Ne izlesem okusam dinlesem

FİLMKURYE/THE COURIER (Sinema)
Yönetmen: Dominic Cooke
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan
2020, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 112’/TARİH, BİYOGRAFİ, DRAM
Seyirciyi Soğuk Savaş dönemine götürecek “Kurye”, MI-6 ajanı olarak görev yapan İngiliz iş insanı Greville Wynne ile 1962’deki Küba füze krizini etkisiz hale getiren bilgiyi Batı’ya veren Rus casusu Oleg Penkovsky arasında yaşananları anlatıyor. Gerçek olaylardan esinlenen filmin lokomotifi ise İngiliz aktör Benedict Cumberbatch.
FİLMBABA/THE FATHER (Sinema)
Yönetmen: Florian Zeller
Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Olivia Williams
2020, İNGİLTERE-FRANSA, 97’/KOMEDİ, DRAM
Fransız yazar Florian Zeller’ın kendi yazdığı ve bir üçlemenin ilk parçası olan aynı adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarladığı “Baba”, hafızalardan çıkmayacak bir baba-kız hikâyesi anlatıyor. Bağımsızlığına düşkün 80 yaşındaki Anthony’nin yaşı ilerledikçe zorlaşan hayatını ve bu süreçte yanında olmaya çalışan kızı ile yaşadıkları çatışmayı izleyeceğimiz film, usta aktör Anthony Hopkins ile “The Crown”ın yıldızı Olivia Colman’ı bir araya getiriyor. En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar ve BAFTA başta olmak üzere pek ödül toplayan “Baba”, Hopkins’e de “Kuzuların Sessizliği”nden 30 yıl sonraki ikinci Oscar’ını getirdi.
FİLM
İNSANLAR İKİYE AYRILIR(Sinema)
Yönetmen: Tunç Şahin
Oyuncular: Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Nezaket Erden
2020, TÜRKİYE, 101’/DRAM
“Karışık Kaset”in(2014) yönetmeni ve BluTV’nin büyük ilgi gören serisi “7Yüz”ün (2017) yaratıcısı olarak tanıdığımız Tunç Şahin’in son filmi “İnsanlar İkiye Ayrılır” sinemalarda. Başrollerini Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın paylaştığı film, borçlu insanları psikolojik baskı altına alarak koparabilecekleri en yüksek tahsilâtı yaparak geçinen Duygu ve Bahadır’ın, yeni kurbanları Ceren’in hayatlarına girişiyle gelişen gerilim dolu olayları anlatacak. Geçen yıl Antalya’da En İyi Senaryo Ödülü’nü alan ve Nezaket Erden’e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Portakal getiren film, yılın en iyi yerli yapımlarından.
FİLMHABİS/MALIGNANT (Sinema)
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young
2021, ABD-ÇİN-ROMANYA, 111’/KORKU, DRAM
2004’te çektiği “Saw/Testere” ile korku sinemasını yerinden oynatan ve ardından “The Conjuring/Korku Seansı”, “Insidious/Ruhlar Bölgesi” gibi serilerin evrenini yaratmış James Wan’ın son filmi sinemalarda. Şoke edici cinayet görüleriyle hayatı kabusa dönüşmüş genç bir kadının, uyanıkken de gördüğü bu görüntülerin gerçekten yaşandığını anlaması ile başına gelen korkunç olayları anlatacak film, korku arayanlar için ideal seçim.
FİLMŞEKER ADAM’IN LANETİ/CANDYMAN (Sinema)
Yönetmen: Nia DaCosta
Oyuncular: Yahya Abdul Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
1992 yapımı aynı adlı korku klasiğinden ilhamla çekilen film, ressamlık kariyerinde düşüşe geçmiş Anthony ile kız arkadaşı Brianna’nın, tek eli kanca olan katil hakkında dolaşan bir hayalet hikâyesinin dolaştığı Cabrini semtine taşınmaları sonrası yaşananları anlatıyor. 2018’de ilk filmi “Little Woods” ile olumlu eleştiriler almış ve 2022’de çıkacak “The Marvels”ı da yönetecek Nia Dacosta’nın kamera arkasına geçtiği film, “Aquaman”in Black Manta’sı Yahya Abdul Mateen II ile “Chi-Raq” (2015), “If Beale Street Could Talk” (2018) filmlerinin yıldızı Teyonah Parris’i buluşturuyor.
