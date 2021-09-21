iOS 15 ile gelen yenilikler

“Sosyalleşmek için kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir dünya” hayaliyle ortaya çıkan BlindLook uygulaması, görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Bu özel girişimin Google ve Youtube ile olan işbirliği de önemli bir nokta. Google Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Sırma Süren'le bu işbirliğinin detaylarını konuştuk.
Google ve YouTube, erişilebilirliğe ilişkin nasıl bir yaklaşım benimsiyor?
Erişilebilirlik kavramı temelde bizi çevreleyen dünyayla “olduğumuz şekilde” bağlantı kurabilmemizi ifade ediyor. Ancak engelli bireyler, günümüzde erişilebilirlik açısından yeterli ve eşit fırsatlara sahip değiller ve bu nedenle milyonlarca insan her gün birçoğumuz için akla gelmesi bile güç olan zorluklarla karşı karşıya.
Google olarak herkesin online imkanlardan özgürce faydalanabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Erişilebilirliği herkes için mümkün hale getirmek temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Google CEO’su Sundar Pichai’nin şu sözleri de erişilebilirliğe ilişkin yaklaşımımızı çok net özetliyor: “Herkes için ürün ve hizmet geliştirmek istediğimizi söylediğimizde bunu öylesine söylemiyoruz. Erişilebilirlik, hem misyon beyanımızda hem de şirket değerlerimizin özünde yer alıyor. Bize göre bir sorun herkes için çözülene kadar çözülmüş sayılmaz. Teknolojinin büyük vaadi herkese hedeflerine ulaşmak için aynı gücü vermektir. Birilerinin önünde engeller olduğu sürece yapılması gereken işler var demektir.”
Bu bağlamda Google olarak her bir ürün tasarımının daha ilk aşamalarından ürünün yayınlanmasına kadar geçen tüm süreçlerde erişilebilirliği temel unsur yapmaya önem veriyoruz. Ayrıca dünyanın her yanında geliştiricileri ve yayıncıları ürün ve uygulamalarını erişilebilirliğe öncelik vererek tasarlamaları ve oluşturmaları konusunda teşvik ediyoruz. Uygulamaların erişilebilir olması yalnızca dünya üzerindeki yaklaşık 1 milyar engelliye eşit erişim imkanı sunuyor. Ayrıca herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin de deneyimlerini özelleştirerek bunlardan yararlanmalarına olanak veriyor.
Kullanıcı kitlesi hayli geniş olan Instagram'ın güvenlik ve gizlilik söz konusu olduğunda da üzerinde büyük bir sorumluluk var. Bu açıdan atılan yeni adımlar da kesinlikle önemli. Peki Instagram, yeni neler sunuyor? Yakından bakalım:
18 yaş altı kullanıcıların hesaplarının varsayılan ayarı gizli hesap olacak
Instagram, gençlerin tanımadığı veya iletişime geçmek istemediği yetişkinlerin kendileriyle iletişime geçmelerini engellemek için en iyi yolun gizli hesap olduğuna inanıyor. Bu yüzden, bu haftadan itibaren 18 yaş altı (AB için 16 yaş altı) gençler yeni bir Instagram hesabı açtığında hesabın varsayılan ayarı gizli hesap olacak.
Gizli hesaplar sayesinde insanlar içeriklerini kimlerin görebileceğini ve etkileşime girebileceğini kontrol edebiliyor. Hesabınız gizliyse gönderilerinizi, hikayelerinizi ve Reels videolarınızı görebilmek ve onlara yorum yapabilmek için insanların sizi takip etmesi gerekiyor. Ayrıca, sizi takip etmeyen insanlar Keşif veya etiketler (hashtag) altında içeriklerinizi göremiyor.
Bugüne kadar Instagram, yeni bir hesap açtıklarında gençlerden herkese açık ve gizli hesap arasında seçim yapmalarını istiyordu. Fakat Instagram’ın yakın zamanda yaptığı araştırmaya göre gençler daha gizli bir deneyimi tercih ediyor. Öyle ki, test sürecinde yeni bir hesap açan her 10 gençten 8’i varsayılan gizli hesap ayarını tercih etmiş.
Beklendiği gibi iOS 15 ilk kez bu etkinlikte duyuruldu. iOS 15 ile birlikte değişecek pek çok özellik ve gelecek yeni özellikler de yine bu etkinlikte kendine yer buldu. FaceTime ise bu geceye damga vuran uygulama oldu. Apple'ın özellikle pandemi döneminde kitlesini hızla büyüten Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi platformlara ciddi bir rakip yarattığı dikkat çekiyor.
Bu nedenle öncelikle FaceTime'daki yenilikleri anlatarak başlayayım. FaceTime aramalarının daha doğal ve gerçekçi olması için uygulamaya uzamsal ses özelliği eklenmiş. Bu sayede aynı odada ya da ortamdaymış gibi bir görüşme imkanı mümkün oluyor. Ayrıca makine öğrenimi destekli gürültü engelleme özelliği de ortamdaki istenmeyen seslerin karşı tarafa iletilmesini engelliyor.
FaceTime görüşmelerini Android ve Windows cihazlardan da yapabilmek artık mümkün. Ekran paylaşma ve görüşmedeki kişilerle birlikte müzik dinleyip film izleyebilme ve arka planı bulanıklaştırma gibi özelliklerin yanı sıra FaceLink kullanarak toplantı adreslerini oluşturabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Tüm bu özelliklerle birlikte gelen FaceTime; Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi platformları oldukça terleteceğe benziyor.
iOS 15'teki yenilikler elbette FaceTime ile sınırlı kalmadı. iMessage'a gelen 'Shared With You' isimli özellik, mesajlaştığınız kişiyle paylaştığınız bağlantı ve fotoğrafların otomatik olarak Apple News ve fotoğraflar uygulamasına eklenmesine imkan veriyor. Dahası, 'Rahatsız Etmeyin' modu aktif edildiğinde artık iMessage üzerinden rahatsız edilmek istemediğinizi herkes görebilecek. Bu sayede telefonunu rahatsız etmeyin moduna alan birisine mesaj gönderilirse mesaj gönderen kişi uyarılıyor.
