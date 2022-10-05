THY Rus pilot eğitimlerini reddetti

Haberin Devamı

RUSYA ticari havayollarında görev yapacak pilotlar için eğitim merkezi arıyordu. Uzun süredir özellikle simülatör merkezlerinde eğitimleri gelmiş pilotları uçurabilmek için bir an önce eğitime başlanması için yoğun çaba harcanıyordu. İlk olarak THY eğitim merkezinde pilotların eğitimi için başvuru yapıldı. Ancak THY Rus pilotlara eğitim vermeyi reddetti. Rusya, Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarından biri. Ayrıca ABD ve Avrupa Birliği’nin büyük baskısına rağmen Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya karşı önemli bir yaptırım uygulamıyor. Türkiye-Rusya arasındaki uçuşlarda sefer sayıları giderek artarak sürüyor. Rus havayolu şirketleri pilot eğitimleri konusunda çaresiz kaldı. Tek büyük imkan THY Eğitim Merkezi’ydi. EASA (Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) tarafından onaylı olan THY eğitim merkezi Avrupa Birliği kararları nedeniyle Rus pilotlara eğitim veremeyeceğini, Rus havayolu şirketlerine resmen bildirdi. Özellikle A320 ve B737 filolarındaki özellikle Rus ikinci pilotların eğitimlerinin aksaması uçuşlara da yansımaya başladı. EASA Rusya’daki kuruluşlara EASA tarafından verilen tüm uçuş simülasyonu eğitim cihazı (FSTD) yeterlilik sertifikalarını askıya aldı. Ayrıca Rusya’dan gelen tüm uçak bakım personelinin eğitimi ve lisansı da EASA tarafından askıya alındı.

Haberin Devamı

UÇUŞLAR İPTAL OLABİLİR

Türkiye’nin pilot eğitimi için verdiği ret kararı birçok Rus yayın organında yer aldı. Ayrıca bazı Rus havayolu yönetimleri tarafından da bu karar kokpit ekiplerine açıklandı. Eğer Ruslar eğitim için A320 ve B737 uçak simülatörleri bulunan bir eğitim merkezi ile anlaşma sağlayamazlarsa yaptırım içinde ikinci bir yaptırımla karşılaşacaklar. Ve belki de birçok uçuş iptal edilecek. Rus Sivil Sivil Havacılık yetkilileri ayrıca Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerindeki simülatör merkezlerine de başvurdu. Ancak henüz oralardan da olumlu bir yanıt alınmadığı bildirildi. O bölgelerdeki simülatör merkezleri de ya Avrupa ya da Amerikan sivil havacılık otoritelerinin onayında çalışıyorlar. Ve hepsinde de Rusya’ya yaptırımla ilgili ambargolar olduğu belirtiliyor.

Haberin Devamı

PARÇA SORUNU BÜYÜYOR

Rus Havayolu şirketlerindeki Boeing ve Airbus uçaklarında parça sorunları da artmaya başladı.Fabrikalardan ya da yetkili parça dağıtıcılarından olumlu cevap alamayan Rus şirketlerde kaçak yollarla uçak parçası temini için uğraşıyorlar ama böyle bir durumda kazalarda daha önce yapılmış hiçbir sigortanın da geçerli olmayacağı biliniyor. Rusya havacılık sektöründe zorunlu bir atak kararı aldı. Kendi havayolu uçaklarının imalatı için ülkedeki yüksek teknoloji şirketleri harekete geçirildi. Her şirket havayolu uçakları için parça imal edecek. Dışarıya bağımlı olmadan hem tek koridorlu hem de çift koridorlu geniş gövdeli uçakların imalatına en kısa sürede başlanacak.

Haberin Devamı

İSTANBUL AIRSHOW BAŞLIYOR

TÜRKİYE’nin ilk sivil havacılık ve havalimanı ekipmanları fuarı 13. kez yarın, Atatürk Havalimanı’nda başlıyor. A kapısından giriş yapılacak ve 8 Ekim akşamına kadar sürecek fuarda 25’den fazla iş jeti, havayolu uçağı ile çok sayıda sivil havacılık şirketi, imalatçı ve yazılım firmaları bulunacak.

TANITIM UÇUŞLARI

Fuara bu yıl yine Fransız Dassault firması geniş iş jeti uçak yelpazesi ile katılırken, yeni nesil ultra geniş gövdeli Falcon 6X uçağının birebir mockup’ı da sergilenecek. Bombardier Global Express, Cessna, Diamond, Gulfstream gibi çok sayıda iş jeti yanında Airbus ve Leonardo helikopterleri de görmek mümkün olacak. Ayrıca Tusaş Aksungur ve Hürkuş ile fuarda olacak. DHMİ, TAV ve Gözen grubu da fuarda özel standları ile yer alacaklar.

Haberin Devamı

Kısa adı Airex olan fuarda çok sayıda uçağın demo gösterileri olacak. Ayrıca çevre ülkelerden getirilen iş jeti müşterileri de seçtikleri uçaklarla uçma imkanı bulacaklar. Fuarda ayrıca iki havayolu uçağı sessiz bir rekabeti sergileyecekler. Airbus firmasının son yıllarda çok tutulan A220 tipi tek koridorlu ve orta kapasite, orta menzilli uçağı ile Brezilyalı imalatçı Embraer’inyine çok satan E195 modeli yolcu uçağı sergilenecek. İki uçak da özellikle Türk Hava Yolları’nın projeksiyonuna girmek için çabalıyorlar. Bu uçaklarla da tanıtım uçuşları yapılması bekleniyor.

Bu arada Airshow nedeniyle ilginç toplantılar da yapılacak. Keyvan havacılık yazılım şirketi de özel bir sunum gerçekleştirecek. Fuar için yıllardır büyük emek veren, işin patronlarından Feyzan Erel ve Müşfik Işık, “Sivil havacılık ve havalimanı ekipmanları konusunda Türkiye çok önemli bir bölge oldu. Ayrıca Avrasya’daki havacılık ve havalimanı endüstrisi için önemli bir lider rol üsleniyoruz. İstanbul Airshow ülkemizin dinamiğin de üstüne düşeni yapacaktır” dediler.