ZİHİN GEZGİNİ/REMINISCENCE (Sinema)
Yönetmen: Lisa Joy
Oyuncular: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Angela Sarafyan
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
Son yılların en meşhur dizilerinden “Westworld”ün yaratıcıları Lisa Joy’un yazıp yönettiği, Jonathan Nolan’ın da yapımcısı olduğu “Zihin Gezgini”, özel bir zihin dedektifi olan Nick Bannister’ın yaşadıklarını konu alıyor. Müşterilerinin karanlık ve çekici kayıp hatırlarında gezinerek onlara bir tür rahatlama sunan Bannister’ın hayatı Mae ile tanıştığında değişecek, sıradan bir kayıp ve bulma meselesi tehlikeli bir saplantıya dönüşecektir. “X-Men” serisinin Wolverine’i Hugh Jackman ile “Mission: Impossible/Görevimiz Tehlike” filmlerinin Ilsa Faust’u Rebecca Ferguson’ı buluşturan film, distopik bilimkurgu meraklılarını cezbedecektir.
SPİRAL: TESTERE DEVAM EDİYOR/SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (Sinema)
Yönetmen: Darren Lynn Bousman
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
FİLMSNAKE EYES: G. I. JOE ORIGINS (Sinema)
Yönetmen: Robert Schwentke
Oyuncular: Henry Golding, Andrew Koji, Ursula Corbero, Samara Weaving
2021, ABD-KANADA, 121’/AKSİYON, MACERA
Popüler oyuncak ve çizgi film serisi G.I. Joe’nun popüler karakterlerinden Snake Eyes solo filmiyle perdede. Kahramanımızın ekibe katılmadan önceki geçmişini ve nasıl ninja olduğunun hikâyesini öğreneceğimiz film, “RED” (2010), “R.I.P.D.” (2013) gibi hızlı aksiyonlarıyla tanıdığımız Robert Schwentke yönetiyor. “Crazy Rich Asians”, “The Gentlemen” filmleriyle Hollywood’a kendini kabul ettirmiş Malezyalı oyuncu Henry Golding’in hayat verdiği Snake Eyes’ın maceralarının devamının gelip gelmeyeceğini G.I. Joe hayranlarının gişe ilgisi gösterecek.
FİLMTHE SUICIDE SQUAD: İNTİHAR TİMİ / THE SUICIDE SQUAD (Sinema)
Yönetmen: James Gunn / Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman / 2020, ABD, 94’ / KOMEDİ, DRAM
DC Sinematik Evreni’nin süper kötülerini buluşturan ve ilkini 2016’da izlediğimiz “Suicide Squad”in devam filmi sinemalarda. Harley Quinn başta olmak üzere, Rick Flag, Captain Boomerang ve Amanda Waller gibi ilk filmden tanıdığımız kahramanlarımıza Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterler dahil oluyor. ABD’nin en yüksek ölüm oranına sahip hapishanesi Belle Reve’den çıkmak için her teklife evet diyecek süper kötülerin maceralarını anlatacak filmi, “Guardians of the Galaxy” filmlerine imza atan James Gunn yönetiyor. Harley Quinn rolünde Margot Robbie devam ederken, Idris Elba da Bloodsport karakterine hayat verecek.
MAINSTREAM (Sinema)
FİLM
KÖRKÜTÜK / ANOTHER ROUND (Sinema)
Yönetmen: Thomas Vinterberg / Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Helene Reingaard Neumann / 2020, DANİMARKA, İSVEÇ, HOLLANDA, 117’ / DRAM, KOMEDİ
En İyi Uluslararası Film Oscar’ının bu yılki sahibi Thomas Vinterberg karakomedisi ‘Körkütük’, sinemalarda gösterimde. Avrupa Film Ödülleri’nde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu ve senaryo ödüllerini toplamış film, bir kasabada öğretmenlik yapan ve uzun dostlukları olan dört erkeğin gönüllü başladıkları deney sürecinde yaşananları anlatıyor. Kanımızda doğuştan alkol eksikliği olduğunu ileri süren bir teoriyi deneyimlemek isteyen dörtlü, gittikçe daha çoğunu istedikleri yeni hayatlarının kurallarını esnetiyor ve sınırları da zorlamaya başlıyorlar. Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang ve Lars Ranthe’nin San Sebastian’da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ile de tescillenen performanslarından beslenen filmin Amerikan versiyonu için çalışmalara çoktan başlandığını da duyuralım.