Bildirimler, büyük uygulama simgeleri ve avatarlar sayesinde daha anlaşılabilir hale gelirken bildirim özetleri için zamanlama seçeneği sunulması da dikkatlerden kaçmıyor. iPhone kullanıcıları belirledikleri herhangi bir zamanda bildirim özetlerini toplu olarak alabiliyor. Kesinlikle zaman kazandıran bir özellik.
Bildirimler artık daha da kişiselleştirilmiş durumda. Öyle ki; çalışırken, uyurken, araç kullanırken gibi farklı durumlarda bildirimlerin kimlerden geleceğini belirleme şansınız olacak. Örneğin çalışırken sadece iş arkadaşlarınızın size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Instagram, Facebook çatısı altında uzun yıllardır varlığını sürdüren ve gün geçtikçe büyüyen bir platform. Güvenlik cephesinde de pek çok özellik sunan şirket, buna karşın kullanıcıların hesaplarını çaldırmasını bir noktaya kadar önleyebiliyor.
Son günlerde hesabı çalınanların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Öyle ki, hesaplar çalındıktan sonra da bu çalıntı hesaplar üzerinden yeni bir vurgun için siber saldırganlar başka kurbanlarına yöneliyor. Peki bu saldırılardan korunmak için ne yapmak gerekiyor?
Instagram'ın bu konuda kullanıcılarına bir dizi önerisi var ve bu platformda bir hesabı olan herkesin bu noktalara çok dikkat etmesi gerekiyor.
Instagram'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu satırlara yer verilmiş:
"Bazı kullanıcılarımız, kendini Instagram gibi gösteren hesapların direkt mesaj üzerinden hesap ve şifre bilgilerini paylaşmalarını istediğini bildirdi. Bu durum bir şifre tuzağı (phishing) örneği ve kötü aktörlerin, insanların e-posta ve sosyal medya gibi hesaplarına erişim sağlamak için sıkça kullandıkları bir yöntem. Bu kötü aktörler, insanları mesajlara yanıt vermeye veya zararlı bağlantılara tıklamaya teşvik etmek adına taktiklerini devamlı değiştiriyor ve geliştiriyor. Kötü aktörleri platformumuzdan uzak tutmak adına teknolojimizi sürekli geliştiriyoruz ve insanları şüpheli bağlantılara tıklama konusunda dikkatli olmaya ve uygun aksiyonu alabilmemiz adına şüpheli mesajları bildirmeye teşvik ediyoruz."
Instagram'ın açıklamalarına bakıldığında kurbanların daha çok 'phishing' denilen şifre tuzağına düştüğü dikkat çekiyor. Bu noktada Instagram kendi önlemlerini alsa dahi kullanıcı olarak güvenilir olmayan hiçbir link'e tıklamamak gerekiyor.
Google, pandemi şartları nedeniyle Google i/o etkinliğini bu yıl internet üzerinden gerçekleştirdi. Etkinliğin internetten yapılması ile birlikte etkinliği canlı takip etmek isteyenler de ücretsiz olarak Google i/o etkinliğini izleme şansı yakaladı.
Öncelikle Android 12 ile başlayalım. Google'ın mobil işletim sistemi Android, yeni yüzüyle karşımıza ilk kez çıkmış durumda.
Android 12, görsel açıdan neredeyse baştan aşağı yenilendi. Artık kişiselleştirilebilir bir deneyim sunmayı amaçlayan Google, özel bir renk paleti ve yeniden tasarlanmış widget’larla telefonunuzu tarzınıza uygun şekilde özelleştirmenize izin verecek.
Duvar kağıdınızı tarayarak hangi renklerin daha baskın olduğunu görebilecek olan Android 12, bu renkleri uyumlu bir şekilde işletim sistemine uygulayacak. böylelikle duvar kağıdı, kilit ekranı, ses kontrolleri, ve bildirim çubuğu bir arada çok daha iyi gözükecek.
Bir Android 12 cihazı alıp aldığınızdan itibaren uyguladığınız dokunma ve kaydırma işlemleri, sistemi daha canlı hissetmenize olanak sağlayacak. Şirket uygulanılan animasyonlar sayesinde çok daha canlı bir deneyim sunacak.
Android ile çalışan cihaz sayısı 3 milyarı aştı
Google i/o etkinliğinde Android cihazların ne kadar büyük bir kitleye ulaştığı da vurgulandı. Yapılan açıklamada bugün itibariyle Android yüklü cihazların sayısının 3 milyarı aştığı kaydedildi. Müthiş bir rakam. 2017 yılında bu rakam 2 milyar seviyelerindeydi ve 4 yıl gibi kısa bir sürede Google, bu sayıyı 1 milyar daha artırmayı başarmış.
Birçoğumuz farkında olmasak da siber dolandırıcılar bir an olsun boş durmuyor ve kurbanlarına ulaşmak için sınırları zorluyor. App Store da saldırganların ilk hedeflerinden sadece biri. Öyle ki, Apple'dan yapılan açıklamaya göre, sadece 2020 yılında toplam değeri 1.5 milyar doları aşan dolandırıcılık amaçlı çok sayıda potansiyel işlem engellenmiş. Müthiş rakam!
App Store’u kullanıcıların uygulamaları bulmalarını sağlayan güvenli ve güvenilir bir yer olarak tutmayı hedefleyen Apple, bir koruma yöntemi olarak dolandırıcılık amaçlı geliştirici ve kullanıcıları belirleyip bunlarla ilgili gerekli işlemleri gerçekleştiriyor.
App Store’un iPhone’da kullanıma sunulduğu ilk günden bu yana mevcut olan bu tehditler, yıllar içinde hem daha geniş bir ölçek hem de daha gelişmiş özellikler kazandı. Aynı şekilde Apple da kullanıcılara ve geliştiricilere yönelik bu tehditlerle mücadele etmeyi amaçlayan kararlı adımlar atarak bu tehditlere karşılık vermek için yaptığı çalışmaların kapsamını genişletti. Bu kötü amaçlı aktörlerin, konum verilerinden ödeme ayrıntılarına kadar kullanıcıların en hassas bilgilerini kötüye kullanmalarını engellemek için perde arkasında ciddi bir kaynak yatırımı yapılıyor.
