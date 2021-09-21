iOS 15 ile gelen yenilikler

Genç girişimcilerin teknolojinin desteği ile hayalden gerçeğe dönüşen fikirleri her geçen gün günlük yaşama daha çok artı değer katıyor. Bu girişimlerden biri de BlindLook.

“Sosyalleşmek için kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir dünya” hayaliyle ortaya çıkan BlindLook uygulaması, görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bu özel girişimin Google ve Youtube ile olan işbirliği de önemli bir nokta. Google Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Sırma Süren'le bu işbirliğinin detaylarını konuştuk.

Google ve YouTube, erişilebilirliğe ilişkin nasıl bir yaklaşım benimsiyor?

Erişilebilirlik kavramı temelde bizi çevreleyen dünyayla “olduğumuz şekilde” bağlantı kurabilmemizi ifade ediyor. Ancak engelli bireyler, günümüzde erişilebilirlik açısından yeterli ve eşit fırsatlara sahip değiller ve bu nedenle milyonlarca insan her gün birçoğumuz için akla gelmesi bile güç olan zorluklarla karşı karşıya.

Google olarak herkesin online imkanlardan özgürce faydalanabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Erişilebilirliği herkes için mümkün hale getirmek temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Google CEO’su Sundar Pichai’nin şu sözleri de erişilebilirliğe ilişkin yaklaşımımızı çok net özetliyor: “Herkes için ürün ve hizmet geliştirmek istediğimizi söylediğimizde bunu öylesine söylemiyoruz. Erişilebilirlik, hem misyon beyanımızda hem de şirket değerlerimizin özünde yer alıyor. Bize göre bir sorun herkes için çözülene kadar çözülmüş sayılmaz. Teknolojinin büyük vaadi herkese hedeflerine ulaşmak için aynı gücü vermektir. Birilerinin önünde engeller olduğu sürece yapılması gereken işler var demektir.”

Bu bağlamda Google olarak her bir ürün tasarımının daha ilk aşamalarından ürünün yayınlanmasına kadar geçen tüm süreçlerde erişilebilirliği temel unsur yapmaya önem veriyoruz. Ayrıca dünyanın her yanında geliştiricileri ve yayıncıları ürün ve uygulamalarını erişilebilirliğe öncelik vererek tasarlamaları ve oluşturmaları konusunda teşvik ediyoruz. Uygulamaların erişilebilir olması yalnızca dünya üzerindeki yaklaşık 1 milyar engelliye eşit erişim imkanı sunuyor. Ayrıca herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin de deneyimlerini özelleştirerek bunlardan yararlanmalarına olanak veriyor.