GEZGİNLER / VOYAGERS (Sinema)
FİLMSESSİZ BİR YER 2 / A QUIET PLACE PART 2 (Sinema)
Yönetmen: John Krasinski / Oyuncular: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe / 2020, ABD, 97’ / DRAM, KORKU
En son ekranlarda Jack Ryan rolünde izlediğimiz John Krasinski’nin yönetmenlikte de başarısını kanıtladığı ‘Sessiz Bir Yer’, 2018’de gösterime girdiğinde seyirciden olduğu kadar eleştirmenlerden de büyük beğeni toplamıştı. Kısa sürede korku klasikleri arasına giren film, avlarını sesle bulan yaratıkların istila ettiği distopik bir dünyada geçiyor ve özellikle Oscar’a da aday olmuş ses tasarımıyla dikkat çekiyordu. İki yıl sonra gelen devam filmi, ilk hikâyenin bıraktığı yerden devam ediyor. Babalarını kaybetmiş Abbott ailesi yaşam savaşlarını sessizlik içinde sürdürürken, dış dünyadaki tek tehlikenin yaratıklar olmadığını anlıyor. Emily Blunt’ı bir kez daha başrolünde izleyeceğimiz filmin kötü adamını ise Cillian Murphy canlandırıyor.
TONI ERDMANN (MUBI Türkiye)
FİLMBLACK WIDOW (Sinema)
Yönetmen: Cate Shortland
Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour
2021, ABD, 133’/AKSİYON, MACERA
Pandemiden dolayı bir yıldır vizyon bekleyen ve bu süreçte dijital platformlara direnen “Black Widow”, sinemaların açılışıyla birlikte Türkiye’de de gösterime girdi. “Lore” (2012), “Somersault” (2004), “Berlin Syndrome” (2017) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Avustralyalı bağımsız sinemacı Cate Shortland’ın elinde neye dönüşeceğini merakla beklediğimiz film, 2010’da “Iron Man 2” ile başladığı Marvel Sinematik Evreni’ne 2019’da “Avengers: Endgame” ile veda eden Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow’un solo hikâyesini anlatacak. Bir kez daha Scarlett Johansson’ın hayat vereceği Natasha Romanoff’un Avenger öncesi hayatına tanık olacağımız film, kahramanımızın karanlık geçmişine ışık tutacak. Johansson’a Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt gibi sıkı bir kadronun eşlik ettiği “Black Widow”, sinema perdesinde iyi bir aksiyon izlemeyi özlemişler için kaçırılmaz fırsat.
FİLMKEMAL SUNAL FİLMLERİ (Netflix)
Yeşilçam filmlerinin Türkiyeli izleyicide yarattığı sevginin gücünden etkilenen Netflix, birçok yerli klasiğin yanı sıra Kemal Sunal’ın 12 filmini de kataloğuna ekledi. Usta komedyenin “Salako”, “Kibar Feyzo”, “Çöpçüler Kralı” gibi neredeyse tek kişilik şovuna dönüşmüş filmlerinin yanı sıra “Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Mavi Boncuk” gibi ansambl oyuncu kadrosuyla da unutulmaz olmuş komedileri, yeniden ve yeniden ve üstelik sansürsüz izlemek isteyenler için yayında.
