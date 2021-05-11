Siber dolandırıcıların gözü App Store'da

Resident Evil serisini uzun yıllardır pek çokları gibi takip ediyorum. Son olarak Ethan karakterimizle birlikte eşi Mia'yı kurtarmak için uzun soluklu bir maceraya atılmış, ancak kabus gibi üzerimize çöken bir 'aile'nin üstesinden gelmeye çalışmıştık. Resident Evil: Biohazard'ın ardından bu kez kapımızı Resident Evil Village çaldı. Bunca yıldır korku oyunlarından pek çoğunu deneyimleyen biri olarak, bir oyunu oynarken bu kadar üst seviyede gerildiğimi hatırlamıyorum. Şimdi isterseniz oyunla ilgili dikkatimi çeken notları 'spoiler' vermeden paylaşayım.

Oyunu yavaş yavaş, her yeri kurcalayarak oynamaya çalıştım ve haritadaki her kilidi açarak yaklaşık 12 saatte Resident Evil Village'ı bitirdim. Yüksek fiyatına karşın hayli kısa bir oyun süresinden söz ediyoruz. Ancak oyunun sunduğu atmosfer, müzikler, efektler ve bunun gibi pek çok detay ince ince işlenmiş. Oyun aslında basitçe sizi kurguda ne varsa oraya doğru hızla yönlendiriyor. Yolunuzu kaybetme şansınız pek yok.

Oyunun başında Ethan ile daha hiçbir şeyden haberimiz yokken gece karanlığında ilerlerken duyduğumuz o sesler, adrenalini artıran müzikler... YouTube üzerinden de izlemeyi deneyebilirsiniz, ancak oynarken ben iki ileri bir geri gidebildim ilk anlar. Belki biraz tadını çıkarmak için, belki de gerçekten ışıkları kapatıp kulaklığı takıp oynadığımda beni rahatsız ettiğinden... Ama tüm bunlar bile zaten serinin bu son oyununun doğru bir noktada olduğunu gösteriyor.



Oyunun sunduğu hikayeden zevk alabilmek için oyunu dikkatli bir şekilde oynamak, detayları gözden kaçırmamak gerekiyor. Yoksa hikayedeki birçok noktada boşluk olduğunu düşünebilirsiniz. Yani girdiğiniz odalarda tüm notları okuyun, bu sayede hem hikayeyi adım adım kavrayacak hem de neyle yüzleşeceğinizi göreceksiniz. Elbette bu notların arasında düşmanlarınızın zaafını da fark edecek ve saldırırken bu notların faydasını göreceksiniz.

Oyundaki bütün notları bulmak, hazineleri, birleştirilebilen eşyaları ve saklanmış kristalleri fark etmek için oldukça dikkatli ilerlemeniz gerekiyhor.

Biraz oyun hikayesinden bahsedelim. Resident Evil BioHazard'dan da hatırlayacağınız Ethan Winters'ın hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. Eşi mia ile 'rosemary' isminde bir kızları olmuş. Ethan her ne kadar Louisiana'da yaşadıklarını unutmak istese de her an orayı, orada yaşanılanları düşünüyor. Mia ise bu olaylardan pek bahsetmek istemiyor. Ethan, Rose'u yatırdıktan sonra Mia ile akşam yemeği yemek için masaya oturduğu esnada elektrikler gidiyor ve olaylar başlıyor.



