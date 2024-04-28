Bu adamlar  Erdoğan’a niye hakaret ediyor Fatih?

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- BİR: Hükümet İsrail’e jet yakıtı sattı.
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- İKİ: Hükümet Kürecik’i İsrail için kullandırdı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oysa bakıyoruz ve görüyoruz ki:
İsrail’in utanmak sıkılmak bilmez bakanları, seri halde Erdoğan’a hakaret yarışına girmiş durumdalar.
Saldırıyorlar da saldırıyorlar.
Binyamin Netanyahu - Yisrael Katz
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Hiç de öyle...
Jet yakıtı almış gibi bir halleri yok.
Hiç de öyle...
Kürecik’i kullanmış gibi bir halleri yok.
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Erdoğan’a karşı geliştirdikleri şeyler şunlar:
Nefret, kin, hakaret, düşmanlık, aşağılama, küfür kıyamet.
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Fatih Erbakan’a soralım o zaman:
*
Bu adamlar rahmetli babana bile etmedikleri hakaretleri Erdoğan’a neden ediyorlar acaba Fatih?
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Ve yine Fatih Erbakan’a soralım:
*
Bu hakaretleri gördükçe azıcık olsun yüzün kızarıyor mu acaba Fatih?
Fatih Erbakan
VETERAN KOMEDYEN
Cem Yılmaz, Hasan Can Kaya’ya laf atmış.
Hasan Can Kaya, Cem Yılmaz’a cevap vermiş.
*
Atılan laf da verilen cevap da aslında vasat.
Biz fanilere “nasıl da lafı oturtmuş” dedirtmiyor.
*
Fakat ne yalan söyleyeyim Hasan Can Kaya’nın Cem Yılmaz için “veteran komedyen” demesi, beni biraz düşündürdü.
Hasan Can Kaya - Cem Yılmaz
“Eski kurt, kıdemli, emektar” gibi anlamları var veteran sözcüğünün.
*
Cem Yılmaz’ı hiç de “eski kurt, kıdemli, emektar” gibi kodlamamıştım zihnimde. Hâlâ ilk günkü gibi gençmiş gibi düşünüyordum onu.
*
Fakat o da ne!
Cem Yılmaz, genç bir komedyen tarafından “emektar, eski kurt, kıdemli” falan diye anılır hale gelmiş.
Hayat çok acımasız.
Çok ama.
İYİ AMA BU SERTAB DEĞİL Kİ
Sertab Erener estetik yaptırmış.
*
İyi mi olmuş kötü mü olmuş?
Bilmiyorum.
Ayrıca beni hiç ilgilendirmiyor.
*
Ben sadece işin şu kısmıyla ilgiliyim:
*
Estetikten sonra ortaya çıkan şahsın Sertab Erener’le bir ilgisi kalmamış.
Eski hali - Yeni hali
IVIR ZIVIR NOTLARI
- İntegral, müfredattan çıkmış. Okullu olsaydım bayram ederdim.
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- Messi, kavuğunu Arda Güler’e devretmelidir.
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- Galatasaray’ın stres seviyesi: Neredeyse sıfır noktasında. Fenerbahçe’nin stres seviyesi: Avuç avuç antidepresan gerektirir.
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- Romana girişin en iyi cümlesi tartışmasız şu cümledir: “Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu.”
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- Venedik’e girişlerde 5 Euro ücret alınmasını yadırgayanlar var. Venedik’e gelen turist bize gelse turistten nefret eder hale gelirdik.
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- İkinci Kadir Şeker vakası” denilince herkes ne denmek istendiğini hemen anlıyor. Ne denmek istendiğinin en kısa özeti şu: “Kadına şiddet uygulayan adama müdahale edip başa bela almak.”
AKŞENER’İN ARDINDAN AKŞENER MIRILDANMALARI
- “Bu muhteremler” diyordu çok sık. Bunu özleyecek miyim? Emin değilim.
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- Masaya yeniden oturmasaydı “Bir hışımla kalktı masadan / Bir beyin kızı / Zor beyin kızı” diye destan yazılabilirdi ardından.
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- Şunu kısa zamanda fark edeceğiz: Türk siyasetinde artık bir “abla” yok.
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- Tamamen bıraktı mı yani? Nedense tam olarak emin olamıyorum. Bir süre sonra “Kurtar bizi abla” sloganları eşliğinde dönerse hiç şaşırmam.
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Meral Akşener
- Hükümete bodoslama giriştiği anda yükseldi. Muhalefete bodoslama giriştiği anda düştü. İşin bu kısmında kendisi açısından nice hikmetler vardır.
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- Özgür Özel, CHP’ye iyi geldi. Belki Meral Abla’nın yerine gelen de İYİ Parti’ye iyi gelir. Kim bilir?
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- Meral Akşener’in çok tartışmalı ve olaylı bir özel kalem müdürü var ya... Ona ne olacak acaba?
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- Eşi Tuncer Bey, acaba “Hanımın eve dönmesi çok iyi oldu” diye düşünüyor mudur?
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