Dünyada dertler derya olmuş. Şu sön dönemde herkesin kendine göre tasası fazlasıyla mevcut. Bu duygu halleri içinde bir o yana bir bu yana savrulurken dinlediğimiz şarkılar bize yoldaş oluyor. Hüzünlendiğimizde gönül telimizi titreten müzik türlerinden biri arabesk. Tavsiye edeceğim albüm ise dinleyiciyi arabeskin farklı lezzetler katılmış haliyle efkarlı bir yolculuğa çıkarıyor.

Yeni dönemde sık sık karşımıza örnekleri çıkan ve oldukça sevilen bir trap müzik durumu var. Bu türün arabesk ile kardeşliğinden ortaya çıkan ‘Trabesk’ ise bahsedeceğim yeni albümün adını oluşturuyor.

Albümde arabesk müziğin sevilen şarkıları trap altyapısıyla yeniden düzenlenmiş. 22 şarkıdan oluşan ‘Trabesk’ albümünde Mustafa Ceceli, Hakan Taşıyan, Ece Mumay, Yaşar İpek, Ekin Uzunlar gibi tanınmış isimlerin yanı sıra belki ilk defa dinleyeceğiniz yeni isimler yer alıyor.

Projede yer alan 22 şarkının 22'sine de klip çekilmiş bile. 'Mutlu ol yeter', 'Hatıran Yeter', 'Nereden Sevdim O Zalimi', 'Mavi Mavi' gibi dillere pelesenk olmuş şarkıları barındıran albüm, arabesk sevenleri yeni bir anlayışla buluşturan güzel bir çalışma olmuş.

Bir Ömür Daha

Melis Fis yeni şarkısı ‘Bir Ömür Daha’ ile müzikal yolculuğuna eskisinden daha güçlü devam ediyor. Melis’in genç yaşında çizgisini bozmadan çıkardığı işleri, duruşunu ve müzikalitesini beğendiğimi yazılarımda fırsat buldukça hep söylerim.

Sosyal medya’da söylediği coverlar ve kendi yazdığı şarkılar ile elde ettiği dinleyici kitlesini her geçen yıl genişleten Melis, gözümüzün önünde büyürken üretmeye ve kendini geliştirmeye devam etti.

Söz ve müziği Melis Fis ve Mert Çalışkan'a düzenlemesi ise Sezer Dinç'e ait olan yeni şarkı ‘Bir Ömür Daha’ya sosyal platformlarda ilgi büyük. Melis aynı zamanda bu şarkı ve görselleri ile daha olgun ve büyümüş bir Melis’i dinleyicisine göstermek istemiş.

Ben gerek şarkıyı gerekse Can Özen yönetmenliğinde çekilen video klip çalışmasını çok beğendim. Şarkı ve video Melis’in yeni dönemine geçişi gayet güzel yansıtmış. Her çalışmada farklı yönlerini keşfeden ve bunu dinleyici ile paylaşan Melis’in bu yolculuğunda yeni neler yapacağını bekleyip göreceğiz.