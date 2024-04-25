Bir yumruk, kupaya mal olabilir

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Maçın 11’lerini gördüğümde, kafamda Trabzonspor için zor bir 90 dakika canlandırdım. Fatih Karagümrük’ün birebirde iyi kanatları, özellikle merkezden savunma yardımının eksik kalacağı bir mücadelede sıkıntı çıkartabilirdi. Bordo mavililer ise topa sahip olma oyununu oynayabilirse, üretebilecek bir ön hatta sahipti. Gidişat, İstanbul temsilcisinin istediği gibi olsa da skoru alan Abdullah Avcı’nın öğrencileri oldu. İlk yarıda birkaç defa denenen çapraz topla Visca’yı Levent ile baş başa bırakma planı, Fountas’ın muazzam uzun pası ve Bosnalının temiz bitirişiyle tabelaya yansıdı.

KONTROL KARAGÜMRÜK'E GEÇTİ

Aynı Fountas, dakikalar sonra rakibini bırakınca yukarıda bahsettiğim senaryo gerçekleşti ve Ryan Mendes eşitliği sağladı. Oyuna ağırlığını bir türlü koyamayan bordo mavililer, buna rağmen bir korner dönüşü iki stoperinin iş birliği ile yeniden öne geçmeyi başardı.

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Sezonun son düzlüğünde, yol kısa hedef azalmışken ilk yarının sonunda Enis Destan’ın kendine hâkim olmaması, belki de Trabzonspor için bir kupaya mal olacak. Rakibine yumruk atarak gördüğü kırmızı kart, son yarım saat oyunun tüm kontrolünü Tolunay Kafkas’ın öğrencilerine verdi.

EKSİĞE RAĞMEN İYİ DİRENDİ

Aslında bordo mavililer, bir kişi eksiğe rağmen bir noktaya kadar iyi direndi. Pepe’nin geldiğinden beri en olumlu performanslarından birinde, Fildişilinin kaptığı topu yine Visca-Fountas ikilisi bu sefer rolleri değişerek bitirdi.

Pozisyonlarına bağlı kalarak, 10 kişiyle zaman zaman 11 kişiden daha iyi savunma yapan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, bir kişi eksik olmanın dezavantajını maçın son bölümünde fiziksel olarak hissetti. Yine bir merkez koşusu takibindeki hata, Paoletti’nin golüyle Fatih Karagümrük’ü rövanş maçı için umutlandırdı. Takım arkadaşlarının özverisi, Enis Destan’ın amatörce hatasının bedelinin ağır olmasını önledi.