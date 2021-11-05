Ne izlesem okusam dinlesem

FİLMYENİ DÜZEN/NEW ORDER (Sinema)
Yönetmen: Michel Franco
Oyuncular: Naian Gonzalez Norvind, Diego Boneta, Fernando Cuautle
2020, MEKSİKA-FRANSA, 86’/SUÇ, DRAMA
“Después de Lucía/Lucía’dan Sonra” (2012), “Chronic/Kronik” (2015), “Las hijas de Abril/Nisanın Kızları” (2017) filmleriyle Cannes başta olmak üzere festivallerin gözdesi olmuş Meksikalı yönetmen Michel Franco’nun son filmi, sokaklarda ayaklanmaların sürdüğü şehirde zengin ve üst sınıf bir ailenin şatafatlı düğünlerinde yaşanan olayları anlatıyor. Geçen yıl Venedik’te Büyük Jüri Ödülü almış “Yeni Düzen”, distopik atmosferiyle dikkat çekse de soyunduğu sınıf eleştirisinde ne yazık ki yeterince doyurucu olamıyor.
FİLMDUNE: ÇÖL GEZEGENİ/DUNE (Sinema)
Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac
2021, ABD-KANADA, 155’/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA
Frank Herbert’in 1965’te ilki yayımlanan ve 6 kitaptan oluşan Nebula ve Hugo ödüllü bilimkurgu serisi “Dune”un heyecanla beklenen sinema serüveni başlıyor. İlk kez 1984’te David Lynch tarafından perdeye taşınan ve bugüne dek birçok yönetmen için rüya projesi olarak nitelendirilen serinin başına “Arrival” (2016) ve “Blade Runner 2049” (2017) filmlerinin yönetmeni Denis Villeneuve geçiyor. Villeneuve’in “Prometheus” (2012) ve “Doctor Strange”in (2016) yazarı Jon Spaihts ve “Forrest Gump” (1994) ile Oscar almış Eric Roth ile birlikte serinin ilk kitabından uyarladıkları film, Dune evrenini aralıyor ve kuyrukluyıldız çarpması sonucu çöle dönüşmüş Arrakis adlı gezegende yaşananları Paul Atreides’in gözünden anlatıyor. Son yılların en çok konuşulan iki ismi, Timothée Chalamet ve Zendaya’yı buluşturan filmde, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård gibi ünlü isimlerin yanı sıra Charlotte Rampling ve Javier Bardem de rol alıyor. Kurgusundan müziklerine Oscarlı isimlerin imzasını taşıyan filmin adı şimdiden 2022 ödülleri için geçiyor.
FİLMSON DÜELLO/THE LAST DUEL (Sinema)
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Afleck
2021, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 152’/AKSİYON, DRAM, TARİH
“Alien/Yaratık” serisinin yanı sıra “Blade Runner” (1982), “Thelma and Louise” (1992), “Gladiator” (2000), “The Martian/Marslı” (2015) gibi sayısız klasiğin yaratıcısı Ridley Scott’ın yönettiği “Son Düello”, seyirciyi 14. yüzyıl Fransa’sına götürüyor. Eric Jager’in kitabından uyarlanan ve gerçek olaylara dayanan film, Sör Jean de Carrouges ve Jacques Le Gris arasında yaşanan meşhur düelloyu odağına alıyor ve ikiliyi bu noktaya taşıyan bir tecavüz olayını üç farklı karakterin gözünden anlatıyor. İki buçuk saatlik süresiyle seyircinin sabrını zorlayan film, “Killing Eve”in Villanelle’i Jodie Comer başta olmak üzere Matt Damon, Adam Driver ve Ben Afleck’ten oluşan parıltılı kadrosuyla da merak uyandırıyor.