ANDREY TARKOVSKİ: BİR İBADET OLARAK SİNEMA/ANDREI TARKOVSKY: A CINEMA PRAYER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Andrey A. Tarkovski
AMERICA: THE MOTION PICTURE (Netflix)
Yönetmen: Matt Thompson / 2021, ABD, 98’ / ANİMASYON, KOMEDİ
Netflix’in merakla beklenen yetişkin animasyonu, George Washington’ın elinde motorlu testeresi ve yanında bira düşkünü kankası Sam Adams ile birlikte gerçekleştirdiği Amerikan Devrimi’ni konu alıyor. Amerikan tarihini sınırları zorlayan bir hiciv ve alaycılıkla anlatan filmin seslendirmesinde, Channing Tatum, Simon Pegg, Judy Greer gibi ünlü isimler var. Senaryosunu ‘Godzilla’ (2014), Wonder Woman 1984 (2019), ‘Mortal Kombat’ (2020) gibi büyük bütçeli aksiyonları da yazmış Dave Callahan’ın kaleme aldığı ve ağzı bozuk ajan dizisi ‘Archer’ın yapımcısı Matt Thompson’ın yönetmenliğini üstlendiği film 30 Haziran Çarşamba akşamı ekranlarda.
FRANÇOIS OZON FİLMLERİ (BluTV)
Fransız sinemasının en önemli ve yaratıcı yönetmenlerinden François Ozon’un köklerini merak eden sinefiller için Ozon’u Ozon yapan dört film BluTV kataloğunda. Bir farenin eve girişiyle yıkılan aile kurumunu anlattığı çılgın komedisi ‘Sitcom’ (1998), baştan çıkarıcı ve seksi cinayet filmi ‘Les Amants criminels / Katil Aşıklar’, Charlotte Rampling’in etkileyici yüzünü sinemaya geri kazandırdığı ‘Sous le sable / Kumun Altında’ (2000) ve polisiye yazarları Patricia Highsmith ve Ruth Rendell’a saygı duruşunda bulunduğu gerilimi ‘Swimming Pool / Havuz’ (2003), Ozon ile yeni tanışacaklar için de doğru başlangıçlar olacaktır.
FİLMBİR EKSİK/FATHERHOOD (Netflix)
Yönetmen: Paul Weitz
Oyuncular: Kevin Hart, Paul Alexander Désiré, Rodney Alexandre, Christine Lan
2021, ABD, 109’/DRAM, KOMEDİ
Matt Logelin’in 2011’de çok satanlara girmiş “Two Kisses For Maddy: A Memoir Of Loss and Love” adlı anı kitabından uyarlanan film, eşi ölünce kızını tek başına büyütmenin zorlu yolculuklarına dalmış bir babanın maceralarını konu alıyor. “American Pie”, “About a Boy”, “Grandma” filmleriyle tanıdığımız Paul Weitz’ın yönettiği filmde, Amerikalı ünlü komedyen Kevin Hart başrolde.
DİZİLOKI (Disney+)
Yaratıcılar: Michael Waldron, Jack Kirby, Stan Lee / Oyuncular: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw / 2021, ABD, 1. SEZON, 6 BÖLÜM’ / FANTASTİK, AKSİYON
“WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” gibi büyük ilgi gören dizilerle ekranlarda da genişlemeye devam eden Marvel Sinematik Evreni’nin yeni projesi, Thor’un kardeşi Loki’yi odağına alıyor. En son, 2017’de izlediğimiz “Avengers: Endgame” filminde Tessaract’i de alarak ortadan kaybolan Loki’nin bundan sonra başına gelenleri anlatacak dizi, 6 bölümden oluşacak. Loki’ye filmlerde olduğu gibi Tom Hiddleston hayat verirken, zaman dedektifi Mobius M. Mobius rolünde karşımıza çıkacak Owen Wilson da dizinin sürprizlerinden olacak. İlk iki bölümü 9 Haziran’da yayınlanan “Loki”nin ikinci sezonuna onay aldığını da duyuralım.
YENİ SEZONLAR GELDİATİYE – 3. Sezon (Netflix) 17 Haziran’da yayınlanacak yeni sezonda, kahramanlarımız Atiye ve Erhan, iki soyun devamı olan Aden adlı kızlarına ulaşmaya çalışacak.
