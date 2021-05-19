Google I/O etkinliğinde öne çıkanlar

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan siber güvenlik, teknoloji devlerini de hayli zorluyor. Apple ise yaptığı son açıklamada dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne sererken, dünyanın en büyük uygulama mağazası olan App Store'u dolandırıcılardan uzak tutmak için neler yapıldığını anlattı.

Birçoğumuz farkında olmasak da siber dolandırıcılar bir an olsun boş durmuyor ve kurbanlarına ulaşmak için sınırları zorluyor. App Store da saldırganların ilk hedeflerinden sadece biri. Öyle ki, Apple'dan yapılan açıklamaya göre, sadece 2020 yılında toplam değeri 1.5 milyar doları aşan dolandırıcılık amaçlı çok sayıda potansiyel işlem engellenmiş. Müthiş rakam!

App Store’u kullanıcıların uygulamaları bulmalarını sağlayan güvenli ve güvenilir bir yer olarak tutmayı hedefleyen Apple, bir koruma yöntemi olarak dolandırıcılık amaçlı geliştirici ve kullanıcıları belirleyip bunlarla ilgili gerekli işlemleri gerçekleştiriyor.



App Store’un iPhone’da kullanıma sunulduğu ilk günden bu yana mevcut olan bu tehditler, yıllar içinde hem daha geniş bir ölçek hem de daha gelişmiş özellikler kazandı. Aynı şekilde Apple da kullanıcılara ve geliştiricilere yönelik bu tehditlerle mücadele etmeyi amaçlayan kararlı adımlar atarak bu tehditlere karşılık vermek için yaptığı çalışmaların kapsamını genişletti. Bu kötü amaçlı aktörlerin, konum verilerinden ödeme ayrıntılarına kadar kullanıcıların en hassas bilgilerini kötüye kullanmalarını engellemek için perde arkasında ciddi bir kaynak yatırımı yapılıyor.



Şirketin gelişmiş teknolojilerle birlikte insan uzmanların sağladığı katkılardan yararlanması, müşterilerin sadece 2020 yılında değeri 1,5 milyar doları aşan dolandırıcılık amaçlı potansiyel işlemlerden korunmasını sağladı. Bu sayede kullanıcıların paralarını, bilgilerini ve zamanını çalmaya yönelik girişimler engellenirken riskli ve güvenlik açığına sahip yaklaşık bir milyon yeni uygulamanın kullanıcılara ulaşması önlendi.



