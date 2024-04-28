Bu adamlar  Erdoğan’a niye hakaret ediyor Fatih?

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- BİR: Hükümet İsrail’e jet yakıtı sattı.

*

- İKİ: Hükümet Kürecik’i İsrail için kullandırdı.

*



Cumhurbaşkanı Erdoğan

Oysa bakıyoruz ve görüyoruz ki:

İsrail’in utanmak sıkılmak bilmez bakanları, seri halde Erdoğan’a hakaret yarışına girmiş durumdalar.

Saldırıyorlar da saldırıyorlar.



Binyamin Netanyahu - Yisrael Katz

*

Hiç de öyle...

Jet yakıtı almış gibi bir halleri yok.

Hiç de öyle...

Kürecik’i kullanmış gibi bir halleri yok.

*

Erdoğan’a karşı geliştirdikleri şeyler şunlar:

Nefret, kin, hakaret, düşmanlık, aşağılama, küfür kıyamet.

*

Fatih Erbakan’a soralım o zaman:

*

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Bu adamlar rahmetli babana bile etmedikleri hakaretleri Erdoğan’a neden ediyorlar acaba Fatih?

*

Ve yine Fatih Erbakan’a soralım:

*

Bu hakaretleri gördükçe azıcık olsun yüzün kızarıyor mu acaba Fatih?



Fatih Erbakan

VETERAN KOMEDYEN

Cem Yılmaz, Hasan Can Kaya’ya laf atmış.

Hasan Can Kaya, Cem Yılmaz’a cevap vermiş.

*

Atılan laf da verilen cevap da aslında vasat.

Biz fanilere “nasıl da lafı oturtmuş” dedirtmiyor.

*

Fakat ne yalan söyleyeyim Hasan Can Kaya’nın Cem Yılmaz için “veteran komedyen” demesi, beni biraz düşündürdü.



Hasan Can Kaya - Cem Yılmaz

“Eski kurt, kıdemli, emektar” gibi anlamları var veteran sözcüğünün.

*

Cem Yılmaz’ı hiç de “eski kurt, kıdemli, emektar” gibi kodlamamıştım zihnimde. Hâlâ ilk günkü gibi gençmiş gibi düşünüyordum onu.

*

Fakat o da ne!

Cem Yılmaz, genç bir komedyen tarafından “emektar, eski kurt, kıdemli” falan diye anılır hale gelmiş.

Hayat çok acımasız.

Çok ama.

İYİ AMA BU SERTAB DEĞİL Kİ

Sertab Erener estetik yaptırmış.

*

İyi mi olmuş kötü mü olmuş?

Bilmiyorum.

Ayrıca beni hiç ilgilendirmiyor.

*

Ben sadece işin şu kısmıyla ilgiliyim:

*

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Estetikten sonra ortaya çıkan şahsın Sertab Erener’le bir ilgisi kalmamış.



Eski hali - Yeni hali

IVIR ZIVIR NOTLARI

- İntegral, müfredattan çıkmış. Okullu olsaydım bayram ederdim.

*

- Messi, kavuğunu Arda Güler’e devretmelidir.

*

- Galatasaray’ın stres seviyesi: Neredeyse sıfır noktasında. Fenerbahçe’nin stres seviyesi: Avuç avuç antidepresan gerektirir.

*

- Romana girişin en iyi cümlesi tartışmasız şu cümledir: “Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu.”

*

- Venedik’e girişlerde 5 Euro ücret alınmasını yadırgayanlar var. Venedik’e gelen turist bize gelse turistten nefret eder hale gelirdik.

*

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- İkinci Kadir Şeker vakası” denilince herkes ne denmek istendiğini hemen anlıyor. Ne denmek istendiğinin en kısa özeti şu: “Kadına şiddet uygulayan adama müdahale edip başa bela almak.”

AKŞENER’İN ARDINDAN AKŞENER MIRILDANMALARI

- “Bu muhteremler” diyordu çok sık. Bunu özleyecek miyim? Emin değilim.

*

- Masaya yeniden oturmasaydı “Bir hışımla kalktı masadan / Bir beyin kızı / Zor beyin kızı” diye destan yazılabilirdi ardından.

*

- Şunu kısa zamanda fark edeceğiz: Türk siyasetinde artık bir “abla” yok.

*

- Tamamen bıraktı mı yani? Nedense tam olarak emin olamıyorum. Bir süre sonra “Kurtar bizi abla” sloganları eşliğinde dönerse hiç şaşırmam.

*



Meral Akşener

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- Hükümete bodoslama giriştiği anda yükseldi. Muhalefete bodoslama giriştiği anda düştü. İşin bu kısmında kendisi açısından nice hikmetler vardır.

*

- Özgür Özel, CHP’ye iyi geldi. Belki Meral Abla’nın yerine gelen de İYİ Parti’ye iyi gelir. Kim bilir?

*

- Meral Akşener’in çok tartışmalı ve olaylı bir özel kalem müdürü var ya... Ona ne olacak acaba?

*

- Eşi Tuncer Bey, acaba “Hanımın eve dönmesi çok iyi oldu” diye düşünüyor mudur?