DİZİSWEET TOOTH (Netflix)
Yaratıcılar: Jim Mickle, Beth Schwartz
Oyuncular: Nonso Anozie, Christian Convery, Stefania LaVie Owen
2021, ABD, 1. SEZON, 5 BÖLÜM’/DRAM
Çizgi roman devlerinden DC imzalı “Sweet Tooth”, 8 bölüm halinde Netflix kataloğunda yayında. Jeff Lemire’ın ilki 2009’da yayımlanan aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizi, “Büyük Çöküş” adı verilen olay sonrası yarı insan, yarı hayvan ‘melez’ çocukların doğduğu bir dünyada geçiyor. Melezlerin insanlar tarafından pek de kabul görmediği ve hatta avlandığı bu dünyayı, gözlerden uzakta büyümüş geyik-çocuk Gus ve gezgin arkadaşı Jepperd’ın maceraları eşliğinde izleyeceğimiz dizinin yapımcıları arasında beyazperdenin ‘Iron Man’i Robert Downey Jr. da bulunuyor.
DİZİHALSTON (Netflix)
Yönetmen: Daniel Minahan
Oyuncular: Ewan McGregor, Rebecca Dayan, Krysta Rodriguez, Bill Pullman
2021, ABD, MİNİ DİZİ, 5 BÖLÜM’/DRAM
Ryan Murphy’nin yaratıcıları arasında olduğu 5 bölümlük mini dizi, 70’ler ve 80’lere damgasını vurmuş moda tasarımcısı Halston’ın renkli olduğu kadar karanlıklar da barındıran hayatını anlatıyor. Halston’ı ve beraberinde moda imparatorluğunun yükselişini ve düşüşünü, birebir imzasını attığı skandallarla anlatmayı tercih eden dizi, dönemin eğlence sektöründen birçok popüler ismi de hikâyenin bir parçası yaparak ilgiyi çoğaltıyor. “Game of Thrones”, “American Crime Story”, “House of Cards” gibi dizileri çekmiş Emmy ve Hugo ödüllü Daniel Minahan’ın yönettiği dizi, bir yerden sonra kahramanının yaratıcılığı gibi sıradanlaşsa da usta işi oyunculuklar diziyi ayakta tutmayı başarıyor. Halston rolünde kariyerinin en iyi performanslarından birini veren Ewan McGregor, mücevher tasarımcısı Elsa Peretti’yi canlandıran Rebecca Dayan ve Liza Minnelli rolünde Krysta Rodriguez başta olmak üzere oyunculuklar kostümler kadar ışıldıyor.
Ne izlesem okusam dinlesem
Daniel Craig’in 007 rolüne vedası da olacak son James Bond filmi “Ölmek İçin Zaman Yok” sinemalarda. “Black Swan” sevenlere Sarah Adina Smith imzalı gerilim draması “Birds of Paradise”, Stephen King ve oğlu Joe Hill’in kısa öyküsünden yaratılan korku filmi “In The Tall Grass” ve Ceylan Özgün Özçelik’in başarılı politik gerilimi “Kaygı”, bu hafta ekranlarda öne çıkanlar.
FİLM
ÖLMEK İÇİN ZAMAN YOK/NO TIME TO DIE(Sinema)
Yönetmen: Cary Joji Fukunaga
Oyuncular: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw
2020, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 163’/AKSİYON, SUÇ
Sahalardan çekilmiş ve kendini Jamaika’da sakin bir hayatın keyfine bırakmış ajanımız James Bond, CIA’den eski dostu Felix Leiter’ın yardım istemesiyle kendini yeniden aksiyonun içinde buluyor ve bu kez, yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşüyor. Son dört filmin yıldızı Daniel Craig’in 007’ye son kez hayat vereceği filmde Léa Seydoux Bond’un kalbini çarptırmaya devam ederken, filmin kötü adamını da Rami Malek canlandırıyor.
NEFESİNİ TUT 2/DON’T BREATHE 2 (Sinema)
Yönetmen: Rodo Sayagues
Oyuncular: Stephen Lang, Bobby Schofield, Adam Young
2021, ABD-SIRBİSTAN, 98’/KORKU
2016’da büyük ilgi gören korku filmi “Nefesini Tut”un Kör Adam’ı geri dönüyor ve bu kez, ebeveynlik yapmaya başladığı 11 yaşındaki Phoenix adlı kız çocuğu evine giren yabancılardan koruyor. İlk filmin yazarı ve yapımcısı olan Rodo Sayagues’in kamera arkasına geçtiği filmde, usta aktör Stephen Lang yine başrolde.