Şirketin gelişmiş teknolojilerle birlikte insan uzmanların sağladığı katkılardan yararlanması, müşterilerin sadece 2020 yılında değeri 1,5 milyar doları aşan dolandırıcılık amaçlı potansiyel işlemlerden korunmasını sağladı. Bu sayede kullanıcıların paralarını, bilgilerini ve zamanını çalmaya yönelik girişimler engellenirken riskli ve güvenlik açığına sahip yaklaşık bir milyon yeni uygulamanın kullanıcılara ulaşması önlendi.
Oyunu yavaş yavaş, her yeri kurcalayarak oynamaya çalıştım ve haritadaki her kilidi açarak yaklaşık 12 saatte Resident Evil Village'ı bitirdim. Yüksek fiyatına karşın hayli kısa bir oyun süresinden söz ediyoruz. Ancak oyunun sunduğu atmosfer, müzikler, efektler ve bunun gibi pek çok detay ince ince işlenmiş. Oyun aslında basitçe sizi kurguda ne varsa oraya doğru hızla yönlendiriyor. Yolunuzu kaybetme şansınız pek yok.
Oyunun başında Ethan ile daha hiçbir şeyden haberimiz yokken gece karanlığında ilerlerken duyduğumuz o sesler, adrenalini artıran müzikler... YouTube üzerinden de izlemeyi deneyebilirsiniz, ancak oynarken ben iki ileri bir geri gidebildim ilk anlar. Belki biraz tadını çıkarmak için, belki de gerçekten ışıkları kapatıp kulaklığı takıp oynadığımda beni rahatsız ettiğinden... Ama tüm bunlar bile zaten serinin bu son oyununun doğru bir noktada olduğunu gösteriyor.
Oyunun sunduğu hikayeden zevk alabilmek için oyunu dikkatli bir şekilde oynamak, detayları gözden kaçırmamak gerekiyor. Yoksa hikayedeki birçok noktada boşluk olduğunu düşünebilirsiniz. Yani girdiğiniz odalarda tüm notları okuyun, bu sayede hem hikayeyi adım adım kavrayacak hem de neyle yüzleşeceğinizi göreceksiniz. Elbette bu notların arasında düşmanlarınızın zaafını da fark edecek ve saldırırken bu notların faydasını göreceksiniz.
Oyundaki bütün notları bulmak, hazineleri, birleştirilebilen eşyaları ve saklanmış kristalleri fark etmek için oldukça dikkatli ilerlemeniz gerekiyhor.
Biraz oyun hikayesinden bahsedelim. Resident Evil BioHazard'dan da hatırlayacağınız Ethan Winters'ın hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. Eşi mia ile 'rosemary' isminde bir kızları olmuş. Ethan her ne kadar Louisiana'da yaşadıklarını unutmak istese de her an orayı, orada yaşanılanları düşünüyor. Mia ise bu olaylardan pek bahsetmek istemiyor. Ethan, Rose'u yatırdıktan sonra Mia ile akşam yemeği yemek için masaya oturduğu esnada elektrikler gidiyor ve olaylar başlıyor.
AirTag, prensipte eşyalarınızı bulmanızı sağlayan bir minik alıcı gibi düşünebilir. Siz bu cihazı çantanıza, anahtarınıza veya sizin için değerli olan herhangi bir eşyanızın içine/yanına yerleştiriyorsunuz. Sonrasında ise artık o eşya uzağınızda da olsa bulunabilir bir hale geliyor. Peki ama nasıl?
Bul uygulaması uzun yıllardır Apple'ın en kullanışlı özelliklerinden biri ve aktif olarak pek çok kullanıcı bu özellikten yararlanıyor. AirTag de bu uygulama üzerinden kullanıcıya ulaşıyor.
AirTag'i eşyanızın yanına koyduktan sonra bu uygulamayı kullanarak yerini hızlıca bulabiliyorsunuz. 'Hey Siri, cüzdanımı bul' diye seslendiğinizde sadece sesi takip etmeniz yeterli. Cüzdanınız veya herhangi bir şeyanızı odadınızın bir köşesinde kolayca bulmanız kulağa hoş geliyor.
Sık sık eşyalarını unutan birisi değilsem de insanlık hali elbette anahtarımı, cüzdanımı ve hatta çantamı bir yerde unutabilme ihtimalim her zaman var. Şimdi çantamın içine bir tane AirTag yerleştirdim ve çantamın bulunduğu yeri Bul uygulaması üzerinden görebiliyorum. Tabii bu noktada akıllara şu soru geliyor? Batarya ömrü ne kadar?
O konuda içiniz rahat olabilir, çünkü Apple bir yılı aşkın bir süre dayanan pil ömründen bahsediyor. Kaldı ki içindeki pili değiştirmek ve yıllar boyu bu ürünü kullanabilmek de mümkün. Bu da bence önemli bir avantaj sağlıyor.
AirTag’iniz yakındaysa iPhone’unuz Tam Konum Bulma özelliği ile sizi doğrudan ona yönlendirebiliyor. Ultra Geniş Bant teknolojisi ile birlikte AirTag ile aranızdaki mesafeyi ve hangi yöne gitmeniz gerektiğini görebiliyorsunuz.
Peki AirTag ile kayıp eşyanızı nasıl bulabiliyorsunuz? Hemen her yerde AirTag'e ulaşmak mümkün mü? Bu sorunun yanıtı maalesef hayır. Bu noktada Apple'ın kurduğu ekosistemin altını çizmek gerekiyor: Örneğin bir eşyanızı spor salonu veya bir kafe gibi uzak bir yerde unuttunuz. Dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca iPhone, iPad ve Mac’ten oluşan Bul ağı AirTag’inizi bulmanıza yardımcı oluyor. Yani Apple cihazlarının bulunduğu herhangi bir yere AirTag'inizin yakın olması yeterli. Bu nedenle kayıp eşyanızın birçok farklı senaryoda kolayca bulunabilmesi mümkün.
