İklimi koruyan adil bir dönüşüm

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İklim krizinin sebep olduğu yıkıcı etkilerin sınırlandırılması için dünya çapında alınan önlemler üretim ve tüketim biçimlerini de değiştiriyor. Bu değişimlerin başında da fosil yakıtlara dayalı karbon yoğun iş kollarının dönüşmesi ve yeni istihdam alanlarının ortaya çıkması geliyor.

Türkiye kaçınılmaz olan bu değişim sürecinde adil dönüşüm planlarını hazırlamazsa; başta kömür, gaz ve petrol olmak üzere karbon yoğun sektörlerde çalışan işçilerin ve ailelerinin işsizlik ve zorunlu göç olmak üzere bir dizi sosyo-ekonomik sorunla baş başa kalma riski var.

Hazırlıksız, piyasa koşullarının insafına terk edilmiş, ani bir dönüşüm değil, aksine planlı ve adil bir dönüşümle, işçilerin taleplerini gözeten, insan onuruna yakışır, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan, iklime uyumlu ve dirençli işler yaratabilir ve hiç kimsenin zarar görmemesini sağlayabiliriz.

İmzacı kurumlar:

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Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), Ekosfer, İklim İçin 350 Derneği, İstanbul Politikalar Merkezi, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, Greenpeace Akdeniz, TEMA Vakfı, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), Yeşil Düşünce Derneği, Türetim Ekonomisi Derneği, Fosil Yakıtların Ötesi, Avrupa İklim Eylem Ağı, Yuvam Dünya Derneği, Mekanda Adalet Derneği.

GÜNÜN SÖZÜ

“Aptal politikacılar problem değildir, problem onları seçmekten vazgeçmeyen aptalların varlığıdır.”V. For Vendetta

BİLİYOR MUSUNUZ

- TEKİRDAĞ’dan Eceabat’a kadar bölgenin su ihtiyacını sağlayıp 54 yerleşim merkezine hizmet veren ve ham su kaynağı Çokal Barajı’nı işleten Gökbüet Su Birliği’nin başkanlığına Tekirdağ Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’in seçildiğini...

- İSTANBUL’un 11 bin 500 noktasında internet erişim hizmeti İBB Wi-Fi’da kota sınırlaması kalktığını, İstanbulluların artık İBB Wi-Fi ile internet hizmetini gigabayt sınırlaması olmadan alabileceğini...

MESAJ PANOSU

- İSTANBUL Dijital Sanat Festivali’nin, Kültür ve Turizm Bakanı’nın katılımıyla trio eşliğinde gerçekleşecek olan 4’üncü edisyonunun açılışı bugün 13.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde.

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- TÜRKİYE’nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan ‘Hasyurt Tarım Fuarı’, Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde bu yıl 8-10 Mayıs tarihlerinde 27’nci kez gerçekleştirilecek.

FLORYA’DA HAKSIZ SATIŞ

- ATAKÖY 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin çağrısıdır. İnşaat yapılamayacağına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olan alana bir kez daha bilirkişi heyeti gönderildi. Biz de onları ‘Deprem alanına inşaat! Hâlâ mı akıllanmadınız! Hâlâ mı doymadınız! Bu acele ne?’ pankartlarıyla karşıladık. Ve başkanımız Prof. Dr. Ayfer Kaynar Hocamız onlara dedi ki: “Bu satış haksız, uygun olmayan ve buradaki insanların hakkını gasp eden bir satıştır. Talebimiz söz konusu alanın Ataköy’ün 1960 yılında yapılan mevcut planı halinde korunmasıdır. Eğer bir mağduriyet var ise devlet bunu telafi etmeye muktedirdir.”

Ne kadar güzel bir cevap!

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- ÇATALCA Belediyesi’nin geçmiş başkanlarından Aykut Fırat diyor ki: “Geçen dönemki belediyenin borçlarının plansız, programsız, rızasız, hesapsız-kitapsız vicdansız ve hovardaca harcamalarının toplam 1.120.907.779.21 TL olduğunu üzülerek öğrendim. Demek ki eski başkan adaletli ve vicdanlı davranmamış. Kulağınıza küpe olsun!”

SİYASİ TAKTİKLERİ KİM KULLANACAK

ERDOĞAN-ÖZEL görüşmesinden daha önemli olan, bu görüşmenin sonrasındaki değerlendirmeler, beyanlar, kamuoyunu etkileme taktikleridir. Bu görüşmeyi ustaca kullanmak siyaset kabiliyetidir. Göreceğiz. Selçuk MARUFLU

İLK 1 MAYIS ŞİİRİNİ YAŞAR NEZİHE HANIM YAZDI

‘YAŞAMAK HAKKI SENİNKEN...’

SON Osmanlı döneminde küçümsenmeyecek derecede işçi hareketlerinin başladığı devrim ruhunun ortaya çıktığı, hatta ilk sosyalist komünist düşüncelerin oluştuğu görülür. Komünist Parti dahi kurulmuştur. Bu örgütlenmeleri destekleyecek manifestolara, yayınlara, kitap ile dergilere de rastlanır. Sosyalist devrim ruhuna uygun şiirler bile vardır.

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Bu yenilikler, Osmanlı’da Tanzimat Dönemi’yle birlikte başlar. Kadın hareketleri de II. Meşrutiyet’le hız kazanır. Kadınlar, kurdukları dernekler ile çıkardıkları yayınlarda hem kendileri için hem de Osmanlı toplumu için sorumluluk üstlenirler. İşçilere ses veren Yaşar Nezihe onlardan biridir. (1882-1971)

Yaşar Nezihe’nin zorlu bir yaşamı vardır. 1930’larda ‘Bükülmez’ soyadını alır. Şiirleri Malümat’ta ve dönemin çeşitli dergilerde yayınlanır. Üç kez evlenir. Yaşar Nezihe Hanım’ı oğlu Vedat ayakta tutar.

‘Bir Deste Menekşe’ adlı şiir kitabı 1913’te yayınlanır. O, artık ‘Nakter’ gazetesinin baş şairidir. 1920 yıllara gelindiğinde hem İstanbul hem de Anadolu, 1917 Ekim Devrimi’nin etkisindedir. Balkan savaşlarından beri halkın yoksulluğunu duyurmaya çalışan Yaşar Nezihe, emekçilerin sesi olmaya çalışmaktadır Açlık sadece onun değil memleketin de sorunudur. 1923 yılı Mayıs’ında, Aydınlık dergisinin 15 sayısında Yaşar Nezihe’nin Türkçe’deki ilk 1 Mayıs şiiri yayınlanır:

“Ey işçi!

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Bugün hür yaşamak hakkı seninken

Patronlar o hakkı senin almışlar elinden

Say’ınla edersin de ‘tufeyli’leri zengin

Bugün hür yaşamak hakkı seninken

Patronlar o hakkı senin almışlar elinden

Say’ınla edersin de ‘tufeyli’leri zengin

Kalbinde niçin yok ona karşı bir kin!”