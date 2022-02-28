Savaşın Ege’ye faturası

RUSYA’nın Ukrayna’yı işgalinin siyasi etkilerinin ekonomik etkilerinden daha büyük olması bekleniyor.
Rusya’yı örnek alacak nükleer silaha sahip ülkelerin tehditlerinin artmasından, hatta yeni işgallerden endişe ediliyor.
Örneğin İran nükleer bomba yapmayı başarırsa, Türkiye dahil Ortadoğu ve bölge ülkelerinin diken üzerinde oturmaya başlayacağı çok açık.
Bu durum orta ve uzun vadede nükleer silah yarışını hızlandıracak endişesi var.
Kısa vadede ise ateş düştüğü yeri yakar.
Özellikle bizim için savaşın ekonomik faturası her şeyden önemli.
Zaten iki yılı aşkın süredir pandemiden bunalan Türkiye tam ekonomide nefes almaya hazırlanırken iki komşusunun savaşını buldu karşısında.
TÜRKİYE’YE 35 MİLYAR DOLAR
Türkiye Sanayici ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) ekonomistlerinin hesaplarına göre Ukrayna krizinin Türkiye’ye faturası daha başlangıçta 35 milyar dolar oldu.
Bu miktarın en az 5-6 milyar doları Rus ve Ukraynalı turistler bu yaz gelemezlerse doğacak kayıplar.
Rusya ve Ukrayna’dan gelen turizm gelirinin toplam turizm geliri içindeki payı yüzde 15-20 civarında.
Buna tatillerini savaş endişesinden uzak huzurlu ve güvenli bir şekilde kendi kıtalarında geçirmek isteyecek Avrupalıları da eklemek gerek.
Yeni ekonomi programı için hayati önem taşıyan bu yılın 35 milyar dolarlık turizm dövizi hedefi sapabilir.
PETROLDEN AĞIR DARBE
Bir başka darbe de enerjiden geliyor.
Petrolün varilindeki her 10 dolarlık artışın Türkiye ekonomisine maliyeti 4-5 milyar dolar.
Geçen hafta petrol 100 doları geçtiğinde zararımız en az 10 milyar dolar olarak hesap ediliyordu.
Bir başka önemli kalem hububat ve emtia fiyatlarındaki artış.
Türkiye buğday ithalatının yüzde 90’ını Rusya ve Ukrayna’dan karşılıyor.
Savaş nedeniyle bu ürünlerin fiyatlarındaki artış ve arz sıkıntısı ithalat faturasını artıracak.
Kur garantili döviz mevduat hesapları ise bütçede savaş yükü yaratabilir.
Döviz kurunun martta 15 TL olması durumunda kur garantili mevduat hesaplarının bütçeye yükü 50 milyar TL olacak.
EGE TURİZMİNE ETKİSİ
Ege Bölgesi turizmde Antalya kadar fazla etkilenmeyecek.
Türkiye’ye gelen 5 milyondan fazla Rus ve Ukraynalı turistin sadece 500 bin kadarı geçen yıl Muğla bölgesine Bodrum, Marmaris, Fethiye’ye geldi.
İzmir’e ise sadece 20 bin Ukraynalı geldi.
Ege turizmi savaş nedeniyle İngiliz, Alman gibi Avrupalı turist sayısı düşerse olumsuz etkilenecek.
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği, Rusya pazarına 1 milyar dolarlık ürün sattıklarını açıkladı.
Savaş nedeniyle bu pazarlar kapanırsa domatesten narenciyeye pek çok üretici sıkıntıya düşecek.
İHRACATÇI ENDİŞELİ
Bir başka endişe tabii ki ihracatçıda.
Zaten enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle rekabet avantajını kaybetmekten şikayetçi olan ihracatçılar Avrupa pazarının daralması durumunda yeni pazarlar aramak zorunda kalacak.
Ukrayna’da iş yapan 700 firma arasında Ege’den gidenlerin kayıpları, Rusya ile iş yapan Egeli firmaların kara listeye alınması gibi tehlikeler ise önümüzdeki günlerin en fazla konuşulacak konuları arasında yer alacak.