Selene, bizim baş kahramanımız ve uzay aracıyla birlikte bir gezegene çakılıyoruz. Ama yara almadan da bu kazadan kurtulmayı biliyoruz. Vardığımız gezegenin ismi ise Atropos... Düşen uzay aracından çıkıp maceraya başladığımda şunu fark etmem çok fazla vaktimi almadı: Her öldüğümde başa sardım. Yani bu oyunda check-point sistemi biraz farklı işlenmiş.
Oyun da bu konuda sizi yönlendiriyor. Herhangi bir uçurumdan düştüğünüzde gücünüzün bir kısmı gidiyor ve yine düştüğünüz noktanın yanı başında oyuna devam edebiliyorsunuz. Ancak gücünüz tamamen yok olduğunda oyun sizi en başa atıyor. Yani her öldüğünüzde uzay aracının tekrar düştüğünü ve yeniden silahsız bir şekilde ayağa kalkıp oyuna başladığınızı görüyorsunuz.
Öyle ya, her yeni başlangıcınızda elinizde sadece basit bir silah oluyor ve bu silahın üstüne aldığınız her şey sıfırlanıyor. Yani aldığınız her şey gidiveriyor ve tekrar bunları toplamak durumunda kalıyorsunuz. Adını hak eden bir sistem kurmuşlar...
Başlangıçta umursamam da bir noktadan sonra sinir bozucu hale gelen bir durum bu. İstiyorum ki öldüğüm noktanın yakın bir yerinde başlayayım. Ama yok, en başına dönüyor ve her şeye yeniden başlıyorsunuz.
Ancak oyun, bu sistem çerçevesinde oyuncuya ödül vermeyi de ihmal etmiyor. Bu özellikler genel olarak haritada çok daha rahat hareket etmenizi sağlarken, bazen de daha önceden ulaşamadığınız alanlara erişmenizi sağlıyor. Karakteriniz her ayağa kalktığında 'bu sefer başaracağım' dediğini görüyorsunuz.
Bildiğiniz gibi uzun bir süredir YouTube'un çocuklar için pek çok sakıncalı videoya sahip olduğunu konuşuyoruz. Oysa ebeveynler çocukları için güvenilir ve içeriklerinin faydalı olabileceği bir video portali hayal ediyor. YouTube Kids de işte tam da böyle bir ihtiyaçtan ortaya çıkan yepyeni bir video platformu. Ayrı uygulaması olan, ayrı internet sitesi olan ve sadece çocuklara hitap eden yeni bir portal.
21 Nisan 2021 tarihinden itibaren (bugünden itibaren) YouTube Kids artık Türkiye'de kullanılabilecek. Bugüne dek 106 ülkede 44 farklı dilde hizmet veren ve çocukların fazlasıyla beğendiği YouTube Kids'in içeriği tamamen çocuklara özel olarak hazırlanıyor. YouTube çatısı altında olsa da YouTube ile doğrudan bir ilgisi yok ve ayrı bir platform olarak düşünebilirsiniz.
YouTube Kids uygulaması, çocukların yeni içerikleri ve ilgi alanlarını kendi başlarına keşfetmelerini hem daha kolay hem daha eğlenceli hale getirirken ebeveynlerin de bu yolculuklarında onlara rehberlik etmesini kolaylaştırıyor. Çocuklar, YouTube Kids’de yer alan kategorilerde bulunan kanallar ve çalma listeleri ile yeni içerikler hakkında bilgi edinme ve eğlenme olanağı buluyor.
YouTube Kids çatısı altında farklı farklı kategoriler bulunuyor. Bazıları ise şöyle: Öğrenme & Hobiler, Sanat & El Sanatları, YouTuberlar & Aile Vloggerları, Müzik & Dans, Oyuncak & Oyun.
YouTube Kids pek çok açıdan ebeveynleri tatmin edecek bir platform. Örneğin ebeveynler, YouTube Kids üzerinde çocuklarının izlemesini istedikleri video, kanal veya koleksiyonları seçebilme şansına sahip. Ayarları değiştirmek için, çocuklarına özel profil seçip ve yalnızca onaylı içerik seçeneğini işaretleyebilirler.
Sonrasında da karşılarına, arasından seçim yapabilecekleri bir kanal, koleksiyon ve video yelpazesi çıkıyor. Koleksiyonlar, "Yalnızca Onaylı İçerik" modunu kullanırken çocukların izleyebileceği içerikleri seçmenin kolay bir yolu. Ebeveynler, Koleksiyonlar ile güvenilir iş ortaklarımız ve YouTube Kids ekibinin bilim, müzik, öğrenme, okuma gibi konulara göre gruplandırılmış kanal seçkilerini kolayca onaylayabilirler. Çocuklar bu modda uygulama içinde arama yapamaz. Bu seçeneğin tercih edilmesi durumunda çocukların görmesi istenen içerikler yaş grubuna göre de belirlenebilir.
Apple dendiğinde akla ilk gelen nokta elbette ürünlerin tasarımları. Uzun yıllardır hangi Apple ürününü görmüş olursak olalım bu ürünlerde estetik bir dokunuş olduğunu biliyoruz. 20 Nisan akşamı tanıtılan ürünler de özellikle farklı renk seçenekleriyle öne çıkıyor.
Apple'ın yeni telefon modellerinden iPhone 12 ile iPhone 12 mini, bu açıdan yeni bir renk kazandı. Artık yeni modeller arasında mor kasayı da göreceğiz. Mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 23 Nisan Cuma gününden itibaren ön siparişle satışa sunulacak ve 30 Nisan Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.
Telefon tarafındaki tek güncellememiz ise bununla sınırlı. Ancak Apple'ın az önce bahsettiğimiz gibi yepyeni ürünleri de boy gösterdi.