IN THE TALL GRASS(Netflix)
Yönetmen: Vincenzo Natali
Oyuncular: Laysla De Oliviera, Avery Whitted, Patrick Wilson
2020, KANADA-ABD, 101’/KORKU, GİZEM, BİLİMKURGU
Stephen King’in kendisi gibi yazar olan oğlu Joe Hill ile birlikte yazdıkları aynı adlı kısa hikâyeden uyarlanan film, iki kardeşin çıktıkları bir yolculuk sırasında ıssız bir tarlada çocuk sesi duymaları ve onun peşinden giderken içine düştükleri korktucu olayları anlatıyor. Netflix’in üçüncü Stephen King uyarlaması da olan filmi, 1997’de ilk filmi “Cube” ile dikkatleri çeken, ancak kariyerini televizyon dizileriyle sürdürmüş Vincenzo Natali yönetiyor.
BIRDS OF PARADISE(Amazon Prime)
Yönetmen: Sarah Adina Smith
Oyuncular: Diana Silvers, Kristine Frøseth, Jacqueline Bisset, Toby Huss
2021, ABD, 113’ DRAM, GERİLİM
“Buster’s Mal Heart” (2016), “The Midnight Swim” (2014), “Room 104” (2017) filmleriyle özellikle bağımsız film tutkunlarının radarına giren Amerikalı yönetmen Sarah Adina Smith’in son filmi Amazon Prime’da gösterimde. A.K. Small’un “Bright Burning Stars” adlı romanından uyarlanan film, Paris’teki prestijli bir bale akademisine bursla kabul edilen hırslı ve yetenekli balerin Kate Sanders’ın okuldaki rakibi Marine ile yaşadığı gerilim ve şehvet dolu olayları konu alıyor. Dans tutkunları ve özellikle “Black Swan / Siyah Kuğu” sevenler kaçırmasın.
KAYGI(MUBI Türkiye)
Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik
Oyuncular: Algı Eke, Kadir Çermik, Özgür Çevik
2017, TÜRKİYE, 90’/DRAM, GERİLİM
Ceylan Özgün Özçelik’in sinemamızın en başarılı politik gerilimlerinden birine imza attığı ilk uzun filmi “Kaygı”, 2 Ekim’den itibaren MUBI Türkiye’de gösterimde. 2017’de Berlinale’de dünya prömiyerini yapan film, bir haber kanalında belgesel kurgucusu olarak çalışan Hasret’in kişisel travmalarının peşine düşüyor ve ülkenin yakın geçmişteki travmasını açığa çıkarıyor. İlk sahnesinden başlayarak Özçelik’in hikâye anlatma ve gerilimi ayakta tutma becerisine hayran olduğumuz film, Radek Ladczuk imzalı görüntü yönetimiyle de Polanski filmleri etkisi taşıyor.
KİTAP
* DEVAM AĞACI - Murathan Mungan, Metis Yayıncılık, Deneme
* SİNEMA ÜZERİNE KONUŞMALAR - Jean-Luc Godard, Kırmızı Kedi Yayınları, Sinema-Sohbet
* YÜZ YILLIK UMUT - Nermin Abadan Unat, Kırmızı Kedi Yayınları, Anı
* ZAMAN ÇARKI 4 - GÖLGE YÜKSELİYOR - Robert Jordan, İthaki Yayınları, Roman
* DUNE GRAFİK ROMAN: 1. KISIM - DUNE - Brian Herbert & Kevin J. Anderson, İthaki Yayınları, Çizgi Roman
MÜZİK
* PUSULAM RÜZGAR - Melike Şahin & Mert Demir, Alternatif, Tekli
* UYAN - Deniz Tekin & CanBey, Alternatif, Tekli
* RENGARENK - Yüksek Sadakat, Alternatif, Tekli
* MY UNIVERSE - Coldplay & BTS, Alternatif Rock, Tekli
* AFTER ALL - Elton John & Charlie Puth, Pop, Tekli
* SABAH VAKTİ - Gülce Duru, Alternatif Rock, Tekli