FİLMSANSÜR/CENSOR(Sinema)
Yönetmen: Prano Bailey-Bond
Oyuncular: Niamh Algar, Michael Smiley, Nicholas Burns
2021, BİRLEŞİK KRALLIK, 84’/KORKU, GİZEM
Prano Bailey-Bond’un ilk uzun filmi de olan “Sansür”, 80’li yıllarda geçiyor ve evlerde izlenen video filmleri sansürlemekle görevli bir Enid adlı bir kadının yaşadıklarını konu alıyor. Enid’in onayladığı filmlerden birindeki yöntemle seri cinayetlerin işlenmeye başlanması, dahası onay için gelen filmlerde kendi geçmişinden sahneler görmeye başlaması olayları korkutucu bir hale sokuyor. Bu yıl Sundance’in Geceyarısı bölümünde, Berlin’de de Panorama bölümünde gösterilen “Sansür”, yılın en yaratıcı korku filmlerinden.
FİLMÖLMEK İÇİN ZAMAN YOK/NO TIME TO DIE(Sinema)
Yönetmen: Cary Joji Fukunaga
Oyuncular: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw
2020, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 163’/AKSİYON, SUÇ
Sahalardan çekilmiş ve kendini Jamaika’da sakin bir hayatın keyfine bırakmış ajanımız James Bond, CIA’den eski dostu Felix Leiter’ın yardım istemesiyle kendini yeniden aksiyonun içinde buluyor ve bu kez, yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşüyor. Son dört filmin yıldızı Daniel Craig’in 007’ye son kez hayat vereceği filmde Léa Seydoux Bond’un kalbini çarptırmaya devam ederken, filmin kötü adamını da Rami Malek canlandırıyor.
FİLMKURYE/THE COURIER (Sinema)
Yönetmen: Dominic Cooke
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan
2020, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 112’/TARİH, BİYOGRAFİ, DRAM
Seyirciyi Soğuk Savaş dönemine götürecek “Kurye”, MI-6 ajanı olarak görev yapan İngiliz iş insanı Greville Wynne ile 1962’deki Küba füze krizini etkisiz hale getiren bilgiyi Batı’ya veren Rus casusu Oleg Penkovsky arasında yaşananları anlatıyor. Gerçek olaylardan esinlenen filmin lokomotifi ise İngiliz aktör Benedict Cumberbatch.
FİLMBABA/THE FATHER (Sinema)
Yönetmen: Florian Zeller
Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Olivia Williams
2020, İNGİLTERE-FRANSA, 97’/KOMEDİ, DRAM
Fransız yazar Florian Zeller’ın kendi yazdığı ve bir üçlemenin ilk parçası olan aynı adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarladığı “Baba”, hafızalardan çıkmayacak bir baba-kız hikâyesi anlatıyor. Bağımsızlığına düşkün 80 yaşındaki Anthony’nin yaşı ilerledikçe zorlaşan hayatını ve bu süreçte yanında olmaya çalışan kızı ile yaşadıkları çatışmayı izleyeceğimiz film, usta aktör Anthony Hopkins ile “The Crown”ın yıldızı Olivia Colman’ı bir araya getiriyor. En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar ve BAFTA başta olmak üzere pek ödül toplayan “Baba”, Hopkins’e de “Kuzuların Sessizliği”nden 30 yıl sonraki ikinci Oscar’ını getirdi.
FİLM
İNSANLAR İKİYE AYRILIR(Sinema)
Yönetmen: Tunç Şahin
Oyuncular: Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Nezaket Erden
2020, TÜRKİYE, 101’/DRAM
“Karışık Kaset”in(2014) yönetmeni ve BluTV’nin büyük ilgi gören serisi “7Yüz”ün (2017) yaratıcısı olarak tanıdığımız Tunç Şahin’in son filmi “İnsanlar İkiye Ayrılır” sinemalarda. Başrollerini Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın paylaştığı film, borçlu insanları psikolojik baskı altına alarak koparabilecekleri en yüksek tahsilâtı yaparak geçinen Duygu ve Bahadır’ın, yeni kurbanları Ceren’in hayatlarına girişiyle gelişen gerilim dolu olayları anlatacak. Geçen yıl Antalya’da En İyi Senaryo Ödülü’nü alan ve Nezaket Erden’e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Portakal getiren film, yılın en iyi yerli yapımlarından.