Gelelim yeni nesil Apple iMac'e... Bu ürünün en dikkat çeken noktası ise Apple'ın ürettiği yeni Apple M1 işlemcilerden güç alıyor olması. Yeni iMac’te 24.5 inç büyüklüğünde 4K bir ekran bulunuyor. Ekranın çerçevesinin özellikle köşe noktalarında daralmış olması dikkat çekiyor. Ekranın alt kısmında “çene” olarak tabir edilen bölümün büyüklüğü göze çarparken, ekranın arkasının tamamen düzleşmiş olması da gözden kaçmıyor. Apple’dan yapılan açıklamada hacmin yüzde 50’yi aşkın bir oranda küçültüldüğü belirtildi. Ekran renk sıcaklığını da Apple’ın True Tone teknolojisiyle otomatik olarak ayarlıyor.
Yeni iMac’lerin en ön plana çıkan tarafıysa elbette renkleri ve tasarımı oldu. Daha önce yalnızca gri renkle piyasaya sürülen model, bu kez gökkuşağındaki renklerle piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, cihazı satın alırken sunulan 7 renk seçeneğinden birini seçebilecekler. Yeni iMac serisi, tasarım konusunda da bir önceki modellerden kendisini ayırıyor.
Apple'ın etkinlikleri her zaman heyecanla beklenir ve bu zirvelerde tüm sene konuşulacak cihazlar ve diğer çözümlerle ilk kez karşılaşırız. Geçen yılın ikinci yarısında art arda etkinlikler düzenleyen Apple, 2021'in ilk etkinliğini ise 20 Nisan'da yapacağını duyurdu. Biz bunu elbette önce Apple'ın sesli asistanı Siri'den öğrendik.
Siri, kendisine “Bir sonraki Apple etkinliği ne zaman?” diye sorulduğunda “Özel etkinlik, 20 Nisan Salı günü Cupertino, Kaliforniya’daki Apple Park’ta. Tüm detayları Apple.com’dan öğrenebilirsiniz” yanıtını veriyor. Sonrasında da çok geçmeden Apple, bu tarihi doğruluyor ve resmi açıklama yapıyor.
TSİ 20.00'da başlaması beklenen etkinliğin içeriği ise net olarak bilinmiyor. Ama her zaman olduğu gibi bazı tahminlerimiz de var.
Şirketin Spring Loaded ismini verdiği zirvede AirTags ve yeni nesil iPad Pro modellerini görücüye çıkarması bekleniyor. Apple'ın tanıtması beklenen yeni iPad modelinin mini-LED ekranlı ve daha hızlı işlemcili olması bekleniyor.
Diğer yandan Apple'a yakın kaynaklar, şirketin üzerinde kamera ve HomePod hoparlör bulunduran bir Apple TV modeli üzerinde çalıştığına dikkat çekiyor.
Apple'ın yeni Apple TV modelinin haricinde ekrana sahip olan akıllı bir hoparlör üzerinde çalıştığı da paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Amazon’un Echo Show'u ve Google’ın Nest Hub'ını andıran yeni ürün, iPad ve HomePod ürünlerinin bir karışımı olacak.
Bir kısım iddia ise Apple'ın yeni bir AirPods modelini görücüye çıkarabileceğinin altını çiziyor. Bildiğiniz gibi kulaklık tarafında son olarak AirPods Max ile tanışmıştık.
PlayStation 5, en büyük güncellemelerinden biriyle oyuncularının karşısına çıkıyor. Resmi blog sitesinde ise bu güncelleme ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Oyun boyutlarının yüzlerce GB seviyelerine çıkması hem PC hem de konsol tarafında oyuncuları zorlayan bir durum. Devasa boyutlardaki güncellemeleri yüklemek bir kenara, bu oyunları depolamak da ayrı bir sıkıntı.
Bu çerçevede PlayStation 5 için harici USB depolama aktif hale getiriliyor. Oldukça önemli bir yenilikten söz ediyoruz. Belirlenen uyumlu disklerle çalışacak olan bu özellik sayesinde depolama alanınız dolduğunda herhangi bir oyunu silmek zorunda kalmayacaksınız. Böylece oyunları silip sonradan uzun uzun yükleme sürelerini beklemenize gerek kalmayacak.
Ancak bir hatırlatmada da bulunmak gerekiyor: Bu oyunları oynamanız mümkün değil; sadece depolayabiliyorsunuz ve cihaza kopyalamanız halinde oynanabilir hale geliyor.
Bu özelliğin harici M2 SSD desteği ile karıştırılmaması gerekiyor. Sony M.2 SSD’ler ile depolama alanını genişletme imkanı sunan özellik üzerinde halen çalıştığını duyururken, herhangi bir tarih paylaşmadı.
Daha fazla kişiselleştirme ve gelişmiş kontrol için Game Base menüsünde iyileştirilmelere gidildi. Partiler ve Arkadaşlar arasında hızlıca geçiş yapmaktan, bildirimleri açıp kapatmaya kadar birçok özellik artık çok daha hızlı.
Diablo II: Resurrected, Diablo II'nin yenilenmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Oynanış dinamiklerinden müziklere hemen her şey aynı. Yani oyunda hiçbir kayıp yok, tüm bunlara ilaveten çok daha başarılı grafikleriyle oyunu deneyimleme şansı buluyorsunuz. Diablo II: Resurrected henüz satışa çıkmadı, ancak teknik alfa sürecinde oyunu oynama şansı bulanlardanım. Şimdilik sınırlı sayıda karakter var ve oyuna bu karakterlerden birini seçerek (ben Barbarian'ı seçtim) başlayabiliyorsunuz.
Karakter seçim ekranı dahil oyundaki grafikler tamamen yenilendi. Barbarian karşınızda...
