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Bu adamlar  Erdoğan’a niye hakaret ediyor Fatih?

#Fatih Erbakan#Cem Yılmaz#Hasan Can Kaya

Fatih Erbakan, iki ithamda bulundu:

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- BİR: Hükümet İsrail’e jet yakıtı sattı.

*

- İKİ: Hükümet Kürecik’i İsrail için kullandırdı.

*

Bu adamlar  Erdoğan’a niye hakaret ediyor Fatih
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Oysa bakıyoruz ve görüyoruz ki:

İsrail’in utanmak sıkılmak bilmez bakanları, seri halde Erdoğan’a hakaret yarışına girmiş durumdalar.

Saldırıyorlar da saldırıyorlar.

Bu adamlar  Erdoğan’a niye hakaret ediyor Fatih
Binyamin Netanyahu - Yisrael Katz

*

Hiç de öyle...

Jet yakıtı almış gibi bir halleri yok.

Hiç de öyle...

Kürecik’i kullanmış gibi bir halleri yok.

*

Erdoğan’a karşı geliştirdikleri şeyler şunlar:

Nefret, kin, hakaret, düşmanlık, aşağılama, küfür kıyamet.

*

Fatih Erbakan’a soralım o zaman:

*

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Bu adamlar rahmetli babana bile etmedikleri hakaretleri Erdoğan’a neden ediyorlar acaba Fatih?

*

Ve yine Fatih Erbakan’a soralım:

*

Bu hakaretleri gördükçe azıcık olsun yüzün kızarıyor mu acaba Fatih?

Bu adamlar  Erdoğan’a niye hakaret ediyor Fatih
Fatih Erbakan

VETERAN KOMEDYEN

Cem Yılmaz, Hasan Can Kaya’ya laf atmış.

Hasan Can Kaya, Cem Yılmaz’a cevap vermiş.

*

Atılan laf da verilen cevap da aslında vasat.

Biz fanilere “nasıl da lafı oturtmuş” dedirtmiyor.

*

Fakat ne yalan söyleyeyim Hasan Can Kaya’nın Cem Yılmaz için “veteran komedyen” demesi, beni biraz düşündürdü.

Bu adamlar  Erdoğan’a niye hakaret ediyor Fatih
Hasan Can Kaya - Cem Yılmaz

Eski kurt, kıdemli, emektar” gibi anlamları var veteran sözcüğünün.

*

Cem Yılmaz’ı hiç de “eski kurt, kıdemli, emektar” gibi kodlamamıştım zihnimde. Hâlâ ilk günkü gibi gençmiş gibi düşünüyordum onu.

*

Fakat o da ne!

Cem Yılmaz, genç bir komedyen tarafından “emektar, eski kurt, kıdemli” falan diye anılır hale gelmiş.

Hayat çok acımasız.

Çok ama.

İYİ AMA BU SERTAB DEĞİL Kİ

Sertab Erener estetik yaptırmış.

*

İyi mi olmuş kötü mü olmuş?

Bilmiyorum.

Ayrıca beni hiç ilgilendirmiyor.

*

Ben sadece işin şu kısmıyla ilgiliyim:

*

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Estetikten sonra ortaya çıkan şahsın Sertab Erener’le bir ilgisi kalmamış.

Bu adamlar  Erdoğan’a niye hakaret ediyor Fatih
Eski hali - Yeni hali

IVIR ZIVIR NOTLARI

- İntegral, müfredattan çıkmış. Okullu olsaydım bayram ederdim.

*

- Messi, kavuğunu Arda Güler’e devretmelidir.

*

- Galatasaray’ın stres seviyesi: Neredeyse sıfır noktasında. Fenerbahçe’nin stres seviyesi: Avuç avuç antidepresan gerektirir.

*

- Romana girişin en iyi cümlesi tartışmasız şu cümledir: “Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu.”

*

- Venedik’e girişlerde 5 Euro ücret alınmasını yadırgayanlar var. Venedik’e gelen turist bize gelse turistten nefret eder hale gelirdik.

*

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- İkinci Kadir Şeker vakası” denilince herkes ne denmek istendiğini hemen anlıyor. Ne denmek istendiğinin en kısa özeti şu: “Kadına şiddet uygulayan adama müdahale edip başa bela almak.”

AKŞENER’İN ARDINDAN AKŞENER MIRILDANMALARI

- “Bu muhteremler” diyordu çok sık. Bunu özleyecek miyim? Emin değilim.

*

- Masaya yeniden oturmasaydı “Bir hışımla kalktı masadan / Bir beyin kızı / Zor beyin kızı” diye destan yazılabilirdi ardından.

*

- Şunu kısa zamanda fark edeceğiz: Türk siyasetinde artık bir “abla” yok.

*

- Tamamen bıraktı mı yani? Nedense tam olarak emin olamıyorum. Bir süre sonra “Kurtar bizi abla” sloganları eşliğinde dönerse hiç şaşırmam.

*

Bu adamlar  Erdoğan’a niye hakaret ediyor Fatih
Meral Akşener

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- Hükümete bodoslama giriştiği anda yükseldi. Muhalefete bodoslama giriştiği anda düştü. İşin bu kısmında kendisi açısından nice hikmetler vardır.

*

- Özgür Özel, CHP’ye iyi geldi. Belki Meral Abla’nın yerine gelen de İYİ Parti’ye iyi gelir. Kim bilir?

*

- Meral Akşener’in çok tartışmalı ve olaylı bir özel kalem müdürü var ya... Ona ne olacak acaba?

*

- Eşi Tuncer Bey, acaba “Hanımın eve dönmesi çok iyi oldu” diye düşünüyor mudur?

#Fatih Erbakan#Cem Yılmaz#Hasan Can Kaya
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