FİLMHABİS/MALIGNANT (Sinema)
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young
2021, ABD-ÇİN-ROMANYA, 111’/KORKU, DRAM
2004’te çektiği “Saw/Testere” ile korku sinemasını yerinden oynatan ve ardından “The Conjuring/Korku Seansı”, “Insidious/Ruhlar Bölgesi” gibi serilerin evrenini yaratmış James Wan’ın son filmi sinemalarda. Şoke edici cinayet görüleriyle hayatı kabusa dönüşmüş genç bir kadının, uyanıkken de gördüğü bu görüntülerin gerçekten yaşandığını anlaması ile başına gelen korkunç olayları anlatacak film, korku arayanlar için ideal seçim.
FİLMŞEKER ADAM’IN LANETİ/CANDYMAN (Sinema)
Yönetmen: Nia DaCosta
Oyuncular: Yahya Abdul Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
1992 yapımı aynı adlı korku klasiğinden ilhamla çekilen film, ressamlık kariyerinde düşüşe geçmiş Anthony ile kız arkadaşı Brianna’nın, tek eli kanca olan katil hakkında dolaşan bir hayalet hikâyesinin dolaştığı Cabrini semtine taşınmaları sonrası yaşananları anlatıyor. 2018’de ilk filmi “Little Woods” ile olumlu eleştiriler almış ve 2022’de çıkacak “The Marvels”ı da yönetecek Nia Dacosta’nın kamera arkasına geçtiği film, “Aquaman”in Black Manta’sı Yahya Abdul Mateen II ile “Chi-Raq” (2015), “If Beale Street Could Talk” (2018) filmlerinin yıldızı Teyonah Parris’i buluşturuyor.
ZİHİN GEZGİNİ/REMINISCENCE (Sinema)
Yönetmen: Lisa Joy
Oyuncular: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Angela Sarafyan
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
Son yılların en meşhur dizilerinden “Westworld”ün yaratıcıları Lisa Joy’un yazıp yönettiği, Jonathan Nolan’ın da yapımcısı olduğu “Zihin Gezgini”, özel bir zihin dedektifi olan Nick Bannister’ın yaşadıklarını konu alıyor. Müşterilerinin karanlık ve çekici kayıp hatırlarında gezinerek onlara bir tür rahatlama sunan Bannister’ın hayatı Mae ile tanıştığında değişecek, sıradan bir kayıp ve bulma meselesi tehlikeli bir saplantıya dönüşecektir. “X-Men” serisinin Wolverine’i Hugh Jackman ile “Mission: Impossible/Görevimiz Tehlike” filmlerinin Ilsa Faust’u Rebecca Ferguson’ı buluşturan film, distopik bilimkurgu meraklılarını cezbedecektir.
SPİRAL: TESTERE DEVAM EDİYOR/SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (Sinema)
Yönetmen: Darren Lynn Bousman
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
FİLMSNAKE EYES: G. I. JOE ORIGINS (Sinema)
Yönetmen: Robert Schwentke
Oyuncular: Henry Golding, Andrew Koji, Ursula Corbero, Samara Weaving
2021, ABD-KANADA, 121’/AKSİYON, MACERA
Popüler oyuncak ve çizgi film serisi G.I. Joe’nun popüler karakterlerinden Snake Eyes solo filmiyle perdede. Kahramanımızın ekibe katılmadan önceki geçmişini ve nasıl ninja olduğunun hikâyesini öğreneceğimiz film, “RED” (2010), “R.I.P.D.” (2013) gibi hızlı aksiyonlarıyla tanıdığımız Robert Schwentke yönetiyor. “Crazy Rich Asians”, “The Gentlemen” filmleriyle Hollywood’a kendini kabul ettirmiş Malezyalı oyuncu Henry Golding’in hayat verdiği Snake Eyes’ın maceralarının devamının gelip gelmeyeceğini G.I. Joe hayranlarının gişe ilgisi gösterecek.
FİLMTHE SUICIDE SQUAD: İNTİHAR TİMİ / THE SUICIDE SQUAD (Sinema)
Yönetmen: James Gunn / Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman / 2020, ABD, 94’ / KOMEDİ, DRAM
DC Sinematik Evreni’nin süper kötülerini buluşturan ve ilkini 2016’da izlediğimiz “Suicide Squad”in devam filmi sinemalarda. Harley Quinn başta olmak üzere, Rick Flag, Captain Boomerang ve Amanda Waller gibi ilk filmden tanıdığımız kahramanlarımıza Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterler dahil oluyor. ABD’nin en yüksek ölüm oranına sahip hapishanesi Belle Reve’den çıkmak için her teklife evet diyecek süper kötülerin maceralarını anlatacak filmi, “Guardians of the Galaxy” filmlerine imza atan James Gunn yönetiyor. Harley Quinn rolünde Margot Robbie devam ederken, Idris Elba da Bloodsport karakterine hayat verecek.