Teknik Alfaya katılma hakkı elde eden oyuncular 3 farklı sınıftan birini seçip oyunun ilk iki Bölümünü (Act) baştan sona oynayabiliyor. Silahlı yakın dövüş ustası, acımasız Barbar (Barbarian), çevik ve hızlı Amazon (Amazon) ya da efsunların efendisi Büyücü’yle (Sorceress), Düzenbazların (Rogue) intikamını almak için kutsal Manastırda savaşırken Izdırabın Kızı Andariel’le yüzleşiyorsunuz. Ardından gizemli doğuya doğru yola çıkın ve Lut Gholein’in ıssız çöllerini aşarak Azap Lordu Duriel’le hesaplaşacaksınız. Alfa boyunca üst seviye sınırı bulunmuyor, dolayısıyla tüm katılımcılar karakterlerini Teknik Alfa’nın sonuna kadar dilediklerince güçlendirmeye devam edebilecek.
Oyun yükleme ekranı da bildiğimiz gibi... Özlemişiz!
Diablo II: Resurrected, 4K çözünürlüklü güncellenmiş görseller ve fizik tabanlı ful 3D görüntü desteğinin yanı sıra yeniden Mastering edilmiş Dolby Surround 7.1 sesleriyle geliyor. Teknik Alfa boyunca oyundaki tüm unsurlar halen geliştirme aşamasında olsa da Blizzard, oyunculardan gelecek her türlü geribildirimi dört gözle beklediklerinin altını çiziyor. Bu süreçte test edilecek özelliklerden bazıları arasında otomatik altın toplama, karakterler arası paylaşımlı sandık ve kontroller desteği bulunuyor.
Sony, PS3 ve PS Vita özelinde önemli bir karara imza attı ve PS4 ile PS5'e yoğunlaşılması adına bu eski sistemlerin erişimlerinde kısıtlamaya gitti. PlayStation Store, PS3 ve PS Vita üzerinden ilerleyen aylarda erişime kapatılacak. Diğer yandan PSP (PlayStation Portable) için kalan satın alma işlevi de 2 Temmuz 2021'de kullanımdan kaldırılacak.
Bunun sizin için anlamı ne?
Artık oyunlar ve video içerikleri dahil olmak üzere PS3, PS Vita ve PSP dijital içerikleri satın alamazsınız.
Ayrıca artık PS3, PS Vita ve PSP'deki oyunlar aracılığıyla oyun içi alışveriş yapamayacaksınız.
Doom 3: VR Edition gelecek hafta PlayStation VR için çıkarak, şu ana kadar dünya çapında 500’den fazla başarılı oyunun ve deneyimin yer aldığı PS VR içerikleri arasına katılacak. Bu içerikler arasında sinema uyarlaması Vader Immortal: A Star Wars VR Series’den, Paper Beast gibi kuralları bozan bağımsız oyunlara kadar geniş bir seçki yer alıyor.
Gerilim dolu korku oyunlarından, düşünmenizi sağlayacak bulmacalara ve hatta zihninizi boşaltmanıza imkan tanıyan rahatlatıcı oyunlara kadar farklı kategorilerden birçok oyun söz konusu.
Özellikle korku oyunları söz konusu olduğunda VR'ın etkisini hissetmemek mümkün değil. Peki hangi PlayStation VR için hangi oyunlara öncelik vermeli ve deneyimlemelisiniz? İşte Sony'nin oyun önerileri:
Gerilim / Korku oyunları
Resident Evil 7: Biohazard (Capcom)
Until Dawn: Rush of Blood (SIE)
Bugünün dünyasının en önemli konu başlıklarından biri hiç şüphesiz hacker'lara karşı verilerimizi korumak. Pek çok dünya devi diyebileceğimiz şirketler bile güvenlikte yetersiz kalırken, son kullanıcının da tehlikelerin farkında olup kendi önlemlerini hızlıca alması gerekiyor. Elbette trendi takip etmek de önemli. Çünkü az önce söylediğimiz gibi hacker'lar her geçen gün yeni bir siber saldırı yöntemi keşfediyor ve buna karşı hazırlıksız olanlar gafil avlanıyor.
Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan siber güvenlik uzmanı Denis Parinov'a göre Günümüzde web tehditlerinin çoğu tarayıcıda kalıyor. Verdikleri hasar içerik değiştirme, tarayıcı kilitleme veya tıklama korsanlığı, çevrimiçi gezinme, çerez doldurma gibi konularla sınırlı.
"Artık kullanıcının kötü amaçlı bir dosyayı doğrudan indirdiği durumları çok sık görmüyoruz." diyen Parinov'a göre günümüzde bir kötü amaçlı yazılımın, güvenlik çözümlerinden farklı bir şeymiş gibi gizlenmesi ve kullanıcılar açısından görünmeyen bir tehdit olarak kalması daha yaygın bir davranış.
Diğer bir deyişle zararlı yazılımlar artık çok daha başarılı bir şekilde gizleniyor ve bu şekilde hedeflerini vuruyor. Peki biz kullanıcılar olarak neler yapmalıyız?
- E-postalardan, anlık mesajlaşma programlarından ve SMS'lerden gelen şüpheli bağlantılara tıklamayın.
- İşletim sisteminizi ve uygulamalarınızı düzenli olarak güncelleyin.
- Uygulamaları yalnızca resmi mağazalardan yükleyin.
- Hesaplarınız için karmaşık ve farklı parolalar kullanın.
Öncelikle uzun yıllardır World of Warcraft'ın sıkı bir takipçisi olarak Shadowlands'e çıkacak güncelleme için bekleyişteydim ve bu etkinlikte paylaşılan video, Shadowlands'te sıkıntıların artacağını gösteriyor.
Chains of Domination güncellemesi
Sire Denathrius yenilse de Maw'ın gücü artmaya devam ediyor. World of Warcraft: Shadowlands'in bir sonraki büyük içerik güncellemesi Chains of Domination ile oyuncular Jailer'ın ümitsiz diyarının yeni derinliklerine dalarak onun kötü emellerinin gerçek yüzünü anlamaya çalışacak. Dört ahdin yenilenmiş gücünü arkalarına alan Horde ve Alliance kahramanları, Shadowlands'deki savaşı Jailer'ın karargâhına taşıyacak. Ancak Sürgün'ün (Banished One) hizmetkârlarının arasına yeni ve dehşet verici biri katılıyor. Sylvanas Windrunner tarafından ele geçirilen bu korkunç kişi, Azeroth'un kahramanlarının yüreklerine Shadowlands'in başka hiçbir yaratığının salamayacağı bir korkuyu salıyor. Evet bu kişi Anduin'den başkası değil maalesef. Zaten ara videolarla ufak ufak bu aşamaya gelmek için hazırlanmıştık.
