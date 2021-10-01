Ne izlesem okusam dinlesem

Tunç Şahin’in yazıp yönettiği, başrollerini Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın paylaştığı gerilim draması “İnsanlar İkiye Ayrılır”, sinemalarda haftanın en iyi seçeneği. Aubrey Plaza ile Michael Caine’i buluşturan “Çok Satanlar”ı da komedi arayanlara ve edebiyat tutkunlarına öneririz. Mary Elizabeth Winstead’ın başrolünde olduğu aksiyon “Kate” ve Bergman’ın aynı adlı meşhur dizisinin ABD uyarlaması olan “Bir Evlilikten Manzaralar”, bu hafta ekranlarda öne çıkanlar. İtalyan felsefeci Federico Campagna’nın VakıfBank Kültür Yayınları’ndan çıkan kitabı “Teknik Ve Büyü: Gerçekliğin Yeniden İnşası” ise rafların dikkat çekeni.

FİLM

İNSANLAR İKİYE AYRILIR(Sinema)

Yönetmen: Tunç Şahin

Oyuncular: Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Nezaket Erden

2020, TÜRKİYE, 101’/DRAM

“Karışık Kaset”in(2014) yönetmeni ve BluTV’nin büyük ilgi gören serisi “7Yüz”ün (2017) yaratıcısı olarak tanıdığımız Tunç Şahin’in son filmi “İnsanlar İkiye Ayrılır” sinemalarda. Başrollerini Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın paylaştığı film, borçlu insanları psikolojik baskı altına alarak koparabilecekleri en yüksek tahsilâtı yaparak geçinen Duygu ve Bahadır’ın, yeni kurbanları Ceren’in hayatlarına girişiyle gelişen gerilim dolu olayları anlatacak. Geçen yıl Antalya’da En İyi Senaryo Ödülü’nü alan ve Nezaket Erden’e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Portakal getiren film, yılın en iyi yerli yapımlarından.