Savaşın Ege’ye faturası
RUSYA’nın Ukrayna’yı işgalinin siyasi etkilerinin ekonomik etkilerinden daha büyük olması bekleniyor.
Rusya’yı örnek alacak nükleer silaha sahip ülkelerin tehditlerinin artmasından, hatta yeni işgallerden endişe ediliyor.
Örneğin İran nükleer bomba yapmayı başarırsa, Türkiye dahil Ortadoğu ve bölge ülkelerinin diken üzerinde oturmaya başlayacağı çok açık.
Bu durum orta ve uzun vadede nükleer silah yarışını hızlandıracak endişesi var.
Kısa vadede ise ateş düştüğü yeri yakar.
Özellikle bizim için savaşın ekonomik faturası her şeyden önemli.
Zaten iki yılı aşkın süredir pandemiden bunalan Türkiye tam ekonomide nefes almaya hazırlanırken iki komşusunun savaşını buldu karşısında.
TÜRKİYE’YE 35 MİLYAR DOLAR
Türkiye Sanayici ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) ekonomistlerinin hesaplarına göre Ukrayna krizinin Türkiye’ye faturası daha başlangıçta 35 milyar dolar oldu.
Bu miktarın en az 5-6 milyar doları Rus ve Ukraynalı turistler bu yaz gelemezlerse doğacak kayıplar.
Rusya ve Ukrayna’dan gelen turizm gelirinin toplam turizm geliri içindeki payı yüzde 15-20 civarında.
Buna tatillerini savaş endişesinden uzak huzurlu ve güvenli bir şekilde kendi kıtalarında geçirmek isteyecek Avrupalıları da eklemek gerek.
Yeni ekonomi programı için hayati önem taşıyan bu yılın 35 milyar dolarlık turizm dövizi hedefi sapabilir.
PETROLDEN AĞIR DARBE
Bir başka darbe de enerjiden geliyor.
Petrolün varilindeki her 10 dolarlık artışın Türkiye ekonomisine maliyeti 4-5 milyar dolar.
Geçen hafta petrol 100 doları geçtiğinde zararımız en az 10 milyar dolar olarak hesap ediliyordu.
Bir başka önemli kalem hububat ve emtia fiyatlarındaki artış.
Türkiye buğday ithalatının yüzde 90’ını Rusya ve Ukrayna’dan karşılıyor.
Savaş nedeniyle bu ürünlerin fiyatlarındaki artış ve arz sıkıntısı ithalat faturasını artıracak.
Kur garantili döviz mevduat hesapları ise bütçede savaş yükü yaratabilir.
Döviz kurunun martta 15 TL olması durumunda kur garantili mevduat hesaplarının bütçeye yükü 50 milyar TL olacak.
EGE TURİZMİNE ETKİSİ
Ege Bölgesi turizmde Antalya kadar fazla etkilenmeyecek.
Türkiye’ye gelen 5 milyondan fazla Rus ve Ukraynalı turistin sadece 500 bin kadarı geçen yıl Muğla bölgesine Bodrum, Marmaris, Fethiye’ye geldi.
İzmir’e ise sadece 20 bin Ukraynalı geldi.
Ege turizmi savaş nedeniyle İngiliz, Alman gibi Avrupalı turist sayısı düşerse olumsuz etkilenecek.
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği, Rusya pazarına 1 milyar dolarlık ürün sattıklarını açıkladı.
Savaş nedeniyle bu pazarlar kapanırsa domatesten narenciyeye pek çok üretici sıkıntıya düşecek.
İHRACATÇI ENDİŞELİ
Bir başka endişe tabii ki ihracatçıda.
Zaten enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle rekabet avantajını kaybetmekten şikayetçi olan ihracatçılar Avrupa pazarının daralması durumunda yeni pazarlar aramak zorunda kalacak.
Ukrayna’da iş yapan 700 firma arasında Ege’den gidenlerin kayıpları, Rusya ile iş yapan Egeli firmaların kara listeye alınması gibi tehlikeler ise önümüzdeki günlerin en fazla konuşulacak konuları arasında yer alacak.