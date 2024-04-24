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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Enis Destan'dan özür açıklaması

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#Trabzonspor#Enis Destan#Türkiye Kupası
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Enis Destandan özür açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 23:48

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında rakibinin karnına vurduğu için kırmızı kart gören Enis Destan, maçın ardından özür diledi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un evinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ettiği yarı final ilk maçında VAR incelemesi sonucu rakibinin karnına vurduğu için kırmızı kart gören Trabzonsporlu Enis Destan, maçın ardından bir paylaşım yaparak özür diledi.

Genç futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Fatih Karagümrük ile oynadığımız karşılaşmada pozisyon anının etkisiyle hiç yapmamam gereken bir hata yaparak takımımı yalnız bıraktığım için büyük üzüntü içerisindeyim.

Hayatım boyunca hatalarını kabul ederek düzeltmeye çalışan bir düşünceye sahip olduğumu belirtiyor; başta oyunun geri kalan kısmında yalnız bıraktığım takım arkadaşlarımdan, hocalarımdan ve her anımızda sonuna kadar bizimle beraber olduklarını hissettiren büyük Trabzonspor taraftarından; ayrıca rakip futbolcu arkadaşımdan tüm samimiyetimle özür diliyorum.

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#Trabzonspor#Enis Destan#Türkiye Kupası

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