MAINSTREAM (Sinema)
FİLM
KÖRKÜTÜK / ANOTHER ROUND (Sinema)
Yönetmen: Thomas Vinterberg / Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Helene Reingaard Neumann / 2020, DANİMARKA, İSVEÇ, HOLLANDA, 117’ / DRAM, KOMEDİ
En İyi Uluslararası Film Oscar’ının bu yılki sahibi Thomas Vinterberg karakomedisi ‘Körkütük’, sinemalarda gösterimde. Avrupa Film Ödülleri’nde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu ve senaryo ödüllerini toplamış film, bir kasabada öğretmenlik yapan ve uzun dostlukları olan dört erkeğin gönüllü başladıkları deney sürecinde yaşananları anlatıyor. Kanımızda doğuştan alkol eksikliği olduğunu ileri süren bir teoriyi deneyimlemek isteyen dörtlü, gittikçe daha çoğunu istedikleri yeni hayatlarının kurallarını esnetiyor ve sınırları da zorlamaya başlıyorlar. Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang ve Lars Ranthe’nin San Sebastian’da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ile de tescillenen performanslarından beslenen filmin Amerikan versiyonu için çalışmalara çoktan başlandığını da duyuralım.
GEZGİNLER / VOYAGERS (Sinema)
FİLMSESSİZ BİR YER 2 / A QUIET PLACE PART 2 (Sinema)
Yönetmen: John Krasinski / Oyuncular: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe / 2020, ABD, 97’ / DRAM, KORKU
En son ekranlarda Jack Ryan rolünde izlediğimiz John Krasinski’nin yönetmenlikte de başarısını kanıtladığı ‘Sessiz Bir Yer’, 2018’de gösterime girdiğinde seyirciden olduğu kadar eleştirmenlerden de büyük beğeni toplamıştı. Kısa sürede korku klasikleri arasına giren film, avlarını sesle bulan yaratıkların istila ettiği distopik bir dünyada geçiyor ve özellikle Oscar’a da aday olmuş ses tasarımıyla dikkat çekiyordu. İki yıl sonra gelen devam filmi, ilk hikâyenin bıraktığı yerden devam ediyor. Babalarını kaybetmiş Abbott ailesi yaşam savaşlarını sessizlik içinde sürdürürken, dış dünyadaki tek tehlikenin yaratıklar olmadığını anlıyor. Emily Blunt’ı bir kez daha başrolünde izleyeceğimiz filmin kötü adamını ise Cillian Murphy canlandırıyor.
TONI ERDMANN (MUBI Türkiye)
FİLMBLACK WIDOW (Sinema)
Yönetmen: Cate Shortland
Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour
2021, ABD, 133’/AKSİYON, MACERA
Pandemiden dolayı bir yıldır vizyon bekleyen ve bu süreçte dijital platformlara direnen “Black Widow”, sinemaların açılışıyla birlikte Türkiye’de de gösterime girdi. “Lore” (2012), “Somersault” (2004), “Berlin Syndrome” (2017) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Avustralyalı bağımsız sinemacı Cate Shortland’ın elinde neye dönüşeceğini merakla beklediğimiz film, 2010’da “Iron Man 2” ile başladığı Marvel Sinematik Evreni’ne 2019’da “Avengers: Endgame” ile veda eden Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow’un solo hikâyesini anlatacak. Bir kez daha Scarlett Johansson’ın hayat vereceği Natasha Romanoff’un Avenger öncesi hayatına tanık olacağımız film, kahramanımızın karanlık geçmişine ışık tutacak. Johansson’a Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt gibi sıkı bir kadronun eşlik ettiği “Black Widow”, sinema perdesinde iyi bir aksiyon izlemeyi özlemişler için kaçırılmaz fırsat.
