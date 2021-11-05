Ne izlesem okusam dinlesem

Ekranları bu hafta dünya dışı yaratıkların istila ettiği diziler ele geçiriyor. Apple TV+’ın ilk bilimkurgu dizisi “Invasion” ve Netflix’in yetişkin animasyon serisi “Inside Job”, insanlığın ‘uzaylı istilası’ endişesinin son ürünleri. Meksikalı yönetmen Michel Franco’nun Venedik’ten Büyük Jüri ödüllü suç draması “Yeni Düzen” ve bu yılın Berlin’inden kadın oyuncu ödülünü almış Almanya yapımı komedi “Tam Sana Göreyim”, sinemalarda haftanın öne çıkanları. Beyazperdede ilklerin yaratıcısı olmuş Georges Méliès’in sıradışı hayatını aralayan “Méliès’in Gizemi”, film tarihine meraklı izleyicinin kaçırmaması gereken bir belgesel. Haftanın kitabı ise yayıncılık dünyasının en tazelerinden Umami Kitap’tan geliyor: Rita Mae Brown’ın 1978’de yayımlandığında Amerikan edebiyatının dönüm noktalarından olmuş otobiyografik romanı “Yakut Orman”.

FİLMYENİ DÜZEN/NEW ORDER (Sinema)

Yönetmen: Michel Franco

Oyuncular: Naian Gonzalez Norvind, Diego Boneta, Fernando Cuautle

2020, MEKSİKA-FRANSA, 86’/SUÇ, DRAMA

“Después de Lucía/Lucía’dan Sonra” (2012), “Chronic/Kronik” (2015), “Las hijas de Abril/Nisanın Kızları” (2017) filmleriyle Cannes başta olmak üzere festivallerin gözdesi olmuş Meksikalı yönetmen Michel Franco’nun son filmi, sokaklarda ayaklanmaların sürdüğü şehirde zengin ve üst sınıf bir ailenin şatafatlı düğünlerinde yaşanan olayları anlatıyor. Geçen yıl Venedik’te Büyük Jüri Ödülü almış “Yeni Düzen”, distopik atmosferiyle dikkat çekse de soyunduğu sınıf eleştirisinde ne yazık ki yeterince doyurucu olamıyor.





