti. Mevcut beklenti faizin yükseleceği ve para politikalarının sıkılaşacağı yönünde.
JEOPOLİTİK RİSKLER
Küresel ekonomide enflasyon yüksek ve ABD son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Savaş ile birlikte enerji ve tarım başta olmak üzere emtia fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Bu durum enflasyonu daha da yukarı çekecek. Altın enflasyondan korunma araçlarından bir olarak görülebilir. Hem Türkiye hem de ABD ve Avrupa’da eksi faiz söz konusu. Faiz oranları enflasyonun oldukça altında. ABD dolarında ise değer kazanımı sürüyor. ABD dolarının başta Euro olmak üzere altı para birimine karşı değişimini gösteren Dolar Endeksi 100 seviyesine yükseldi. Ocak ayında 95 seviyelerindeydi. Dolardaki değerlenme altın fiyatı üzerinde düşüş yönlü etki edebilecek bir gelişme. Fiziki alım satım noktasında bu aşamada merkez bankalarından ciddi bir alım veya satım haberi yakın zamanda geçmedi. Jeopolitik riskler ise Rusya-Ukrayna savaşıyla gündemin ilk sırasına yerleşti. Parametrelerin geneline bakıldığında altın fiyatını baskı altına alacak gelişmeler daha ağırlıklı. Ancak savaş bu beklentileri tersine çevirdi ve altının ons fiyatında 2.000 dolardaki psikolojik seviye geçildi. Belirsizlik ve güvenli liman ihtiyacı devam ediyor. Bu durum korunduğu sürece altın fiyatında yüksek seviyeler korunabilir. Fakat savaşta ateşkes ve barış ortamı sağlanırsa bu takdirde altın fiyatında geri çekilme olası bir gelişme olacaktır. Bu dönem teknik analiz verilerinin daha yakından takip edilmesi yararlı olabilir.
PSİKOLOJİK EŞİK AŞILDI
ALTININ ons fiyatında tepki çıkışı sürüyor. Devam eden çıkışın ilk dirençleri 2.020 ve 2070-2.100 seviyelerinde. 2.070 Ağustos/2020 yılında denenen tarihi zirve. Bu seviyenin üzerinde uzun dönem trend direnci olan 2.100 seviyesi var. 2.100 geçilirse çıkış formasyonlarından ‘ters omuz baş omuz ve çanak’ formasyonlarının işlerlik kazanması durumu söz konusu olabilecek. 2.070 seviyesi geçilemez ise de bu defa düşüş formasyonlarından ‘çift tepe’ olasılığını değerlendirmek gerekecek. Geri çekilmelerde ise destekler 1.970-1.960 seviyelerinde bulunurken sonraki destek noktaları 1.930-1.900 noktalarında.
ZİRVEYE YAKLAŞIYOR
YATAY hareketin tamamlanmasıyla başlayan tepki çıkışı devam ediyor. İlk dirençler 965-970 seviyelerinde bulunurken bu seviyelerde kâr satışları görüldü. Sonraki direnç noktaları 1.000 ve 1.058 zirvesinde. Zirve geçilirse ayrıca değerlendirme yapmak gerekebilir. Geri çekilmelerde ilk destekler ise 940-930 seviyelerinde. Bu seviyelerin altında verilecek sonraki destek noktaları 900-880 olarak görülüyor. Kısa süreli kâr satışlarına rağmen çıkış trendi korunuyor.