FİLMKEMAL SUNAL FİLMLERİ (Netflix)
Yeşilçam filmlerinin Türkiyeli izleyicide yarattığı sevginin gücünden etkilenen Netflix, birçok yerli klasiğin yanı sıra Kemal Sunal’ın 12 filmini de kataloğuna ekledi. Usta komedyenin “Salako”, “Kibar Feyzo”, “Çöpçüler Kralı” gibi neredeyse tek kişilik şovuna dönüşmüş filmlerinin yanı sıra “Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Mavi Boncuk” gibi ansambl oyuncu kadrosuyla da unutulmaz olmuş komedileri, yeniden ve yeniden ve üstelik sansürsüz izlemek isteyenler için yayında.
ANDREY TARKOVSKİ: BİR İBADET OLARAK SİNEMA/ANDREI TARKOVSKY: A CINEMA PRAYER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Andrey A. Tarkovski
Ne izlesem okusam dinlesem
Ankara’nın film festivali başladı, festivalden 10 filmlik öneri listemiz bu haftaki köşemizde. “Nomadland”in Oscarlı yönetmeni Chloe Zhao’ya emanet yeni Marvel filmi “Eternals” sinemalarda. Seyirciyi yeni süper kahramanlarla tanıştıracak film, aksiyon sahneleri kadar Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden ve Kit Harington’ı buluşturan kadrosuyla da heyecanın dozunu arttırıyor.
ANKARA FİLM FESTİVALİ
Bu yıl 32’ncisi düzenlenen Ankara Film Festivali başladı. 12 Kasım’a dek sinemaseverleri Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda karşılayacak festivalin programından ‘Kaçırmayın!’ dediğimiz 10 film şöyle:
*ÇATLAK: Fikret Reyhan’ın İstanbul ve Ayvalık festivallerinde En İyi Yönetmen seçildiği, Antalya’dan da jüri özel ödülü almış filmi Ankara’da ilk kez seyirciyle buluşuyor. İstanbul’da aynı binada birlikte yaşayan bir ailenin hikâyesini konu alan ve geçmişte ödenmemiş bir borcun evin içinde yarattığı sarsıntıyı tek bir günde anlatan filmin ansambl oyuncu kadrosuna özellikle dikkat.
*GÖKYÜZÜNE BAKTIĞIMIZDA NE GÖRÜYORUZ?/WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY?: Gürcü yönetmen Alexandre Koberidze’nin Berlinale’den FIPRESCI Ödülü ile dönen film, oyuncaklı ve gerçeküstü anlatımıyla dikkat çekiyor.
*GÜNDÜZ GÜZELİ/BELLE DE JOUR: Catherine Denevue’ün ikonlaştığı 1967 yapımı Luis Buñuel klasiğini perdede görmek için sabırsızlanıyoruz.
*HER ŞEY İYİ GİTTİ/EVERYTHING WENT FINE: François Ozon’un Cannes’da Altın Palmiye için yarışan son filmi, Sophie Marceau, Charlotte Rampling, Géraldine Pailhas’lı kadrosuyla da heyecan uyandırıyor.
*KORİDOR: Erkan Tanhuşoğlu’nun yönettiği ve birlikte yaşamak zorunda kalan zıt karakterli iki yaşlı kız kardeşin hikayesini anlatan film, Adana’dan En İyi Kadın Oyuncu ödüllü Emel Göksu ve Ayşe Demirel’in oyunculuklarıyla öne çıkıyor.
*KURT/LOS OBOS: Lucia ile iki oğlu Max ve Leo’nun Meksika’dan ABD’ye göçünün hikâyesini izleyeceğimiz film, bu yıl festivallerin gözde ve ödüllü yapımlarındandı.
*KÜRTAJ/HAPPENING: Audrey Diwan’ın yönettiği ve 60’lı yılların Fransasında istemediği hamileliğini sonlandırmak isteyen Anne’in var oluş mücadelesini konu alan film, Venedik’ten Altın Aslan Ödülü alması kadar seyirciyi şoke eden anlatımıyla da merak uyandırıyor.