Jailer, emellerini gerçekleştirecek bir anahtarın peşinde ve sırf onu bulabilmek için Maw'ın yitip gitmiş bir bölgesinden bir parçayı kendine çekiyor. Yeni güncelleme ile birlikte Kadim Sırlar Şehri Korthia'da cevaplar ararken yeni görevler ve açık dünya aktivitelerine katılacağız.
Güçlerini yeniden toplayan Kyrian, Night Fae, Necrolords ve Venthyr'lerle birlikte dört ahdi bir araya getirecek bir göreve çıkarken birlikte Jailer'ın bölgesine saldıracağız.
Sanctum of Domination'da Torghast'ın keşfedilmemiş köşeleriyle yüzleşeceğiz. Gerçek Eye of the Jailer'la karşılaşırken Tarragrue'yu alt ederek Banshee Queen'in karşısına çıkacapız.
World of Warcraft Burning Crusade Classic için geri sayım
Satın aldığınız telefonların Android ya da iPhone olması, cihazın ikinci eldeki değerini de fazlasıyla değiştiriyor. Yapılan bir araştırma, iPhone'ların değerini Android cihazlara göre daha uzun süre koruyabildiğini ortaya koydu.
BankMyCel tarafından yapılan araştırma, bilinen bir gerçeği tekrar hatırlattı. Android telefon modellerinin iPhone'lara kıyasla daha hızlı bir şekilde değerini yitirdiği ifade edilen raporda; 48 ay sonra iPhone tarafında yüzde 66, Android cihazlarda ise yüzde 81’e kadar değer kaybı yaşanabiliyor.
Peki her iki işletim sistemi arasında neden bu denli büyük bir fark var? Elbette iPhone'ların uzun yıllar değerini korumasında Apple'ın pazarlama stratejileri önemli bir role sahip. Diğer yandan Apple tek başına iPhone'larla pazarda bir seçenek olabilirken, Android cihazlarını üreten pek çok teknoloji devi var.
Apple'ın eski iPhone modellerine olan desteğini yıllarca sürdürmesi de iPhone'ların değerini koruyan bir durum. Örneğin iOS 14 güncellemesinin iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'lara bile yüklenebildiğini belirtelim. Bu cihazlar 2015 yılında satışa sunulmuştu ve 6. yılına giren bu telefonlara destek sürüyor.
Bir diğer etken de Android cihazların çok sık yenilenmesi. Öyle ki Apple her yıl iPhone serisini bir kez güncellerken, Android cihazların yeni modelleri sık aralıklarla karşımıza geliyor. Bu da mevcut telefonların değerinin daha hızlı kaybedilmesine yol açıyor.
Bu durum, ikinci el telefon fiyatlarında da kullanıcıların karşısına çıkıyor. iPhone'ların ikinci elde dahi (5 yıllık modeller de dahil) yüksek fiyata alıcısına ulaştığı dikkat çekiyor.
iOS 15 ile gelen yenilikler
Apple, beklendiği gibi yeni iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren büyük bir güncellemeyi kullanıma sundu. iOS 15, aktif hale geldi. Peki iOS 15 ile iPhone 6S serisini bile desteklemeyi sürdüren Apple, bu yeni güncelleme ile birlikte ne gibi yenilikleri kullanıcısına sunuyor?
1) Odak ayarlayın
Focus, kullanıcıların dikkat dağıtıcı şeyleri azaltmak ve odaklanmak istedikleri anlar için bir araç seti. Artık iPhone kullanıcıları, bildirimleri o sırada yaptıkları şeye göre filtreleyebilirler; örneğin, İş Odağı yalnızca iş arkadaşlarından ve iş için kullanılan uygulamalardan gelen bildirimlere izin vermek için çalışma saatleri içinde ayarlanabilir, Kişisel Odak, arkadaşlar ve aile ile zaman geçirirken ayarlanabilir, veya Fitness Focus, bir kullanıcının antrenman yaparken aklının dağılmamasına yardımcı olabilir. Odak kullanılırken, Mesajlar'daki (ve Slack gibi diğer varsayılan uygulamalardaki) kişilere otomatik olarak bir durum gösterilir, böylece diğerleri araya girmemesi gerektiğini bilir.
Nerede?
Kontrol Merkezi > Odak > sağlanan bir Odak veya özel bir Odak arasından seçim yapın.
Kendi özel Odağınızı oluşturmak için: Ayarlar > Odak > sağ üst köşedeki + simgesine dokunun > başlamak için bir Odak seçin
2) Sesli ve görsel güncellemelerle FaceTime aramaları
iOS 15 ile FaceTime aramaları, uzamsal ses, Portre modu, Ses Yalıtımı ve Geniş Spektrum dahil olmak üzere bir dizi ses ve video geliştirmesiyle daha da doğal hissediyor.
Uzamsal ses ile, bir Grup FaceTime aramasındaki sesler, kişinin ekranda bulunduğu yönden geliyormuş gibi duyuluyor.
Ses Yalıtımı, arka plan gürültüsünü ortadan kaldırır ve kullanıcının sesine öncelik verirken, Geniş Spektrum ise arka plan seslerinin geçmesine izin veriyor.
FaceTime'daki Portre modu, kullanıcının arka planını bulanıklaştırırken onları odak noktasına getiriyor.
Nerede?
FaceTime araması sırasında, Mikrofon Modu ve Video Efektleri kontrolleri için Kontrol Merkezi'ni açın.
3) Android veya Windows cihazlarını kullanan arkadaşlarınız ve ailenizle FaceTime
Aramayı başlatmak için iPhone kullanıcıları bir FaceTime bağlantısı oluşturabilir ve bunu Mesajlar, Takvim, Posta veya üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla paylaşabilirsiniz. Böylece Android veya Windows cihazlarını kullanan kullanıcılar bir web tarayıcısı aracılığıyla FaceTime aramasına katılabilirler. Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantı kurmak bu sayede çok kolay. Hem Apple hem de Apple olmayan cihaz kullanıcıları FaceTime bağlantısını kullanabilir.
