WWDC 2021'de akılda kalanlar

Son günlerde Instagram hesaplarıyla ilgili sürekli bir 'hack'lenme haberi alıyorum. Yakından tanıdığım arkadaşlarımın bazıları da bu siber saldırganların hedefi olmaktan kurtulamadı. Kurbanların hesaplarını çalmanın yöntemi de genelde aynı ve dikkatli davranmadığımız durumlarda hesabımızı saniyeler içinde başka birine kaptırmamız işten bile değil.

Instagram, Facebook çatısı altında uzun yıllardır varlığını sürdüren ve gün geçtikçe büyüyen bir platform. Güvenlik cephesinde de pek çok özellik sunan şirket, buna karşın kullanıcıların hesaplarını çaldırmasını bir noktaya kadar önleyebiliyor.

Son günlerde hesabı çalınanların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Öyle ki, hesaplar çalındıktan sonra da bu çalıntı hesaplar üzerinden yeni bir vurgun için siber saldırganlar başka kurbanlarına yöneliyor. Peki bu saldırılardan korunmak için ne yapmak gerekiyor?

Instagram'ın bu konuda kullanıcılarına bir dizi önerisi var ve bu platformda bir hesabı olan herkesin bu noktalara çok dikkat etmesi gerekiyor.

Instagram'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu satırlara yer verilmiş:

"Bazı kullanıcılarımız, kendini Instagram gibi gösteren hesapların direkt mesaj üzerinden hesap ve şifre bilgilerini paylaşmalarını istediğini bildirdi. Bu durum bir şifre tuzağı (phishing) örneği ve kötü aktörlerin, insanların e-posta ve sosyal medya gibi hesaplarına erişim sağlamak için sıkça kullandıkları bir yöntem. Bu kötü aktörler, insanları mesajlara yanıt vermeye veya zararlı bağlantılara tıklamaya teşvik etmek adına taktiklerini devamlı değiştiriyor ve geliştiriyor. Kötü aktörleri platformumuzdan uzak tutmak adına teknolojimizi sürekli geliştiriyoruz ve insanları şüpheli bağlantılara tıklama konusunda dikkatli olmaya ve uygun aksiyonu alabilmemiz adına şüpheli mesajları bildirmeye teşvik ediyoruz."

Instagram'ın açıklamalarına bakıldığında kurbanların daha çok 'phishing' denilen şifre tuzağına düştüğü dikkat çekiyor. Bu noktada Instagram kendi önlemlerini alsa dahi kullanıcı olarak güvenilir olmayan hiçbir link'e tıklamamak gerekiyor.