*MERHABA CANIM: Edebiyatımızın efsane şairi Arkadaş Z. Özger’in 1970’te yayımlandığında tartışmalar yaratmış aynı adlı şiirinden yola çıkan belgesel, şairin “kayıp” portresinin izini sürüyor.
*SARDUNYA: Çağıl Bocut’un yazıp yönettiği film, üniversite sınavına haftalar kala, babasının beyin kanaması geçirdiği haberini alır almaz memleketi Urla’ya dönmek zorunda kalan on dokuz yaşındaki Defne’nin yaşadıklarını anlatıyor. Yerli sinemada yeni keşiflere meraklı izleyiciler kaçırmasın.
*STILETTO: Arzuları ve toplum değerleri arasında seçim yapmaya zorlanan taksi şoförü Hasan’ın yaşadıklarını anlatan film, bittiğinde yüzünüzde büyük bir gülümseme bırakacak. Kısa film yarışmasında yakalayabileceğiniz filmin başrollerindeki Murat Kılıç ve Nihal Yalçın özellikle çok başarılı.
FİLM
ETERNALS (Sinema)
Yönetmen: Chloe Zhao Oyuncular: Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden
2021, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 157’/AKSİYON, FANTASTİK, BİLİMKURGU
Marvel’in Sinematik Evreni yeni süper kahramanlarla genişlemeye devam ediyor. “Nomadland” ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında bu yılın Oscar’larını almış Chloe Zhao’nun kamera arkasına geçişiyle merakımızı hepten artıran film, 7 bin yıl önce Celestials adlı kozmik varlıklarca yaratılmış süper güçlü varlıklar olan Eternal’lar ile tanıştırıyor bizi. Zaman içerisinde dağılmış ve gölgelere çekilmiş kahramanlarımız, insanlığın en eski düşmanları Deviant’ların ortaya çıkışıyla yeniden bir araya geliyorlar. Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan’dan oluşan güçlü kadın oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken film, Game of Thrones’un yıldızları Richard Madden ve Kit Harington’ı da diziden sonra ilk kez buluşturuyor.
PARASOL PEAK (Kundurama)
Yönetmenler: Johannes Aitzetmüller, Jeb Hardwick
2018, AVUSTURYA, 30’/MÜZİK, DAĞ, BELGESEL
Hang davulunu baştan çıkarıcı bir müzik aletine dönüştürdüğü performanslarıyla tanıdığımız Avusturyalı müzisyen Manu Delago’nun 2018’de altı müzisyenle birlikte Alpler’de çıktıkları yolculuğu anlatan “Parasol Peak”, işitselliği ve görselliğiyle büyüleyici bir müzik filmi. Müzisyenlerin Alpler’in farklı yükseklik ve lokasyonlarında verdikleri şaşırtıcı performanslarına tanık olduğumuz filmin kamera arkasını anlatan “On Rock and Ice” adlı belgeseli de yine kundurama.beykozkundura.com adresinde Türkçe altyazılı ve ücretsiz izleyebilirsiniz. Müzisyenin hayranları kadar dağ filmi tutkunlarına da öneririz.
KİTAP
YOKSULLARIN SAVAŞI-Eric Vuillard, Can Yayınları, Roman
DÜŞÜNME ETİĞİ-Fatmagül Berktay, Metis Yayıncılık, Fikir&Düşünce
SANAT DÜNYAMIZ SAYI 185-Kolektif, Yapı Kredi Yayınları, Dergi
KIŞIN KAHVERENGİ ÇOCUĞU-Gökhan Arslan, İthaki Yayınları, Şiir
SOSYOLOG VE TARİHÇİ-Pierre Bourdieu&Roger Chartier, VakıfBank Kültür Yayınları, Toplum
EJDERHALAR HAKKINDA HER ŞEY-Federica Magrin, Bambu Kitap, Çocuk
MÜZİK
9 ROTA-Olta Dayanışma, Alternatif, Albüm
THE PATH OF THE CLOUDS-Marissa Nadler, Alternatif, Albüm
I DON’T LIVE HERE ANYMORE-The War On Drugs, Rock, Albüm
ARAF-Ductape, Alternatif, EP
GÖNÜL-Hakan Mengüç, Dünya, Tekli
BEDREDDİN-Bulutsuzluk Özlemi, Rock, Albümk