Nerede?
FaceTime uygulaması > Bağlantı Oluştur > FaceTime aramasının adını düzenleyin > istediğiniz kişilerle paylaşın
Takvim uygulaması > yeni bir etkinlik oluşturmak için sağ üst köşedeki + simgesine dokunun > etkinliği adlandırın > Konum veya Görüntülü Arama'ya dokunun > FaceTime'ı seçin > toplantı ayrıntılarını tamamlayın ve istediğiniz kişileri davet edin
4) Memoji'yi 40'tan fazla kıyafet seçeneğiyle giydirin
Memoji çıkartmaları artık kıyafet seçenekleri ve shaka, el dalgası ve ampul anı dahil dokuzdan fazla yeni çıkartma pozu ile özelleştirilebiliyor.
Nerede?
Mesajlar > Yeni bir mesaj başlatmak için Oluştur düğmesine dokunun veya mevcut bir sohbete gidin > uygulama çekmecesindeki Memoji düğmesine dokunun > Memoji > Düzenle > Giyim > kişiselleştirmeye gidin
5) Arkadaşlarınızın ve ailenizin paylaştığı içeriğe göz atmak için Sizinle Paylaşılanları kullanın
Artık, Mesajlar'da alınan ilginç makaleler, nostaljik fotoğraflar ve TV şovları, şarkılar ve podcast önerileri, Apple News, Safari, Fotoğraflar, Apple TV, Apple Podcasts ve Apple Music dahil olmak üzere ilgili uygulamaların yeni Sizinle Paylaşılan bölümlerinde otomatik olarak görünecek. Sizinle Paylaşılanlar bölümü, içeriği kimin gönderdiğini gösteriyor ve ilgili mesajı görüntülemeyi ve konuşmayı yeniden başlatmayı kolaylaştırıyor.
Nerede?
Kişiler tarafından gönderilen alakalı içeriğin yer aldığı yeni Sizinle Paylaşılanlar bölümünü görmek için yukarıda listelenen uygulamalardan herhangi birini açmanız yeterli.
6) Canlı Metin ve Görsel Arama ile fotoğrafları etkileşimli hale getirin
Canlı Metin, iPhone'daki fotoğraflardaki metni tanıyan ve kullanıcıların kopyalayıp yapıştırma, bilgi arama ve çevirme gibi işlemler gerçekleştirmesine olanak tanıyan yeni bir özellik. Kullanıcılar, arama yapmak için bir telefon numarasının resmine veya Safari'de bir sayfa açmak için bir web adresinin resmine bile dokunabilir. Kamera uygulaması, yerel bir kafede görüntülenen Wi-Fi şifresi gibi metinleri anında tanıyabilir ve kopyalayabilir. Visual Look Up ile kullanıcılar popüler sanatlar, önemli yerler ve kitaplar, doğada bulunan bitkiler ve çiçekler ve fotoğraflarında tasvir edilen evcil hayvan türleri hakkında daha fazla bilgi edinebilir.
Nerede?
Canlı Metin: Metin içeren bir fotoğraf belirleyin > sağ alt köşedeki Canlı Metin simgesini seçin > vurgulanan metin üzerinde işlem yapın Görsel Arama: Yukarıda listelenen desteklenen kategorilerden birini gösteren bir fotoğraf belirleyin > bilgi düğmesini seçin (i) sağ altta Ara'yı seçin
7) Yeniden tasarlanan Hava Durumu uygulaması
Tamamen yeni bir tasarım, tam ekran haritalar, hava durumu verilerinin grafiksel gösterimleri ve koşullara göre değişen dinamik düzenler sunuyor. Animasyonlu arka planlar, güneşin konumunu, bulutları ve yağışı daha doğru bir şekilde yansıtıyor ve bildirimler, yağmur veya karın başlamak veya durmak üzere olduğunu gösteriyor. Yeni tasarımı kontrol etmek için Hava Durumu uygulamasını açmanız yeterli.
8) Notlar uygulaması
Notlar uygulaması artık notları hızlı bir şekilde kategorilere ayırmak için kullanıcı tarafından oluşturulan etiketlere ve önemli güncellemeleri başkalarına kolayca bildirmek için paylaşılan bir notun üyelerine @bahsetme özelliğine sahip. Tamamen yeni Etkinlik görünümü paylaşılan bir notun yakın geçmişini ve Öne Çıkanlar, değişiklikleri kimin yaptığına ilişkin ayrıntıları gösteriyor.
Nerede?
Etiketler: Notes uygulamasını açın > Yeni bir Not başlatın veya mevcut bir Notu açın > # yazın ve tercih edilen etiket adını (ör. #ev, #iş, #okul)
Bahsetmeler: Notes uygulamasını açın > Paylaşılan bir Not başlatın veya mevcut bir paylaşılan Notu açın > @ yazın ve bahsetmek için tercih edilen içeriği seçin
9) iCloud+
iCloud+, kullanıcıların E-postamı Gizle, genişletilmiş HomeKit Güvenli Video desteği gibi yeni premium özelliklerle birleştiriyor. E-postamı Gizle, kullanıcıların kişisel e-posta adreslerini gizli tutmak istedikleri zaman kişisel gelen kutularına ileten rastgele e-posta adreslerini paylaşmalarına olanak tanıyor. HomeKit Secure Video için genişletilmiş yerleşik destek, kullanıcıların Ev uygulamasında her zamankinden daha fazla kamera bağlamasına olanak tanırken, ev güvenliği video görüntüleri için depolama kapasitelerine karşı sayılmayacak uçtan uca şifreli depolama sağlıyor.
Bonus: iPhone 6S desteği
Apple, her zaman olduğu gibi eski iPhone modellerini yine göz ardı etmedi ve iOS 15'i iPhone 6S serisinde dahi kullanıma sunmuş durumda.